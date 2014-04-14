شاعری که الگوی "مولوی" و "جامی"بود/ بزرگداشت فرهنگ وادب زیر گنبد فیروزه خراسان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم روز عطار با حضور انديشمندان و محققان علم و ادب و عرفان و حضور اساتید فرهنگ و ادب کشور مهدي محبتي استاد دانشگاه تهران، علي رواقي استاد دانشگاه و عضو فرهنگستان زبان و ادب پارسي، رضا اشرفزاده استاد دانشگاه فردوسي مشهد، بهجتالسادات حجازي استاد دانشگاه كرمان، محمدجواد مهدوي استاد دانشگاه فردوسي مشهد، جواد محقق نيشابوري استاد دانشگاه شهيد بهشتي مشهد و ديگر شخصيتها برگزار میشود.
عطار که از پرکارترین شاعران ایرانی است؛ بنا به نظر عارفان در زمینه عرفانی از مرتبهای بالا برخوردار بوده؛ چنانکه مولوی درباره او می سراید:" هفت شهر عشق را عطار گشت؛ ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم"
همچنین شیخ محمود شبستری در مورد عطار بیتی چنین سروده است" مرا از شاعری خود عار ناید؛ که تا صد قرن چون عطار ناید"
همایش علمي و پژوهشي روز ملی عطار نیشابوری 25 و 26 فروردین 93
قائم مقام ستاد بزرگداشت روز ملی شيخ فريدالدين محمد عطار نیشابوری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری همایش علمي و پژوهشي روز ملی عطار نیشابوری 25 و 26 فروردین 93 با قرائت پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی توسط مديركل فرهنگ و ارشاد اسلامي خراسان رضوي خبر می دهد.
اصغر نبيزاده می گوید: با اجرای مراسم به تمام رایزنیهای فرهنگی ایران در سراسر جهان مخابره و در برخي از کشورهاي جهان آیین و مراسم ویژه بزرگداشت عطار نیشابوری برگزار میشود.
قائم مقام ستاد بزرگداشت روز ملی شيخ فريدالدين محمد عطار نیشابوری ادامه می دهد: برنامههای روز ملی عطار نیشابوری دوشنبه 25 فروردینماه ساعت 8:30 صبح برگزار و از بسته کامل آثار عطار نيشابوري به تصحيح دکتر رضا اشرفزاده و دكتر علوي رونمايي ميشود.
نبيزاده با اشاره به گلباران بقعه امامزاده محمد محروق(ع) برگزار و مقبره عطار نیشابوری با حضور مردم فرهنگدوست نيشابور و ميهمانان می گوید: مراسم "شب شعر عطار" با حضور شاعران مطرح ملي،محمود اكراميفر، بيژن ارژنگ، مصطفي محدثي خراساني، سعيد بيابانكي ساعت 16:30 در باغ مصفاي عطار برگزار می شود.
همچنین در این روز از برگزیدگان مسابقه بزرگ ادبی عطار " تا سیمرغ " تجلیل خواهد شد و احمد وکیلی نقاش برجسته کشور تصویر عطار را در باغ مصفای عطار نیشابوری نقش می زند و آثار خوشنویسی استاد حسن نقیبی نیز به این مناسبت در اداره ارشاد نیشابور 26 فروردین به نمایش در می آید.
زندگینامه عطار
در زندگینامه عطار آمده است؛ فریدالدین ابوحامد محمد بن ابوبکر ابراهیم بن اسحاق عطار کَدکَنی نیشابوری مشهور به عطّار نیشابوری متولد کدکن بود و او در شادیاخ نیشابور در سال 618 هجری قمری درگذشت.
پدر عطار ابراهیم کدکنی است و مادرش نیز رابعه نام داشت و او از آن جهت که به عطاری و داروسازی مشغول بود به عطار شهرت یافت.
شیخ فریدالدین عطار نیشابوری در شعرهایش گاه به "عطار"و گاه به "فرید" تخلص می کرد و به استناد شعرهای او محققان معاصر معتقدند که شیعه بوده و یا دوستدار اهل بیت.
شیخ عطار نیشابوری تا پایان عمر ۷۰ سال با بسیاری از عارفان زمان خویش همسخن گشته و به گردآوری داستانهای صوفیه و اهل سلوک پرداخت و بیش از ۱۸۰ اثر که حدود ۴۰ عدد از آنان به شعر و مابقی نثر است از خود به یادگار گذاشت.
آثار مسلم عطار طبق تحقیقات محمدرضا شفیعی کدکنی اسرارنامه، الهی نامه، منطق الطیر، مصیبت نامه، مختارنامه، تذکرةالاولیا، دیوان اشعار است.
حمله مغولان به نیشابور دفتر زندگی شاعر بزرگ ایران را در سال ۶۱۸ یا ۶۱۹ و یا ۶۲۶ بست.
...................................
گزارش: زهره رنگ آمیز
نظر شما