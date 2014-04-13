کاهش 93 درصدی تصادفات در شهرستان کهگیلویه در نوروز 93

سرگرد شهباز پورنگ در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شعار پلیس راهور در سال جاری یعنی " امنیت، سلامت و نشاط، رهاورد نظم و قانون"، افزود: در سال جاری پلیس راهور شهرستان کهگیلویه در راستای تحقق این شعار و به منظور جلوگیری از وقوع حوادث رانندگی، برنامه های خود را تنظیم می کند.

وی ایجاد امنیت ترافیکی در سطح این شهرستان را از اهداف پلیس راهور نام برد و اظهار داشت: تعامل سایر سازمان های مرتبط با امر ترافیک در راستای رسیدن به این هدف ضروری است.

پورنگ بیان داشت: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر تقدم فرهنگ بر اقتصاد و سایر مسائل، ما نیز با نگاه فرهنگی در جهت ایجاد نظم و امنیت در جامعه و تحقق شعار امسال تلاش می کنیم.

وی اعمال قانون به عنوان یک اهرم بازدارنده برای جلوگیری از وقوع حوادث ناگوار را یک نگاه فرهنگی دانست و یادآور شد: هدف پلیس راهور ایجاد امنیت و سلامت در جامعه با اجرای قانون و با انجام کارهای فرهنگی است.

رئیس پلیس راهور شهرستان کهگیلویه تصریح کرد: عجله و شتاب در کارها باعث بسیاری از شکست ها می شود و همانگونه که می بینیم بسیاری از حوادث ناگوار رانندگی نیز در اثر عجله و شتاب بی مورد به وقوع می انجامد.

پورنگ از کاهش آمار تصادفات در نوروز سال جاری خبر داد و اضافه کرد: نوع تصادفات و نوع وسیله نقلیه موثر در تصادف در نوروز سال گذشته مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت و در نوروز سال جاری برای جلوگیری از بروز تصادف مشابه در همان نقاط گشت اضافی مستقر کردیم.

وی تصریح کرد: در سال جاری در مدت طرح نوروزی تنها دو مصدوم داشتیم این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته 14 مورد وقوع تصادف و 18 مصدوم وجود داشت.

رئیس پلیس راهور شهرستان کهگیلویه همچنین از افزایش 21 درصدی توقیف خودرو و افزایش 53 درصدی توقیف موتورسیکلت در مدت طرح نوروزی خبر داد و عنوان کرد: در این مدت 72 دستگاه خودرو و 153 دستگاه موتورسیکلت توقیف شدند.

پورنگ همچنین از تشدید برخورد با موتورسیکلت سواران در سال جاری خبر داد و عنوان کرد: موتورسیکلت سوارانی که از کلاه ایمنی استفاده نکنند توقیف و راننده موتورسیکلت به دادگاه معرفی می شود.