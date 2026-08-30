استخر شهرک طالقانی ماهشهر پس از ۸ سال به چرخه برگشت

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز یکشنبه در مراسمی با حضور امیر حیات مقدم نماینده مردم ماهشهر در مجلس و حمید بنی تمیم مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان و جمعی از مسئولان شهرستانی آیین بازگشایی و بازگشت به چرخه استخر سرپوشیده ورزشی شهرک طالقانی برگزار شد.

این استخر برای مدت هشت سال از پروژه های بلاتکلیف و بخشی از مطالبات جدی این شهرستان بوده است که وضعیت مخروبه و خارج از سرویسی پیدا کرد.

استخر شهرک طالقانی ماهشهر با ورود بخش خصوصی و با هزینه ای بالغ بر ۱۷ میلیارد تومان بازسازی شد و امروز با حضور مسئولان استانی و شهرستانی آیین بازگشایی و بازگشت به چرخه آن برگزار شد.

این استخر همواره در سفرهای مسئولان استانی و به خصوص سفر استاندار خوزستان جز مطالبات جدی مردم این منطقه بود.

شهرک طالقانی ماهشهر از مناطق کمتر برخوردار استان به شمار می‌رود که با بازگشایی این استخر شاهد رونق ورزش و تفریحات سالم برای جوانان این منطقه هستیم.