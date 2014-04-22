ریاض در توهم سقوط سوریه، عراق و ایران به سر می برد/عربستان به کشور مشکل ساز تبدیل شده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه لبنانی النشره، "نوری المالکی" نخست وزیر عراق در اظهاراتی تازه بار دیگر علیه دخالتهای عربستان سعودی در امور داخلی عراق و برخی دیگر از کشورهای منطقه موضع گرفت و تاکید کرد: عربستان سعودی همچنان در توهم سرنگونی سوریه و سپس عراق و لبنان و در امتداد آن، ایران به سر می برد.

وی تاکید کرد: عربستان سعودی با سیاستهایی که در پیش گرفته به کشور مشکل ساز منطقه تبدیل شده است.

نوری المالکی در موضوع تحولات داخلی عراق با تاکید بر مخالفت خود با تجزیه عراق و تعویق انتخابات پارلمانی، افزود: اقلیم کردستان عراق حق درخواست جدایی طلبی را ندارد و این مسئله با قانون اساسی عراق در تناقض است.

وی افزود: اگر من از پیروزی در انتخابات مطمئن نبودم در این رقابت سیاسی شرکت نمی کردم. البته من بسیار زیاد درباره برگزاری شفاف و سالم انتخابات اطمینان دارم.

نخست وزیر عراق با رد این مسئله که اهل سنت عراق به حاشیه رانده شده اند، افزود: آنها قشری پویا و فعال از ملت عراق هستند.