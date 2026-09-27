وزیر تعاون از کارگران آسیب دیده پالایشگاه آبادان عیادت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا موالی زاده شامگاه امروز یکشنبه با قدردانی از حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در استان گفت: نخستین برنامه سفر احمد میدری، عیادت از کارگران مصدوم حادثه پالایشگاه آبادان بود که خوشبختانه وضعیت جسمانی آنها نسبت به شب نخست حادثه بسیار بهتر شده است.

وی افزود: فردا و به مناسبت سالروز شکست حصر آبادان، برنامه‌هایی با حضور وزیر تعاون در آبادان برگزار خواهد شد که از جمله آنها بازید از یک شرکت روغن سازی در پالایشگاه آبادان و به آب انداختن یک فروند کشتی در شرکت کشتی‌سازی اروندان است.

موالی زاده تصریح کرد: موضوع اشتغال و مسائل مرتبط با کارگران از محورهای مهم این سفر است و این موارد در جریان سفر با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح و پیگیری خواهد شد.