ترویج سبک زندگی اسلامی ضرورتی حیاتی در جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس صباحی ظهر چهارشنبه در نشست فرهنگی و اجتماعی تالش افزود: این سبک از زندگی ضمن گسترش معنویت باعث برطرف شدن بسیاری از چالش ها و مشکلات می شود.

وی اظهارداشت: نهادینه سازی فرهنگ تربیت و اخلاق اسلامی در جامعه عامل مهمی در کاهش بسیاری از ناهنجاری هاست که باید مسئولان نسبت به این مهم حساس تر باشند.

رئیس تبلیغات اسلامی تالش گفت: اخلاق اسلامی و ترویج فرهنگ معنویت در بین اقشار مختلف جامعه به ویژه جوانان و نوجوانان از اهمیت خاصی برخوردار است.

وی در ادامه يکي از وظايف متوليان فرهنگي را ترويج و توسعه اخلاق اسلامي در جامعه دانست و افزود: گسترش اخلاق در جامعه یک وظیفه همگانی است.

صباحی اظهارداشت: انقلاب اسلامی بر پایه فرهنگ دینی و با هدف حاکمیت ارزش های اسلامی و انسانی شکل گرفت و یک انقلاب ارزشی محسوب می می شود.

وی همچنین با بیان اینکه تحول در ارزش ها از مهمترین آرمان های انقلاب اسلامی است، اذعان داشت: تقویت باورهای دینی ‌میان اقشار مختلف جامعه به‌ ویژه نسل جوان‌، در خنثی‌ سازی توطئه‌ های دشمنان انقلاب اسلامی بسیار مؤثر است.

رئیس تبلیغات اسلامی تالش گفت: تقویت اخلاق قرآنی‌، بسط و گسترش عمل به آموزه‌های قرآن ‌در جامعه مانند توسعه فعالیت‌ های قرآنی، ترویج فرهنگ مطالعه و عفاف و حجاب باعث ترویج سبک زندگی اسلامی می‌ شود.

وی در ادامه با بیان اینکه اخلاق و فرهنگ اسلامی باید بیشتر در بین مردم ترویج شود، یادآورشد: اخلاق اسلامی همراه با فرهنگ اسلامی باید بیشتر در بین مردم گسترش یابد.