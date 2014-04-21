مربیان پرورشی نباید جزیره ای عمل کنند

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم عیسی‌مراد بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی مشاوران مدارس استان زنجان با بیان اینکه نگاه به مشاوره و امور پرورشی باید یکسان باشد افزود:مشاوران و مربیان پرورشی باید موضوع پرورش را مقدم بر آموزش بدانند و آن را در تمام مسائل آموزشی دخیل کنند.



وی ادامه داد: نگاه به مشاوره و امور پرورشی باید یکسان باشد چون در غیر این صورت مربیان پرورشی دچار وازدگی و ابهام در مدل می‌شوند، لذا با مطالعه آثار روان‌شناسان غربی و شرقی و مقایسه و تطبیق آن با مسایل اقتصادی و بومی به تعادل برسند و نیاز نیست در مباحث غربی غش کنند.



عیسی مراد با تاکید بر لزوم توجه به بخش امور پرورشی در مدارس افزود: گاهی مربیان پرورشی مدارس دچار وازدگی و ابهام در مدل ارایه شده در زمینه پرورش دانش‎آموزان می‌شوند.



مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: جنس تربیت باید از نوع وصال باشد به همین جهت کسانی که فلسفه مطالعه کرده‎اند به عرفان روی آورده‌اند.



عیسی مراد، یادآور شد: روان‌شناسانی انسان‎گرا خود، شکوفایی را اوج کمال می‌دانند، به بن‌بست می‎رسند، زیرا لقا و یکی شدن با محبوب حقیقی و جاودانی را در مطالعات خود ندارند.



وی افزود: در حوزه امور پرورشی باید نگاه به صورت حلقوی و منظومه‎ای باشد، زیرا اگر جزیره‌ای عمل شود شکست خواهیم خورد، این در حالی است که هم‎اکنون در حوزه پرورشی در ابتدایی‎ترین مسایل نیز مشکلاتی وجود دارد و برای حل آن نیاز است مربیان پرورشی رسالت و شناخت مخاطب خود را در اولویت قرار دهند.



عیسی مراد گفت: امروزه در دنیا هوش هیجانی از هوش شناختی اهمیت بیشتری دارد و مربیان پرورشی وظیفه دارند هوش هیجانی را ارتقا دهند. نگاه در امور پرورشی باید به صورت مثبت باشد و این نوع نگاه است که در دنیا غوغا کرده است و امور پرورشی باید با نظام جامع تحول بنیادین هماهنگ باشد تا از خوددرمانی در این امور جلوگیری شود که اولویت آن نگاه بومی و اسلامی است که در این راستا باید از ابداعات فکری بی‏منبع و ماخذ دوری شود.



مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت:: طبق یک تکنیک اساسی در روان‌درمانی، اگر مشاوره به جای دیدن مخاطب خود را ببینند دچار خسران کبیر خواهند شد و نگاه به دانش‎آموز به مربیان پرورشی افق می‎دهد، ولی متاسفانه مربیان در بحران ابهام‎های ایجاد شده، دانش‎آموزان را دچار سردرگمی کرده‎اند.