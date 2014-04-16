به گزارش خبرگزاری مهر، اردوی شاگردان خادم در حالی از روز 10 اردیبهشت ماه در خانه کشتی آغاز می شود که مهدی تقوی دارنده دو مدال طلای قهرمانی جهان پس از مدتها دوری از عرصه ملی دوباره به اردوی آماده سازی دعوت شد.

بر این اساس اسامي نفرات دعوت شده به اين اردو كه تا روز 20 ارديبهشت ادامه خواهد داشت به شرح زير است:

57 كيلوگرم: حسن رحيمي (تهران) مهران رضا زاده (مازندران) مظاهر شربتي (گلستان) ياسر حيدرقلي نژاد (گلستان)

61 كيلوگرم: مسعود اسماعيل پور – بهنام احسان پور- آرش دنگسركي (مازندران) مصطفي آقاجاني (تهران) حسن مرادقلي (تهران)

65 كيلوگرم: ميثم نصيري (اردبيل) سيد احمد محمدي (مازندران) اصغر جبلي (گلستان) محسن آقاجاني (تهران) مهدي تقوي (مازندران)

70 كيلوگرم:‌ مصطفي حسين‌خاني (تهران) سعيد داداش‌پور- ايمان رحماني زاده (مازندران) پيمان ياراحمدي (لرستان) مسعود كمروند (همدان)

74 كيلوگرم: عزت‌اله اكبري (مازندران) رضا افضلي (كرمانشاه) مرتضي رضايي (مازندران) عليرضا قاسمي (تهران)

86 كيلوگرم: احسان لشگري (قزوين) ميثم مصطفي جوكار (همدان) عليرضا كريمي (البرز) محمدحسين محمديان- محمدجواد ابراهيمي (مازندران) سعيد رياحي (تهران)

97 كيلوگرم:‌ رضا يزداني – حامد طالبي زرين كمر (مازندران) الياس بختياري (تهران) عباس طحان (مازندران)

125 كيلوگرم: كميل قاسمي (مازندران) محمدرضا آذرشكيب (البرز) پرويز هادي (آذربايجان شرقي) عبداله قمي (مازندران) سيد رضا موسوي (مازندران)

