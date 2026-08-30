به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسماعیل حسینی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده گازی جنوب استان فارس، گفت: جنوب فارس پشتوانه‌ای مطمئن برای میدان‌های گازی خشکی کشور به شمار می‌رود و بخش قابل توجهی از ظرفیت‌های گازی استان در این منطقه قرار دارد.

وی افزود: میدان‌های دالان، آغار، سفیدزاخور، سفیدباغون، پازن، ارم، دی، هما، شانول، وراوی، تابناک، هالگان، گردان و دیگر میدان‌های گازی در جنوب فارس قرار دارند و علاوه بر گاز، میلیون‌ها بشکه میعانات گازی نیز از این میدان‌ها استحصال می‌شود که ارزش اقتصادی بالایی دارند.

ظرفیت اکتشافی جنوب فارس باید فعال‌تر شود

عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی، اکتشاف میدان پازن در سال گذشته و اکتشاف تخته در سال جاری را نشانه ظرفیت بالای پهنه‌های اکتشافی گاز در جنوب استان فارس دانست و گفت: این اکتشاف‌ها نشان می‌دهد ظرفیت‌های قابل توجهی در این مناطق وجود دارد که باید با برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری مناسب مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

حسینی تصریح کرد: انتظار می‌رود مطالعات و عملیات اکتشافی در این مناطق با قوت ادامه یابد، چراکه هرچه سهم استان فارس از میدان‌های نفتی و گازی افزایش پیدا کند، به تبع آن سهم استان از بودجه مناطق نفت‌خیز و گازخیز نیز بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: افزایش اکتشاف و توسعه میدان‌های گازی علاوه بر ایجاد پشتوانه برای تولید و تأمین خوراک صنایع پتروشیمی و مصارف داخلی، امکان برنامه‌ریزی برای صادرات گاز و فرآورده‌های مرتبط به کشورهای همسایه را نیز فراهم می‌کند.

توسعه میدان‌های گازی؛ محرک اشتغال و صنعت فارس

نماینده شیراز و زرقان در مجلس با بیان اینکه توسعه هر میدان نفتی و گازی در استان فارس قدرت چانه‌زنی مسئولان در فرآیند بودجه‌ریزی را افزایش می‌دهد، گفت: توسعه این میدان‌ها همچنین می‌تواند به ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی در مناطق اکتشافی و پیرامون آنها منجر شود.

حسینی تأکید کرد: اگر برای استفاده از ظرفیت‌های گازی استان برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود، بدون شک صنایع فارس نیز می‌توانند بهره‌مندی بیشتری از تولیدات و ظرفیت‌های ایجادشده داشته باشند.

کشف ۷۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز در جنوب فارس

وی با اشاره به آخرین اکتشاف اعلام‌شده در جنوب استان فارس گفت: وزیر نفت در یکم شهریورماه از کشف بیش از هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز در جنوب فارس خبر داده است.

نماینده شیراز و زرقان در مجلس تصریح کرد: بر اساس اعلام انجام‌شده، با احتساب ضریب بازیافت حدود ۷۲ درصد، امکان برداشت حدود پنج هزار و ۷۰۰ میلیارد فوت مکعب گاز از این میدان وجود دارد؛ ظرفیتی که می‌تواند نقش مهمی در تقویت جایگاه فارس در معادلات گازی کشور ایفا کند.