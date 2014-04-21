به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا موالی زاده با تشریح مهم ترین محورهای گرامیداشت هفته کارگر گفت: امسال گرامیداشت هفته کارگر متفاوت از سال های گذشته و باشکوه تر برگزار می شود و به همین مناسبت از اواخر سال گذشته ستادی با این محوریت تشکیل و شیوه نامه ای تنظیم و به تمام استان ها ابلاغ شد.

معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیش بینی کرد اعضای شورای هماهنگی دستگاه های تابعه در استان ها در این ستاد حضور داشته باشند. این شوراها با محوریت مدیران کل هر استان برگزارمی شود.

موالی زاده تبلیغات محیطی در معابر عمومی، مناطق کارگری، نامگذاری میادین، بوستان ها، مراکز درمانی و آموزشی با عنوان های کار، کارگر، تلاش، شهدای کارگر و همچنین به صدا در آوردن زنگ کار در مدارس، برگزاری نمایشگاه های کتاب، آذین بندی ساختمان های سازمان های تابعه در استان ها و برپایی نمایشگاه دستاوردهای کارگران نمونه را از مهم ترین برنامه های محور فرهنگی و تبلیغی کارگر اعلام کرد.

وی با اشاره به اینکه این برنامه ها در محور امور رسانه ای نیز دنبال می شود، در تشریح این برنامه ها گفت: برنامه هایی نظیر گفتگو با هنرمندان، ورزشکاران، اندیشمندان و چهره های موجه علمی، فرهنگی استانی در خصوص جایگاه کارگران و پخش آن از رسانه ها از جمله برنامه های رسانه ای است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تجلیل از کارگران جانباز و ایثارگر، تقدیر از خانواده های شهدای کارگر، غبارروبی از مزار شهدای کارگر را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه با اشاره به نقش ورزش در احیای روحیه نشاط و همکاری در کارگران ادامه داد: کارگران در امور ورزشی حرف های زیادی برای گفتن دارند بنابراین برگزاری رقابت های استانی، پیاده روی های خانوادگی کارگران، تقدیر از پیشکسوتان کارگر در عرصه های ورزشی در این برنامه ها گنجانده شده است.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برگزاری محافل انس با قرآن، شب شعر کارگری با همکاری واحدهای تولیدی وصنعتی و دیدار با شخصیت های استانی، خانواده های کارگران نمونه و حضور چهره های شاخص استانی در واحدهای تولیدی، خدماتی و صنعتی را از دیگر برنامه های این هفته اعلام کرد.

موالی زاده از اهدای بن سینمایی به کارگران با تخفیف 50 درصد و با همکاری سازمان سینمایی کشور خبر داد و افزود: برای استفاده کارگران از امکانات رفاهی و تفریحی هماهنگی های لازم با استانداری ها، دستگاه های اجرایی و کارفرمایان انجام شده است.

وی نقش کارگران در تحقق اقتصاد مقاومتی، نقش کارگران در خصوص نام سال جدید - اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی و همچنین سیاست های دولت تدبیر و امید در جهت کاهش مشکلات معیشتی کارگران و ارتقای منزلت اجتماعی آن ها را سه مولفه کلی گرامیداشت هفته کارگر عنوان کرد.

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اسامی روزهای هفته کارگر؛ برنامه های این روزها را تشریح کرد. موالی زاده اضافه کرد: جمعه پنجم اردیبهشت ماه با عنوان کارگر، امام، شهدا و معنویت نامگذاری شده و در این روز وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نماز جمعه حضور خواهد داشت و همچنین جامعه کارگری با آرمان های امام راحل (ره) تجدید میثاق می کنند.

موالی زاده گفت: نام روز دوم این هفته کارگر، سلامت ، رفاه و تامین اجتماعی است که در این روز گردهمایی بزرگی از سیاستگذاران حوزه سلامت، کار و تولید برگزار می شود و از خدمتگزاران حوزه سلامت کاری تقدیر خواهد شد.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تشریح برنامه های روز سوم هفته کارگر گفت: این روز کارگر، جوانان و خانواده نام دارد و در این روز بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاون رئیس جمهوری در امور زنان از کارگاه مهارت آموزی و کارآفرینی زنان و مراسم تجلیل از زنان کارگر در برنامه قرار دارد.

وی عنوان روز چهارم را کارگر، فرهنگ، کرامت و نشاط اجتماعی اعلام کرد که در این روز مسابقات ورزشی برگزار خواهد شد. به گفته موالی زاده، در روز پنجم با نام کارگر، بسیج، تشکل ها و پیشکسوتان، بسیج کارگری مراسمی اجرا می کند.

موالی زاده گفت: در روز ششم که روز کارگر، ولایت، عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده است مدیران وزارتخانه درخصوص مدیریت جهادی، تعمق 3 جانبه گرایی و تلاش جمعی برای اقتصاد مقاومتی با هم گفتگو خواهند کرد.

به گفته وی، در روز آخر این هفته که روز جهانی کارگر هست و کارگر، کارآفرینی، تعاون و اقتصاد مقاومتی نامگذاری شده است، جشن بزرگ کارگری و تجلیل از کارگران نمونه برگزار می شود. وی افزود: بنا داریم در هفته کارگر امسال از 30 نفر از کارگران، تلاشگران و واحد های نمونه تقدیر به عمل آوریم و به همین منظور بیست و پنجمین جشنواره امتنان از کارگران و گروه های کار نیز برپا خواهد شد.

این مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه ادامه داد: در جشنواره امسال تعداد 9 کارگر نمونه، 12 گروه کار نمونه، شش تلاشگر نمونه و سه واحد نمونه به عنوان 30 کارگر، تلاشگر و واحد نمونه انتخاب و معرفی خواهند شد.

به گفته معاون امور فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ابتکار و خلاقیت، نوآوری، اصلاح فرآیند تولید، داشتن روحیه تعاون و همکاری، بهره وری، ارتقاء سطح تحصیلی و وضعیت شغلی در محیط کار و ایجاد امکانات رفاهی و خدمات بهداشتی - درمانی از جمله شاخص های مورد نظر در انتخاب کارگران، تلاشگران و واحد های نمونه بوده است .

موالی زاده گفت: خوشبختانه هدایای کارگران نمونه سال گذشته که در دولت قبل وعده آن داده شده بود و عملیاتی نشد، امسال آماده تحویل است و برای کارگران نمونه امسال نیز اهدای جوایز ارزنده ای را درنظر داریم.