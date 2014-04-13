احسن الله شیرکوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تیم متین ورامین در مرحله گروهی این مسابقات از نه امتیاز ممکن، توانست حداکثر امتیازها را کسب کند و با قاطعیت به دور دوم مسابقات جام باشگاه‌های آسیا برسد.

لیبروی تیم متین ورامین افزود: در بازی نخست متین در مرحله گروهی به دلیل دیر اضافه شدن برخی بازیکنان به تیم، بازیکنان نمایش مقتدارنه ای مقابل نماینده ژاپن نشان ندادند اما پس از آن بازی شرائط بازیکنان متین در هربازی بهتر از گذشته شد.

وی ادامه داد: بازیکنان متین در بازی مقابل نماینده ویتنام قاطعانه و با نتیجه سه بر صفر و مقابل الزهرا لبنان که تیم خوب و با برنامه ای بود با نتیجه سه بر یک پیروز شوند و با کسب امتیازات کامل نشان دادند که فقط برای قهرمانی به این مسابقات آمده اند.

شیرکوند اضافه کرد: هدف متین ورامین در این مسابقات کسب مقام قهرمانی آسیا و رسیدن به مسابقات جهانی است به همین خاطر با جدیت مقابل همه حریفان صف آرایی می کنند و به چیزی جز برد فکر نخواهند کرد.

وی عنوان کرد: متین ورامین پس از پایان مسابقات لیگ برتر والیبال و پس از استراحت کوتاه، تمرینات خود را زیر نظر دانیله بانویلی ادامه داد و همه بازیکنان امیدوار هستند تا بتوانند مقام قهرمانی را برای ایران و مردم ورامین به ارمغان بیاورند.

این بازیکن مطرح و سابق تیم ملی افزود: با توجه به پتانسیل موجود، این تیم می تواند صاحب جایگاه خوبی در آسیا شود چرا که حضور مربی کاربلد و باتجربه به همراه بازیکنان ملی پوش و غیرتمند، این امید را زنده کرده که تیم متین ورامین بتواند رده های بالای جدول و قهرمانی را در آسیا برای شهر ورامین به ارمغان آورد.

وی گفت: در این مسابقات نمایندگان چین و قطر به عنوان حریفان اصلی متین هستند که تاکنون نمایش خوبی از خود نشان داده اند.

لازم به ذکر است که تیم متین ورامین با ترکیبی ایده ال پای به این مسابقات گذاشته است و بهترین ها ایران در انی تیم جمع شده اند به طوری که شهرام محمودی، مصطفی شریفات، میکائیل تاجر، سعید معروف، وحید سیدعباسی، محمد موسوی، پوریا فیاضی، احسن شیرکوند، علی اصغر رزم فر، مجتبی میرزاجانپور، فرهاد نظری افشار و علیرضا نصر اصفهانی ترکیب 12 نفره نماینده والیبال ایران را تشکیل می دهند.

گفتنی است در ادوار قبلی والیبال جام باشگاه های آسیا، تیم پیکان در سال های 2002 و 2006 تا 2011 عنوان قهرمانی را کسب کرد و با هفت قهرمانی رکورد دار است و تیم های صنام تهران در سال 2004 و کاله مازندران در سال 2013 قهرمان شدند.