توسعه پایدار در کشور در گرو توجه ویژه به استاندارد است

به گزارش خبرنگار مهر، وحید مرندی مقدم پیش از ظهر چهارشنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیران کل قدیم و جدید اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی خراسان شمالی، تنها مسیر توسعه پایدار در کشور را مسیر استاندارد دانست و اظهار کرد که لازمه دست یابی به توسعه پایدار توجه ویژه به استاندارد است.

وی با بیان این که سازمان ملي استاندارد به تنهايي نمي‌تواند پوشش استاندارد در كشور را اجرايي كند، افزود: سازمان‌ها و نهادهاي دولتي نیز باید در زمینه پوشش استاندارد، تمامي تلاش خود را به کار برند و همكاري‌های لازم در این زمینه را داشته باشند.

مرندی مقدم همچنین با اشاره به موضوع خوداظهاري واحدهاي توليدي در كشور گفت: در اين خصوص به واحدهاي توليدي اجازه داده شده تا خود ارزيابي هاي لازم را انجام داده و سازمان ملي استاندارد نيز اظهار واحدهاي توليدي را می پذیرد.

وي اصلاح سياست‌ها در بخش استاندارد را مورد تاكيد قرار داد و گفت: در هر زماني كه دولت به مردم اعتماد داشته موفقيت در زمینه های مختلف چندین برابر بیشتر شده است.

مديركل سابق استاندارد خراسان شمالي نیز در اين مراسم گفت: در سال هاي 91 و 92 درصد شاخص هاي ارزيابي عملكرد اداره كل استاندارد این استان طبق برنامه مصوب از شاخص كشوري جلوتر بوده است.

علي اصغر رضازاده افزود: صدور پروانه كاربرد علامت استاندارد براي محصولات توليدي يكي از عملكردهاي مهم اين اداره كل در استان محسوب مي شود.

وي با اشاره به برخی اقدامات انجام شده در اداره كل استاندارد خراسان شمالي در سال گذشته عنوان کرد: صدور 39 پروانه محصولات اجباري، صدور 54 پروانه کاربرد علامت استاندارد، صدور 25 پروانه كاربرد تشويقي در بخش كشاورزي و... برخی از فعالیت های این اداره کل در سال گذشته هستند.

رضازاده اظهار كرد: در حال حاضر 30 واحد توليدي مواد غذايي و 76 واحد مصالح ساختماني در خراسان شمالی داراي پروانه علامت استاندارد هستند.

وي افزود: در طي اين مدت شهربازي‌هاي بجنورد و شيروان استانداردسازي شده و ساير شهربازي‌هاي شهرستان‌هاي استان نیز به دليل نداشتن استاندارد پلمپ شده‌اند.

اين مسئول صدور 136 تاييديه آسانسور در استان را از ديگر اقدامات اداره كل استاندارد خراسان شمالي عنوان كرد.

گفتنی است، در مراسم امروز فهيمه مهمان نواز به عنوان مديركل جدید استاندارد و تحقيقات صنعتي خراسان شمالي معرفی و جایگزین علی اصغر رضازاده شد.