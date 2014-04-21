برنامه های نیجریه و کره جنوبی به عنوان پایتخت جهانی کتاب یونسکو اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بوک نیوز، در حالی که دو روز دیگر(23 آوریل) روز جهانی کتاب و کپی رایت یونسکو در سالگرد درگذشت شکسپیر فرا می‌رسد، بخش‌های مهمی از جهان خود را برای گرامیداشت این روز آماده می کنند.

پورت هارکورت پایتخت جهانی کتاب یونسکو در سال 2014

پورت هارکورت به عنوان پایتخت جهانی کتاب یونسکو در سال 2014 از دو روز دیگر این عنوان را در اختیار می‌گیرد و فعالیت‌های ویژه خود را آغاز می‌کند. به گفته نیجریایی‌ها پس از اهدای جایزه ادبی نوبل به پروفسور وول سوینکا این دومین رویداد مهم ادبی برای مردم این کشور است تا نشان دهند نیجریه فقط به معنی نفت و خشونت نیست. مردم این کشور مشتاقانه منتظرند تا چشم انداز جهان نسبت به خود را تغییر دهند.

به گزارش آفریکن نیوز، پورت هارکورت که به عنوان شهر باغهای نیجریه شناخته می‌شود، موفق شد تا با پشت سر گذاشتن 10 شهر دیگر جهان این عنوان را برای سال 2014 به دست بیاورد.

بندر هارکورت به عنوان زادگاه لیچی آمادی، گابریل اوکارا، کن سارو ویوا و اولا روتیمی که نقش تاثیرگذاری در رشد فرهنگی مردم نیجریه داشته‌اند موفق شد تا این عنوان را از 23 آوریل تا 22 آوریل 2015 در اختیار خود بگیرد. این در حالی است که طبق آمار یونسکو نیجریه با داشتن 47 درصد از جمعیتی که هرگز به مدرسه نمی‌روند در جهان رکورد این آمار را در اختیار دارد. با این حال یونسکو پیش بینی کرده که به مدد این برنامه نیجریه بتواند آمار بی‌سوادی در بزرگسالان خود را تا رقمی بین 30 تا 40 درصد کاهش دهد.

هارکورت این عنوان را با برپایی فستیوال ادبی بین‌المللی از روز 23 آوریل روز جهانی کتاب و روز کپی رایت یونسکو است، آغاز می‌کند و برنامه کتابخوانی خود را با حضور دانش آموزان 50 مدرسه کلید می‌زند.

شعار پورت هارکورت برای این برنامه «کتاب‌: پنجره‌ای به امکانات جهان ما» است. در خلال این برنامه هر ماه یک کتاب معرفی و بر خوانده شدن آن در سطح شعر تاکید می شود. کتاب ماه آوریل کتاب «کمان خدا» نوشته چینوآ آچه به اسطوره ادبیات آفریقایی خواهد بود. این کتاب در همین ماه 50 ساله شدن انتشارش را جشن خواهد گرفت.

رقابت مقاله نویسی برای جوانان 18 تا 30 ساله در زمینه استقلال نیجریه و نیز نشستی با حضور 15 نویسنده و انتشار کتابی متشکل از داستان‌های کوتاه هر یک از آنها در یک جلد از دیگر برنامه‌های این شهر است.

نیجریه یک پنجم از جمعیت 874 میلیون نفری صحرا را در خود جای داده و 70 درصد جمعیت آن را جوانان تشکیل می‌دهند.

اینچئون کره جنوبی پایتخت جهانی کتاب یونسکو در سال 2015

در همین حال پایتخت بعدی کتاب یونسکو یعنی شهر اینچئون نیز برنامه‌های خود برای به دست گرفتن این عنوان در سال آینده را اعلام کرده است.

تراژدی غرق شدن کشتی کره جنوبی چون پرده‌ای همه طرح‌های اینچئون برای گرامیداشت جایگاهش به عنوان پایتخت جهانی کتاب یونسکو در سال 2015 را در برگرفته است. این سفر دریایی از بندر اینچئون به جزیره جنوبی جیئو صورت می‌گرفت.

در نمایشگاه کتاب لندن، که کره به عنوان کشور مرکز بازار مورد توجه قرار گرفته بود، بسیاری از طرح‌ها و برنامه های یک ساله این کشور در معرض دید عموم قرار گرفت.

به گزارش پابلیشینگ نیوز، کره جنوبی امیدوار است با ارسال کتاب‌های کودک برای کره شمالی بخشی از وظایف اینچئون به عنوان پایتخت جهانی کتاب یونسکو در سال 2015 را عملی کند.

سیونگ-هیوان مون مدیرعامل اتحادیه ناشران آسیا پاسیفیک که به تازگی در نمایشگاه کتاب لندن حضور داشت در این باره گفت: اینچئون بسیار به مرز نزدیک است و جزیره‌های متعددی را دربرمی‌گیرد که یکی از آنها – یئونپیونگ- سال پیش از سوی کره شمالی بمباران شد و به نماد تفکیک دو کره بدل شد. اکنون ما می خواهیم اینچئون به سمبل صلح و هماهنگی بدل شود. می‌خواهیم نشان دهیم که کتاب می تواند فراتر از مرزبندی‌های بین کره شمالی و جنوبی عمل کند.

مون ابراز امیدواری کرد که برنامه آغاز پایتخت جهانی کتاب یونسکو بتواند نقطه عطفی در نشر کره ایجاد کند. وی افزود ما پیش از این برنامه ای برای روز جهانی کتاب در کره نداشتیم زیرا روز دیگری را برای روز کتاب جشن می‌گیریم که از تقویم بودایی انتخاب شده است. اما ما از سال آینده برنامه‌های مشترک بیشتری با جهان خواهیم داشت.

در میان طرح های ابتکاری متعددی که در نظر گرفته شده ایجاد اولین کتابخانه کره برای ناتوانان جسمی، و نیز ارایه کتاب‌های الکترونیک از طریق کدهای هوشمند در مکان‌های مشترکی چون ایستگاه‌های اتوبوس‌ است. برنامه‌های ابتکاری آموزشی برای تشویق مردم به کتابخوانی و گسترش سطح کیفی خود به عنوان شهروندانی متمدن تر از دیگر برنامه‌های مورد توجه کره جنوبی است که با شعار «خواندن و شدن» صورت می گیرد.

در قالب این برنامه ریزی‌ها اینچئون به «شهر کتابخوانی» تبدیل می شود و موجب گسترش رشد فرهنگی این شهر می شود. از آنجا که بخش وسیعی از مردم این شهر در جزایر زندگی می‌کنند و دسترسی به امکانات فرهنگی کمی دارند، این برنامه می‌تواند برای این شهر بسیار اهمیت داشته باشد.

ایجاد یک کتابخانه موبایلی برای هر یک از جزایر و امکان استفاده از کتابخانه‌های آنلاین از طریق گوشی‌های هوشمند از دیگر برنامه هایی است که برای این افراد در نظر گرفته شده است.

اینچئون دارای 47 کتابخانه عمومی، 169 کتابخانه گروهی و 23 کتابخانه هوشمند است و با برنامه پایتخت جهانی کتاب یونسکو قصد دارد تا به شهری مرکزی برای تبادل بین‌المللی فرهنگی از طریق کتاب بدل شود. این شهر درهایش را از سال 2003 به عنوان اولین بندر منطقه آزاد اقتصادی کره به روی جهان گشود و قرار است هفدهمین دوره بازی‌های آسیایی در ماه سپتامبر(شهریور) امسال در این شهر برگزار شود.

کلام آخر این که مون اعتقاد دارد در کنار یک دقیقه سکوتی که شهر برای از دست رفتگان در سانحه دریایی خواهد داشت، کتاب می تواند التیام بخش خوبی برای خانواده‌های سوگوار باشد.

اینچئون به عنوان یکی از بزرگترین شهرها و بنادر کره جنوبی دو میلیون و 500 هزار نفر جمعیت دارد.

پایتخت جهانی کتاب از سال 2001 میلادی از سوی یونسکو ایجاد شده تا مشوق برنامه‌های کتابخوانی در شهرهایی باشد که از ظرفیت‌های ویژه‌ای برای این کار برخوردارند. مادرید اسپانیا در سال 2001، اسکندریه مصر در سال 2002، دهلی نو هند در سال 2003، آنتورپ بلژیک در سال 2004، مونترال کانادا در سال 2005، تورین ایتالیا در سال 2006، بوگوتا کلمبیا در سال 2007، آمستردام هلند در سال 2008، بیروت لبنان در سال 2009، لوبلیانا اسلوونی در سال 2010، بوینس‌آیرس آرژانتین در سال 2011 و ایروان ارمنستان در سال 2012 این عنوان را در اختیار داشتند.

بانکوک به عنوان پایتخت جهانی کتاب یونسکو در سال 2013 این مسوولیت را با شعار «بخوان برای زندگی» در طول یک سال برگزار کرد.