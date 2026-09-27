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۵ مهر ۱۴۰۵، ۲۲:۲۶

وزیر تعاون از کارگران آسیب دیده پالایشگاه آبادان عیادت کرد

وزیر تعاون از کارگران آسیب دیده پالایشگاه آبادان عیادت کرد

اهواز - استاندار خوزستان با قدردانی از سفر وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی به استان، گفت: میدری در اولین برنامه کاری خود از کارگران آسیب دیده پالایشگاه آبادان عیادت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده شامگاه امروز یکشنبه با قدردانی از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گفت: نخستین برنامه سفر احمد میدری، عیادت از کارگران مصدوم حادثه پالایشگاه آبادان بود که خوشبختانه وضعیت جسمانی آنها نسبت به شب نخست حادثه بسیار بهتر شده است.

وی افزود: فردا و به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان، برنامه‌هایی با حضور وزیر تعاون در آبادان برگزار خواهد شد که از جمله آنها بازید از یک شرکت روغن سازی در پالایشگاه آبادان و به آب انداختن یک فروند کشتی در شرکت کشتی‌سازی اروندان است.

موالی زاده تصریح کرد: موضوع اشتغال و مسائل مرتبط با کارگران از محورهای مهم این سفر است و این موارد در جریان سفر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و پیگیری خواهد شد.

کد مطلب 6960726

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