محمد ناظم الشریعه در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد تصمیم باشگاه ملی حفاری اهواز در کناره گیری از مسابقات لیگ برتر فوتسال و حضور در رقابت‌های لیگ دسته اول از سال آینده، با بیان مطلب فوق اظهار کرد: چند روز پیش که برای حضور در مسابقات فوتسال امیدهای ایران به شهر دیگری سفر کرده بودیم، خیلی کوتاه با مدیرعامل باشگاه در این خصوص صحبتی صورت گرفت ولی در جریان تصمیم نهایی باشگاه نیستم.

وی افزود: هرچند حیف است تیم حفاری به لیگ دسته اول برود ولی حتما مسئولان باشگاه به صلاح دیده‌اند چنین اقدامی کنند. از آنجا که من هم به باشگاه تعهد اخلاقی دارم، برای حضور در لیگ دسته اول و همکاری با حفاری مشکلی ندارم.

علیرضا مرادحاجتی مدیرعامل باشگاه شرکت ملی حفاری روز گذشته از کناره گیری رسمی تیم فوتسال این باشگاه از لیگ برتر فوتسال و حضور در مسابقات لیگ دسته اول خبر داده بود.