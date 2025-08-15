نقره داغ شدن ۸۲ دستگاه خودروی متخلف در کهگیلویه و بویراحمد

سرهنگ سید محمد حسینی راد در گفت و گو با خبرنگار مهر از اجرای مرحله جدید طرح ارتقا امنیت اجتماعی توسط پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد خبر داد و اظهار کرد: در این زمینه ۳۸۷ خودرو اعمال قانون و ۸۲ خودرو نیز توقیف شدند.

وی خط قرمز پلیس را اجرا نشدن قوانین راهنمایی و رانندگی عنوان کرد و ادامه داد: پلیس راهور بدون هیچ گونه مماشاتی با متخلفان، هنجار شکنان و تولیدکنندگان آلودگی‌های صوتی، چراغ زنون، شیشه دودی، پلاک مخدوش در معابر برخورد می‌کند.

رئیس پلیس راهور کهگیلویه و بویراحمد تاکید کرد: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون بیش از ۳ هزار خودروی متخلف در استان به علت‌های مختلف توقیف شده‌اند.

وی اضافه کرد: بخش از خودروها نیز به صورت سیستمی و آنلاین دستور توقیف آنها صادر شده است.