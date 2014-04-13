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۲۴ فروردین ۱۳۹۳، ۱۴:۱۶

پورنگ خبر داد:

کاهش 93 درصدی تصادفات در شهرستان کهگیلویه در نوروز 93

کاهش 93 درصدی تصادفات در شهرستان کهگیلویه در نوروز 93

دهدشت – خبرگزاری مهر: رئیس پلیس راهور شهرستان کهگیلویه از کاهش 93 درصدی تصادفات و کاهش 94 درصدی تعداد مجروحان در نوروز سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته در این شهرستان خبر داد.

سرگرد شهباز پورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار پلیس راهور در سال جاری یعنی " امنیت، سلامت و نشاط، رهاورد نظم و قانون"، افزود: در سال جاری پلیس راهور شهرستان کهگیلویه در راستای تحقق این شعار و به منظور جلوگیری از وقوع حوادث رانندگی، برنامه های خود را تنظیم می کند.

وی ایجاد امنیت ترافیکی در سطح این شهرستان را از اهداف پلیس راهور نام برد و اظهار داشت: تعامل سایر سازمان های مرتبط با امر ترافیک در راستای رسیدن به این هدف ضروری است.

پورنگ بیان داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تقدم فرهنگ بر اقتصاد و سایر مسائل، ما نیز با نگاه فرهنگی در جهت ایجاد نظم و امنیت در جامعه و تحقق شعار امسال تلاش می کنیم.

وی اعمال قانون به عنوان یک اهرم بازدارنده برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار را یک نگاه فرهنگی دانست و یادآور شد: هدف پلیس راهور ایجاد امنیت و سلامت در جامعه با اجرای قانون و با انجام کارهای فرهنگی است.

رئیس پلیس راهور شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: عجله و شتاب در کارها باعث بسیاری از شکست ها می شود و همانگونه که می بینیم بسیاری از حوادث ناگوار رانندگی نیز در اثر عجله و شتاب بی مورد به وقوع می انجامد.

پورنگ از کاهش آمار تصادفات در نوروز سال جاری خبر داد و اضافه کرد: نوع تصادفات و نوع وسیله نقلیه موثر در تصادف در نوروز سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نوروز سال جاری برای جلوگیری از بروز تصادف مشابه در همان نقاط گشت اضافی مستقر کردیم.

وی تصریح کرد: در سال جاری در مدت طرح نوروزی تنها دو مصدوم داشتیم این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 14 مورد وقوع تصادف و 18 مصدوم وجود داشت.

رئیس پلیس راهور شهرستان کهگیلویه همچنین از افزایش 21 درصدی توقیف خودرو و افزایش 53 درصدی توقیف موتورسیکلت در مدت طرح نوروزی خبر داد و عنوان کرد: در این مدت 72 دستگاه خودرو و 153 دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند.

پورنگ همچنین از تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: موتورسیکلت سوارانی که از کلاه ایمنی استفاده نکنند توقیف و راننده موتورسیکلت به دادگاه معرفی می شود.

 

کد مطلب 2269819

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