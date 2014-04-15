هیچ شرکت مسافرتی در دنیا بلیط جام جهانی برای فروش ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، کمیته بازاریابی فدراسیون فوتبال در خصوص بلیط مسابقات جام جهانی اطلاعیه ای به شرح زیر صادر کرد:

بدینوسیله به اطلاع مردم عزیز ایران که مشتاق دیدن بازی های جام جهانی فوتبال هستند می رساند که بر اساس رویه فروش بلیط فدراسیون جهانی فوتبال هیچ شرکت مسافرتی و یا خدمات گردشکری در دنیا بلیطی برای فروش در اختیار ندارند، فلذا ادعای آژانس های متخلف مبنی بر تامین بلیط مسابقات کذب محض بوده و با توجه به اینکه خرید و فروش بلیط مسابقات خارج از کانالهای رسمی موجود و یا استفاده از بلیط های تقلبی توسط دولت برزیل جرم محسوب شده و کسانی که اقدام به این امر نموده بشدت تحت پیگرد قانونی و قضایی قرار خواهند گرفت.

بدینوسیله به مردم عزیز هشدار داده می شود که در این خصوص هوشیارانه عمل کرده و از عقد هرگونه قرارداد با اینگونه آژانسها خودداری کنند. همچنین فدراسیون جهانی فیفا از روز سه شنبه 26 فروردین ماه آخرین مرحله فروش اینترنتی خود را شروع می کند و متقاضیان می توانند بلیط کلیه بازی های جام جهانی را در سایت فیفا تهیه کنند.