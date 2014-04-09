عراقچی در گفتگو با مهر: نجفی و بعیدی نژاد به نیویورک می روند

سید عباس عراقچی معاون حقوقی و بین الملل وزارت امور خارجه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره برگزاری نشست ان پی تی و حضور ایران در این نشست گفت: از ایران رضا نجفی نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و حمید بعیدی نژاد رئیس تیم کارشناسی مذاکره کننده هسته ای برای شرکت در این اجلاس به نیویورک سفر می کنند.

وی با اشاره به این که اجلاس اصلی ان پی تی هر پنج سال یکبار برگزار می شود بیان کرد: این اجلاس مقدماتی است که تا چند هفته آینده در نیویورک برگزار می شود.

عراقچی در پاسخ به این سوال درباره کمیسیون مشترک ایران و 1+5 که بعداز ظهر امروز قرار است در وین برگزار شود گفت: رئیس کمیسیون مشترک از سوی ایران حمید بعیدی نژاد است و از تمام ارگان هایی که در گذشته اعلام کرده بودیم و در توافق ژنو و برنامه اقدام مشترک نمایندگانی در این کمیسیون حضور دارند.

عراقچی گفت: نمایندگانی از وزارت راه، نفت، پتروشیمی، صنعت، تجارت، معدن، علوم و بهداشت در این کمیسیون حاضر هستند.

عراقچی همچنین در جمع خبرنگاران درباره برگزاری نشست کارشناسی در نیویورک بیان کرد: اگر لازم باشد در حاشیه اجلاس مقدماتی نشست کارشناسی برگزار می کنیم.

وی افزود: دو سه موضوع وجود دارد که طرف مقابل قرار است بین خودشان مشورت کنند و ما فکر می کنیم به نشست کارشناسی نیاز دارد. قرار است در این باره خانم اشمید با من تماس بگیرد.