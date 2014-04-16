آگاه سازی، مفیدترین و ارزانترین روش پیشگیری از مصرف مواد مخدر است

به گزارش خبرنگار مهر، کبری نیک نامی در کارگاه آموزشی اعتیاد و روش های پیشگیری از آن که با هدف ارتقاء سطح اطلاعات و آگاهی شرکت کنندگان از روش های رفتار صحیح با فرزندان و مهارت های زندگی، برای والدین دانش آموزان این منطقه، در سالن کانون آموزش و پرورش برگزار شد اظهارداشت: آگاه سازی فرزندان نسبت به مضرات مواد مخدر باید بر اساس تکنیک ها و روش های علمی باشد و برای القای موضوعی به فرزند، بهتر است به جای برقراری ارتباط دستوری، ارتباطی دوستانه و دو سویه برقرار کرد.

وی، با بیان اینکه با این روش فضای بحث آزاد و تبادل نظر ایجاد خواهد شد و در این فضا، فرزند قادر است از خودش دفاع کند و طرز فکر خود را آزادانه بیان کند؛ ادامه داد: والدین با راه اندازی یک اتاق فکر در منزل خود می توانند هر شب 30 دقیقه وقت اختصاصی با فرزندانشان داشته باشند و در زمینه مسایل گوناگون و مسایل روزمره که برای فرزندشان در طول روز پیش آمده با وی صحبت کنند تا بدین ترنیب از مشکلات وی آگاه و ارائه راه حل و خلق ایده کنند.

این کارشناس، در بحث مهارتهای زندگی که در ایجاد و افزایش اعتماد به نفس بسیار موثر هستند و به عنوان واکسن اعتیاد و دارنده نقش پیشگیری از آنها یاد می شود، بیان کرد: مهارت نه گفتن، عوض کردن موضوع مورد بحث، دور شدن از محیط مورد نظر، بی اعتنایی و نه گفتن همراه با انتقاد، انواع مهارت های کاربردی در این زمینه هستند که با آموزش استفاده از آنها در مواقع لزوم و با توجه به شرایط به فرزندان می توان، آنان را از انواع خطرات مصون کرد.

وی در زمینه نقش تقویت باورهای معنوی در محیط خانواده، در پیشگیری از اعتیاد گفت: توکل به خداوند به عنوان برزگ ترین منبع انرژی نیرو بخش و حمایت کننده، می تواند انسان را در مقابل بسیاری از مشکلات، تلاطم های زندگی و پیامدهای روانی آن از جمله افسردگی و استرس، محافظت کند و با تقویت باورهای معنوی، فرد معنایی در زندگی یابد و اضافه کرد: با داشتن هدفی روشن در زندگی، فرد با امید بیشتری به زندگی ادامه داده و با نیروی بیشتری به پیش می رود.