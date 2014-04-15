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۲۶ فروردین ۱۳۹۳، ۱۹:۴۹

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال اعلام کرد؛

هیچ شرکت مسافرتی در دنیا بلیط جام جهانی برای فروش ندارد

هیچ شرکت مسافرتی در دنیا بلیط جام جهانی برای فروش ندارد

کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال ضمن هشدار در مورد بلیط های تقلبی جام جهانی برزیل، اعلام کرد: هیچ شرکت مسافرتی و یا خدمات گردشکری در دنیا بلیط جام جهانی 2014 برای فروش در اختیار ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در خصوص بلیط مسابقات جام جهانی اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بدینوسیله به اطلاع مردم عزیز ایران که مشتاق دیدن بازی های جام جهانی فوتبال هستند می رساند که بر اساس رویه فروش بلیط فدراسیون جهانی فوتبال هیچ شرکت مسافرتی و یا خدمات گردشکری در دنیا بلیطی برای فروش در اختیار ندارند، فلذا ادعای آژانس های متخلف مبنی بر تامین بلیط مسابقات کذب محض بوده و با توجه به اینکه خرید و فروش بلیط مسابقات خارج از کانالهای رسمی موجود و یا استفاده از بلیط های تقلبی توسط دولت برزیل جرم محسوب شده و کسانی که اقدام به این امر نموده بشدت تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار خواهند گرفت.

بدینوسیله به مردم عزیز هشدار داده می شود که در این خصوص هوشیارانه عمل کرده و از عقد هرگونه قرارداد با اینگونه آژانسها خودداری کنند. همچنین فدراسیون جهانی فیفا از روز سه شنبه 26 فروردین ماه آخرین مرحله فروش اینترنتی خود را شروع می کند و متقاضیان می توانند بلیط کلیه بازی های جام جهانی را در سایت فیفا تهیه کنند.

 

کد مطلب 2271694

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