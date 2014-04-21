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۱ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۹:۴۶

عیسی مراد:

مربیان پرورشی نباید جزیره ای عمل کنند

مربیان پرورشی نباید جزیره ای عمل کنند

زنجان - خبرگزاری مهر: مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش تاکید کرد: مربیان پرورشی نباید جزیره ای عمل کرده و همواره باید از تجربیات و دیدگاه های دیگران در اجرای برنامه ها بهره بگیرند.

به گزارش خبرنگار مهر،  ابوالقاسم عیسی‌مراد بعد از ظهر دوشنبه در گردهمایی مشاوران مدارس استان زنجان با بیان اینکه نگاه به مشاوره و امور پرورشی باید یکسان باشد افزود:مشاوران و مربیان پرورشی باید موضوع پرورش را مقدم بر آموزش بدانند و آن را در تمام مسائل آموزشی دخیل کنند.

وی ادامه داد: نگاه به مشاوره و امور پرورشی باید یکسان باشد چون در غیر این صورت مربیان پرورشی دچار وازدگی و ابهام در مدل می‌شوند، لذا با مطالعه آثار روان‌شناسان غربی و شرقی و مقایسه و تطبیق آن با مسایل اقتصادی و بومی به تعادل برسند و نیاز نیست در مباحث غربی غش کنند.

عیسی مراد با تاکید بر لزوم توجه به بخش  امور پرورشی در مدارس افزود: گاهی مربیان پرورشی مدارس دچار وازدگی و ابهام در مدل ارایه شده در زمینه پرورش دانش‎آموزان می‌شوند.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت: جنس تربیت باید از نوع وصال باشد به همین جهت کسانی که فلسفه مطالعه کرده‎اند به عرفان روی آورده‌اند.

عیسی مراد، یادآور شد: روان‌شناسانی انسان‎گرا خود، شکوفایی را اوج کمال می‌دانند، به بن‌بست می‎رسند، زیرا لقا و یکی شدن با محبوب حقیقی و جاودانی را در مطالعات خود ندارند.

وی افزود: در حوزه امور پرورشی باید نگاه به صورت حلقوی و منظومه‎ای باشد، زیرا اگر جزیره‌ای عمل شود شکست خواهیم خورد، این در حالی است که هم‎اکنون در حوزه پرورشی در ابتدایی‎ترین مسایل نیز مشکلاتی وجود دارد و برای حل آن نیاز است مربیان پرورشی رسالت و شناخت مخاطب خود را در اولویت قرار دهند.

عیسی مراد گفت:  امروزه در دنیا هوش هیجانی از هوش شناختی اهمیت بیشتری دارد و مربیان پرورشی وظیفه دارند هوش هیجانی را ارتقا دهند. نگاه در امور پرورشی باید به صورت مثبت باشد و این نوع نگاه است که در دنیا غوغا کرده است و امور پرورشی باید با نظام جامع تحول بنیادین هماهنگ باشد تا از خوددرمانی در این امور جلوگیری شود که اولویت آن نگاه بومی و اسلامی است که در این راستا باید از ابداعات فکری بی‏منبع و ماخذ دوری شود.

مدیرکل امور تربیتی و مشاوره وزارت آموزش و پرورش گفت:: طبق یک تکنیک اساسی در روان‌درمانی، اگر مشاوره به جای دیدن مخاطب خود را ببینند دچار خسران کبیر خواهند شد و نگاه به دانش‎آموز به مربیان پرورشی افق می‎دهد، ولی متاسفانه مربیان در بحران ابهام‎های ایجاد شده، دانش‎آموزان را دچار سردرگمی کرده‎اند.

کد مطلب 2275637

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