فعالیت هفت هزار نیروی پلیس در نوروز امسال در همدان/ جذب سرمایه گذاران ملی و بین المللی در اولویت قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمد مهدیان نسب ظهر چهارشنبه در شورای اداری استان همدان اظهار داشت: فرماندهی انتظامی استان همدان در اواخر سال 92 چند طرح جامع را در استان همدان به اجرا گذاشت که افزایش امنیت و ارتقا و بهبود فرهنگ ترافیکی در استان همدان هدف اصلی اجرای آن بوده است.

وی با بیان اینکه این طرح ها قابل تعمیم در کشور است، بیان داشت: در اجرای طرح تامین امنیت بازار با رویکرد ترافیکی امنیتی و با افزایش 30 درصدی گشت های پیاده و خودرویی و موتوری موفق شدیم آمار جرایمی مانند سرقت را 10 درصد کاهش دهیم.

فرمانده انتظامی استان همدان با اشاره به اجرای طرح امنیتی چهارشنبه آخر سال 92 ابراز داشت: با انجام طرح های امنیتی بیش از سه میلیون مواد محترقه در استان همدان کشف و ضبط شد که این اقدامات با همکاری اورژانس و علوم پزشکی به انجام رسید.

مهدیان نسب در ادامه سخنانش به اجرای طرح ترافیکی پنجشنبه و جمعه آخر سال اشاره کرد و افزود: طرح نوروزی نیروی انتظامی استان همدان از 25 اسفند ماه سال گذشته آغاز شد و تا 17 فروردین ماه سال جاری ادامه داشت که در اجرای این طرح یگان های خدماتی و امدادی نیز حضور داشتند.

وی با بیان اینکه در اجرای طرح نوروزی امسال هفت هزار نفر از نیروهای پلیس استان همدان شرکت داشتند، ابراز داشت: 54 ایستگاه پلیس در راستای فرهنگ سازی ترافیک و امنیت اجتماعی و انتظامی در استان همدان فعالیت کردند.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه 435 گشت خودرویی و موتوری و پیاده پلیس راهور در اجرای طرح نوروزی در استان همدان فعالیت می کردند، افزود: با توجه به موقعیت استراتژیک جاده های استان همدان تصادفات فوتی در جاده های برون شهری استان 40 درصد کاهش داشت.

مهدیان نسب با تاکید بر اینکه تمام محور های شریانی در استان همدان کنترل می شد، گفت: گشت های امنیتی و انتظامی در ایام نوروز امسال 23 درصد افزایش پیدا کرد و سرقت های مهم در استان 20 درصد کاهش یافت.

وی با اشاره به اینکه وقوع سرقت در ایام نوروز امسال در مجموع هشت درصد کاهش یافته است، بیان داشت: در کشف سرقت 92 درصد وقوعات منجر به کشف شده است و در روز های 13 و 14 تعطیلات نوروزی تنها یک کشته در جاده ها داشته ایم که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته 15 نفر بوده است.

فرمانده انتظامی استان همدان با بیان اینکه نیرو انتظامی استان همدان امسال 20 اولویت را برای اجرای برنامه های خود ملاک قرار داده است، بیان داشت: دین باوری و ولایت مداری و ارتقا فرهنگ عفاف و حجاب و تقویت گشت های اخلاقی از اولویت های کاری نیرو انتظامی استان همدان است.

مهدیان نسب از اجرای 16 طرح پیشگیرانه در سال جدید خبر داد و افزود: کارگروه افسران مقابله با جنگ نرم در استان همدان تشکیل شده و سال گذشته 300 نفر از رابطین دستگاه های دولتی در این کارگره آموزش دیدند.

وی بیان داشت: در سه هزار و 650 جلسه آموزشی 362 هزار نفر از جمعیت استان همدان از آموزش های نیرو انتظامی بهره بردند.

جذب سرمایه گذاران از اهداف اصلی در استان همدان است

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی نیز در این شورا با تاکید بر اینکه هر آنچه که امروز در کشور به دست آمده از برکت خون شهدا است، ابراز داشت: همه باید با تمام توان خود برای حفظ جمهوری اسلامی و ترویج فرهنگ ناب محمدی در جامعه تلاش کنند.

امیر خجسته با اشاره به شعار سال جدید" اقتصاد و فرهنگ و عزم ملی همراه با مدیریت جهادی " گفت: استان همدان موقعیت خوبی را نسبت به استان های دیگر دارد و وجود نماینده ولی فقیه در استان و استاندار همدان از شاخصه های استان همدان است.

وی با بیان اینکه وجود استاندار همدان موجب شده که استان همدان از لحاظ اقتصاد مقاومتی جندین سال جلوتر از استان های دیگر باشد، افزود: مسئولان و مدیران استان باید برای تحقق اهداف استان با جدیت و تلاش پای کار بیآیند.

نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه تحقق شعار سال باید در عمل نمایان شود، اظهار داشت: مردم با تمام توان در صحنه حضور دارند و مدیران و مسئولان استانی نیز باید بدور از حاشیه سازی و تخریب و تضعیف وارد عمل شوند.

خجسته با بیان اینکه استان همدان آماده جهش است، ابراز داشت: جذب سرمایه گذاران ملی و بین المللی از اهداف اصلی استان همدان بوده و با راه اندازی منطقه اقتصادی جهان آباد و پترو شیمی در استان برای 30 هزار نفر شغل ایجاد می شود.

وی با بیان اینکه همه مدیران استان باید دغدغه اقتصاد مقاومتی را داشته باشند، گفت: در سطح ملی و بین المللی نیز افق روشنی برای کشور وجود دارد و مجلس نیز بدون افراط و تفریط از دولت حمایت می کند.