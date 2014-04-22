به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر از برترین برنامه‌های نوروزی سیما، شامگاه گذشته دوشنبه اول اردیبهشت با اجرای مجید یراق‌بافان و با حضور علی دارابی معاون سیما، مدیران شبکه‌ها، سردار بهمن کارگر رییس بنیاد حفظ آثار و ارزش‌های دفاع مقدس و رییس ستاد مرکزی راهیان نور، احمدعلی کیخواه و مهناز مظاهری معاونان سازمان حفظ محیط زیست، سردار اسکندر مومنی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی کشور، حجت الاسلام شهاب مرادی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سردار سعید منتظر المهدی معاون اجتماعی نیروی انتظامی‌ و جمعی از هنرمندان و برنامه سازان برتر نوروز 93 در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد.

دارابی در بخشی از این مراسم، در خصوص انتخاب شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی‌به عنوان «سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت جهادی و عزم ملی» تأکید کرد: بی ترید ما خود را در زمره مخاطبان اصلی این نامگذاری می‌دانیم و برای تبین مولفه‌های آن برنامه‌ریزی‌های مناسبی صورت گرفته است. از جمله مسائل مهم فرهنگی توجه و صیانت از زبان و ادب فارسی و گسترش و حمایت از گویش‌ها، لهجه‌ها و زبان‌های محلی است و البته این در حالی است که غربی‌ها در از بین بردن فرهنگ‌ها و گویش‌های مختلف تلاش وافری دارند.

2700 گویش و لهجه در خطرند و «مشاعره»، «قند پهلو» و «پایتخت» خوب کار کردند

وی افزود: این موضوع نباید بخش فرعی تلقی شود بلکه مساله زبان و گویش‌ها یک مساله جهانی است. چند سال است که سازمان یونسکو از سر استیصال فریاد برآورده که در فرایند و روند جهانی شدن و پروژه جهانی سازی فرهنگ‌ها، زبان‌ها، گویش‌ها و لهجه‌های محلی که در دنیا به بیش از 2700 مورد می‌رسد به نفع چند زبان بین المللی در حال هضم، بلعیدن و نابودی است و از رسانه‌ها بطور اخص می‌خواهد که برای صیانت از آن کاری کنند. برخی برنامه‌های سیما چون «مشاعره» و «قند پهلو» در این راستا است. سریال «پایتخت» نیز کاری کارستان بود و هنرمندانش گامی‌ هنرمندانه و هوشمندانه برای حفظ زبان، لهجه، گویش و سنت‌های بومی‌ برداشته‌اند.

معاون سیما تأکید کرد: اگر امروز بیش از 10 نهاد و سازمان در نوبت تقدیر از سریال پایتخت هستند، علاوه بر امتیازات و ویژگی‌های بازی آن چون اهتمام بایسته به مسائل اهم کشور، ترویج معنویت و ارزش‌ها، خانواده ایرانی و ترویج سبک زندگی آن، امید و غرور ملی، همبستگی و اتحاد ملی، شادی و نشاط، توجه به محیط زیست، تکریم والدین، توسل به امامان معصوم (ع)، استعانت و توکل به قرآن، قناعت ساده زیستی و بسیاری دیگر از پیام‌های آن است. بزرگترین پیام و هنر سریال «پایتخت» نیز حفظ، ترویج و صیانت از زبان، گویش و لهجه خطه شمال کشور دانست.

دارابی با بیان اینکه در حالی که ظرفیت سینمای کشور در بهترین شرایط، تولید کمتر از 100 فیلم در سال بوده است، بیش از 1400 فیلم تلویزیونی تولید شده و اهمیت این میزان تولید فیلم تلویزیونی روشن‌تر می‌شود، تأکید کرد: شبکه‌های تلویزیونی از 10 شبکه به 17 شبکه فقط در سیما افزایش یافته است. این تکثر همراه با خود تنوع و تخصصی‌تر شدن شبکه‌ها و توجه به مخاطبان ویژه را دنبال کرده است. در 10 سال قبل تعداد شبکه‌های فارسی در ماهواره کمتر از 20 شبکه بود و الان چند برابر شده است.

30 سریال انقلابی و دفاع مقدسی از 72 سریال الف ویژه

معاون سیما از تولید و ساخت بیش از 500 سریال و مجموعه نمایشی خبر داد و تأکید کرد: تولید و پخش 20 عنوان سریال‌های الف ویژه که برخی از آنها در بیش از 40 کشور دنیا به نمایش درآمده است، از دیگر اقدامات برنامه سازان سیما است. در برنامه ریزی 10 سال آینده نیز بیش از 72 سریال الف ویژه را در دستور کار داریم که حوزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی‌ با بیش از 30 عنوان بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده است.

وی متوسط تماشای تلویزیون در ایران را بالای سه ساعت خواند و گفت: این برای رسانه ملی که رسانه‌ای پاک، اخلاق‌گرا و انقلابی است یک اعتماد بزرگ و افتخار است. ما در نوروز 93 شاهد پخش چهار مجموعه نمایشی و سریال‌ها و مستندها بودیم و در طول شبانه روز 25 مستند از شبکه‌ها پخش بودیم. 146 فیلم سینمایی، که 52 فیلم آن ایرانی بود رکوردی برای رسانه است. 46 فیلم خارجی محصول 2013 برای اولین بار در آسیا و حتی برخی کشورهای اروپا پخش می‌شد.

ایران جزو بهترین‌های دوبله است

دارابی یادآور شد: با وجود مشکلات بودجه، دوبله فیلم‌های روز دنیا به خوبی انجام شد به طوری که همگان اذعان دارند خرید، آماده سازی، دوبله، پخش یک کار بزرگ است. ایران جزو بهترین‌های عرصه دوبله در دنیا است و از همکاری تقدس‌نژاد برای نهایت همکاری در خصوص خریداری فیلم‌ها تشکر می‌کنم.

معاون سیما پدیده نوروز 93 را برنامه‌های معارفی، دینی و مذهبی سیما دانست و افزود: شبکه قرآن و معارف سیما بر صدر نشست و جوایز فراوانی را از آن خود کرد. این کاری بزرگ و تحسین برانگیز از بین مدیران جوان و انقلابی است. امسال برنامه‌های مذهبی و دینی سایر شبکه‌ها نیز خوش درخشیدند.

وی ادامه داد: برنامه ریزی و مدیریت رسانه با توجه به تقارن ایام فاطمیه و برنامه‌های نوروز از جمله موفقیت‌های برنامه‌های نوروزی امسال بود. برنامه‌هایی چون «کلاه قرمزی» و «قند پهلو» نیز خوش درخشیدند. «پایتخت3» بلوغ رسانه و تیم سازنده را در سری سازی نشان داد و با بیش از 90 درصد مخاطب و رضایت‌مندی به صدر همه برنامه‌های سیما در نوروز 93 جای گرفت.

دارابی همچنین در این مراسم از رییس رسانه ملی، اصحاب رسانه و مطبوعات، نمایندگان ولی فقیه در استانها، امامان جماعات، اعضای مجلس خبرگان رهبری و 215 نماینده مجلس شورای اسلامی‌ که به نمایندگی از مردم با صدور بیانیه‌ای از برنامه‌های خوب، متنوع و ارزنده سیما تقدیر کرده بودند، تشکر کرد.

تقدیر ضرغامی از دارابی در یک نامه

در بخش دیگری از مراسم یراق‌بافان نامه ضرغامی به دارابی را خواند که در متن این نامه آمده بود: امسال برنامه‌های نوروزی سیما از غنای بیشتری برخوردار بود. توجه قابل قبول به نیازهای ملی چون محیط زیست، هدفمندی یارانه‌ها، جمعیت و خانواده در کنار برنامه‌ریزی خوب و راضی کننده در تولیدات نمایشی، مستند و برنامه‌های سرگرم کننده و طراحی مناسب برای انتقال پیام‌های سازنده از جمله برجستگی‌های سیما بود. برنامه‌های معنوی به ویژه انعکاس گسترده و اثربخش «راهیان نور» و اطلاع رسانی مستمر و آگاهی بخش از وضعیت آب و هوا، جاده‌ها و نیازهای مسافرتی هموطنان عزیز در شرایطی صورت گرفت که سیما یکی از پرمخاطب ترین دوره‌های خود را طی کرد.

در ادامه این نامه آمده است: همکاری و هماهنگی بخش‌های تولیدی و نظارتی به ویژه هوشمندی و پرکاری مدیران پخش باعث شد تا اشکالات نظارتی در حد قابل قبولی کاهش یابد. ابراز رضایت مردم در سطح گسترده و ملی و اظهار نظرهای فراوان مسئولین و شخصیت‌های فرهنگی و سیاسی و نیز برگزاری جلسات متعدد تقدیر و تشکر توسط دستگاه‌ها و نهادها حاکی از موفقیت شما در نوروز امسال است.

ضرغامی نامه خود را با بیت «خوش تر آن باشد که سر دلبران/ گفته آید در حدیث دیگران به پایان رسانده بود.

برنامه‌های نوروزی از کجا شروع شد و چطور به ثمر رسید

در ابتدای مراسم تقدیر از برترین سیما، علی بخشی زاده مدیر شبکه دو سیما گزارشی از اقدامات سیما در نوروز 93 ارایه کرد و گفت: برنامه‌های نوروز در دو فاز صفر و اجرایی به سرانجام رسید، در فاز صفر با نگاهی به برنامه‌های 2 سال گذشته سیما، آسیب شناسی ستاد معاونت سیما، مرکز نظارت و ارزیابی سازمان، شورای نظارت بر صدا و سیما و مرکز پژوهش‌های این سازمان اخذ و در نهایت الگوی مناسب برنامه ریزی برای نوروز 93 تبیین شد.

به گفته مدیر هماهنگی برنامه‌های نوروز 93 سیما در گام اول فاز اجرایی، کار گروه برنامه ریزی نوروز 93 تشکیل شد، تعطیلات نوروزی تعریف شد، نتایج فاز صفر نیز مورد بررسی قرار گرفت، هدف گذاری برنامه‌های نوروزی به انجام رسید و از 27 اسفند ماه سال 92 تا جمعه 15 فروردین 93 به عنوان تقویم نوروزی 93 تعیین شد.

بر اساس اعلام بخشی زاده، در برنامه‌های نوروزی، ایام فاطمیه و بزرگداشت مقام حضرت زهرا (س) نیز مورد توجه قرار گرفت، همچنین اقتصاد مقاومتی که مورد تاکید مقام معظم رهبری در ابتدای سال بود و مقوله هدفمندی یارانه‌ها از دیگر موضوعاتی بود که با نگاهی گذرا به برنامه‌های نوروزی سیما، در دستور کار برنامه‌های سیما برای نوروز 93 قرار گرفته بود.

وی افزود: ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی‌ با تاکید بر خانواده محوری، امید آفرینی، نشاط افزایی و تعالی معنوی و اولویت بندی مسائل مهم مانند محیط زیست، صرفه جویی و سیاست‌های جمعیتی از دیگر موضوعاتی بود که در برنامه‌های تقویم نوروز 93 مورد توجه قرار گرفت.

مدیر شبکه دو سیما به گام‌های دوم و سوم فاز اجرایی که به برنامه ریزی و هماهنگی اختصاص داشت اشاره کرد و گفت: در این بخش با گردآوری نوآوری‌ها سهم موضوعی هر یک از شبکه‌ها و میزان و کیفیت هر یک از ساختارهای برنامه سازی متناسب با تعریف هر شبکه مشخص و مقرر شد که تمام ساختارها در سفره رنگین 93 حضور داشته باشند.

به گفته او، در این ساختار پخش 146 فیلم که 52 اثر ایرانی و 46 اثر خارجی مربوط به سال 2013 بود، قرار گرفته بود، برنامه‌های متنوع و جذاب مستند، برنامه‌های کودک و نوجوان، برنامه‌های خانواده محور، برنامه‌های معارفی، شامل قرائت قرآن، معرفی کتاب‌های فاطمی، برنامه‌های ورزشی با توجه به افتخارات ورزشی که در سال 92 کسب شده بود، مسابقه‌های تلویزیونی و انعکاس استقبال مردم از اردوی راهیان نور از دیگر بخش‌های نوروز 93 سیما بود.

بخشی زاده با بیان اینکه گام آخر اجرایی برنامه‌های نوروزی، به نظارت اختصاص داده شده بود، ادامه داد: در برنامه‌های نوروز همچنین، برنامه‌های دوازدهم فرودین ماه نیز مورد توجه قرار گرفته بود.

صدا و سیما در عرصه راهیان نور جلوتر از ما بود

در ادامه مراسم سردار بهمن کارگر، با اشاره به افزایش قابل توجه راهیان نور در نوروز سال جدید، عملکرد صداوسیما در این خصوص را ستود و افزود: رسانه ملی در بسیاری از عرصه‌های دفاع مقدس از بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس پیشتر است و امسال صداوسیما از سال پیش که در این خصوص بسیار خوب عمل کرد، بهتر حضور داشت.

وی افزود: در اوایل دهه 80 شمسی، 400هزار نفر در قالب کاروان راهیان نور اعزام شدند ولی این رقم در سال گذشته به 4 میلیون نفر رسید. در سال جاری 50 درصد برای نخستین بار اعزام شدند و از جمع این راهیان نور، 78 درصد بین 15 تا 30 ساله بودند. صدا و سیما در عرصه راهیان نور از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس جلوتر بوده است.

رییس بنیاد حفظ و نشر آثار و ارزش‌های دفاع مقدس، با استناد به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره راهیان نور، تاکید کرد: راهیان نور، یکی از بزرگ ترین همایش‌های فرهنگی جهان است. دفاع مقدس متعلق به گروه خاص و صرفا نظامیان نیست و پیروز واقعی جنگ تحمیلی مردمند و دلیل اصلی پیروزی دفاع مقدس حضور مردم است. دفاع مقدس دست گل امام راحل(ره) و انقلاب اسلامی‌است و همه به دفاع مقدس و قهرمانان واقعی آن، شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران و خانواده‌های آنان احترام می‌گذارند.

تقدیر سرلشگر فیروزآبادی از ضرغامی

وی همچنین تقدیر نامه رییس ستاد کل نیروهای مسلح سرلشگر فیروزآبادی به ضرغامی را نیز با خود آورده بود. در این تقدیر نامه آمده بود: دوران 8 سال دفاع مقدس نمونه بارز تجلی پایداری و مقاومت ملت سلحشور کشورمان در مقابله با استکبار جهانی بوده و زنده نگهداشتن یاد آن دوران وظیفه همگانی است. بی شک شناخت باورها و ارزش‌های دوران حماسه و ایثار دفاع مقدس و شاخصه‌های نهفته آن گنج پایان ناپذیر می‌تواند کمک شایانی به غنای فرهنگ ایرانی اسلامی‌ کند.

برابر گزارش رییس ستاد مرکزی راهیان نور کشور، رسانه ملی در ایجاد فرصت‌های زیارت با معرفت اقشار مختلف مردم انقلابی کشورمان از مناطق عملیاتی و یادمان‌های دفاع مقدس و احیای این سنت حسنه که ابتکاری انقلابی و الهی است نسبت به سال‌های گذشته رشد کمی‌و کیفی مطلوبی داشته که مبین تلاش ارزنده و وافر رسانه ملی بوده و شایسته قدردانی است. به این وسیله از هدایت و مدیریت جنابعالی و تلاش ارزشمند معاونین مدیران و همکاران محترم در مرکز و دیگر استان‌ها طی سال 1392 و نوروز سال 1393 در تبیین و معرفی ابعاد فرهنگی حماسی و تبلیغی 8 سال دفاع مقدس تقدیر و تشکر می‌کنم.

«پایتخت 3» گل سرسبد برنامه‌های محیط زیستی

در ادامه احمدعلی کیخواه که در مراسم تقدیر از برگزیدگان برنامه‌های نوروزی سیما سخنرانی می‌کرد، به تشکیل کارگروه مشترک صدا و سیما و سازمان حفاظت از محیط زیست اشاره کرد و گفت: این کارگروه مشترک طی جلسه ایی میان رییس سازمان محیط زیست و مسوولان سازمان صدا و سیما تشکیل شد که نتایج بسیار قابل توجهی داشت.

او در ادامه سریال پایتخت 3 را گل سر سبد برنامه‌های محیط زیستی صدا و سیما اعلام کرد و افزود: پخش این سریال، دو فرضیه را ثابت کرد، یکی ظرفیت بالای صدا و سیما در توسعه حفاظت از محیط زیست و دیگری قدرت هنر بود.

به گفته معاون حفاظت از محیط زیست، صدا و سیما با پخش این سریال، ثابت کرد که می‌تواند اقدامات بسیار بزرگی را انجام دهد، یعنی کارهایی که سازمان حفاظت از محیط زیست باید مدت‌ها روی آن کار می‌کرد تا به نتیجه برسد، صدا و سیما در مدت زمان کمی‌توانست آنها را به مردم انتقال دهد.

او اصل 50 قانون اساسی را بسیار هوشمندانه دانست و گفت: این اصل، حفاظت از محیط زیست را وظیفه عمومی‌دانسته و صدا و سیما به خوبی می‌تواند این نقش را ایفا کند، در سریال پایتخت 3 هم این اتفاق به خوبی صورت گرفت، حتی اگر ده‌ها مقاله در این زمینه نوشته می‌شد، باز هم کسی مانند بهبود فریبا نمی‌توانست مشکلات محیط بانان را به این ظرافت منعکس کند.

کیخواه ادامه داد: محیط بانان پایین ترین حقوق را دریافت می‌کنند، تجهیزات کمی‌در اختیارشان است و شغل خطرناکی دارند، همه اینها در کمتر از چند ثانبه به مردم منتقل شد. اگر قرار بود ما این کارها را انجام می‌دادیم، باید زمان زیادی برایشان اختصاص می‌دادیم.

معاون سازمان حفاظت از محیط زیست به قدرت هنر اشاره کرد و گفت: نکته دوم سریال پایتخت 3، هنرمندی بازیگران آن بود، کاری که شاید تاثیر گذاری آن از ساختن پل و ساختمان و کارخانه و ... بیشتر بود، حداقل به ما نشان داد که رسانه ملی ظرفیت زیادی در انتقال فرهنگ محیط زیست دارد و ما باید از این طرفیت‌ها استفاده کنیم.

او شعار 93 را یادآور شد و افزود: برای رسیدن به «اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی»، چاره‌ای نداریم جز اینکه به محیط زیست کشورمان توجه کنیم، این موضوع حتی در پیام نوروزی رییس جمهور نیز عنوان شد، شایسته ما نیست که با منابع آب و محیط زیست کشورمان اینگونه برخورد کنیم. بنابراین باید سعی کنیم که ایران را بیاراییم.

پنج لوح تقدیر سازمان بهزیستی به پنج مدیر سیما

همایون‌ هاشمی‌ رییس سازمان بهزیستی نیز که در مراسم تقدیر از برگزیدگان برنامه‌های نوروزی سیما، سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اهمیت تشکیل اتاق فکر مشترک میان صدا و سیما و بهزیستی، گفت: به مسوولان صدا و سیما پیشنهاد می‌کنم از آنجا که فیلم نامه‌های فراوانی در اختیار ما قرار می‌گیرد، بهتر است تا دفتر مشترکی میان صدا و سیما و بهزیستی ایجاد شود تا حمایت بیشتری از این فیلم نامه‌ها شود.

او ادامه داد: این دفتر مشترک، می‌تواند اتاق فکری را هم ایجاد کند تا تعامل میان این دو سازمان تقویت شود.

رییس سازمان بهزیستی با بیان اینکه این سازمان چند سالی است که درهایش را به روی همه باز کرده، تاکید کرد: رفاه اجتماعی و اجتماعی شدن موضوعی است که به تمام جامعه تعلق دارد، همه باید به آن ورود پیدا کنند، وظیفه ماست که این صدا را همگانی کنیم تا همه برای کمک بیایند، تمام سازمان‌ها و همچنین مردم متولی تحقق این امر هستند، این مفهوم تا حدودی هم شکل گرفته چرا که سازمان بهزیستی نمی‌تواند به تنهایی همه این وظایف را انجام دهد.

به گفته‌ هاشمی، حضور بهزیستی به عنوان مفهوم معنوی در مجموعه فعالیت‌های رسانه ملی در تمام شبکه‌ها به ویژه شبکه‌های 5 گانه اول بسیار مشهود بود.

او با بیان اینکه تلاش برای بهتر زیستن، مفهومی‌ است که سازمان بهزیستی آن را دنبال می‌کند، ادامه داد: ادبیاتی را که بهزیستی در عرصه هنر و مسائل مربوط به خانواده دنبال می‌کند، امسال در شبکه‌های مختلف تلویزیونی شاهد بودیم، البته پیش از این ما از هنرمندان بویژه بازیگران سریال «خوب، بد، زشت» که از شیرخوارگاه آمنه بازدید کردند، تقدیر و تشکر کردیم.

هاشمی‌تاکید کرد: بهزیستی تلاش می‌کند تا فیلم نامه‌هایی با مفهوم بهتر زیستن را حمایت کند و این اختیار را به آنها بدهد که از ظرفیت‌های این سازمان استفاده کنند، البته در سریال‌های اخیر، ردپای بهتر زیستن دیده می‌شود. باید در برنامه سازی به موضوع سلامت اجتماعی به عنوان یکی از مولفه‌های موثر بر سلامت توجه شود.

سازمان بهزیستی در این مراسم پنج لوح تقدیر را به پنچ مدیر شبکه‌های سیما تقدیم کرد.

هر که بیشتر بد بگوید روشنفکر‌تر معرفی می‌شود

در ادامه مراسم حجت الاسلام شهاب مرادی رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری کار در تلویزیون را بسیار دشوار ارزیابی و اظهار کرد: کسانی که درباره تلویزیون عیب جویی می کنند به این نکته دقت ندارند که ارائه رسانه پاک و ارزشمدار در عین جذابیت کار سختی است و تلویزیون در این عرصه موفق بوده است. متاسفانه در اجتماع این اتفاق رخ داد که هر چه بیشتر بد بگوید روشنفکرتر معرفی می‌شود.

وی تصریح کرد: مثلا اگر کسی بگوید مردم نماز نمی خوانند و روزه نمی‌گیرند یا کسی تلویزیون نمی بیند به او می گویند آفرین جامعه را خوب می‌شناسد در حالی که باید گفت ضریب نفوذ تلویزیون بسیار بالاست اما متاسفانه زبان ما به سختی به مدح و خداقوت می چرخد.

مرادی یادآور شد: البته تلویزیون باید نقد شود. خوب من غیر از شبکه دو جایی نمی روم و همیشه در این شبکه برنامه داشته ام اما در این سالها انتقاداتی هم به رسانه ملی داشته ام. مثلا کرم حلزون از جمله این موضوعات بود و مسابقات تلفنی که در آنها شبهه وجود دارد و مثل بلیت بخت آزمایی می ماند. من همواره در دوران آقایان لاریجانی و ضرغامی از تلویزیون انتقاد کرده ام و جز یک بار که در سال 84 رئیس وقت یک شبکه ناراحت شد هیچ وقت نبود که من نکته ای بگویم و کسی ناراحت شود. راه اندازی شوراهای راهبردی در دوران دکتر دارابی نیز زمینه را برای نقد و نظر فراهم کرد.

رییس سازمان فرهنگی هنری شهرداری با بیان اینکه دشواری ، برنامه سازی در تقارن ایام فاطمیه و نوروز به خوبی در تلویزیون رعایت شد از سریال پایتخت نام برد و گفت: مردم نقی را دوست دارند و شخصیت های این سریال را پذیرفته اند و آنها را کاملا باور کرده اند اما سارا و نیکا جزو معضلات هستند و عوامل دوست دارند آنها به عنوان فرار مغزها از سریال بروند. باید به عوامل این سریال خداقوت گفت.

وی همچنین برنامه های گفتگو محور دینی را از پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیون خواند و گفت: من تا به حال در برنامه سمت خدا نبوده ام پس می توانم از این برنامه تعریف کنم و در آخر کلامم را با «قند پهلو» تمام می کنم که برنامه ای است که مردم آن را تماشا می کنند.

ترافیک را نمی‌شود شعاری و دستوری حل کرد

در ادامه سردار اسکندر مومنی گفت: در نوروز امسال نزدیک به 180 میلیون بار دوربین‌های راهنمایی و رانندگی عبور خودروها را ثبت کردند که سرعت متوسط آنها نسبت به سال گذشته با 4 کیلومتر کاهش به 77 کیلومتر در ساعت رسید که این مهم ستودنی است.

وی افزود: تخلفات راهنمایی و رانندگی در نوروز 93 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، 31 درصد کاهش و میزان کشته‌های سرصحنه حوادث، 15 درصد کاهش داشته است که بی تردید یکی از دلایل اصلی این آمارهای قابل توجه همکاری بسیار خوب سیما و اطلاع رسانی گسترده توام با فرهنگسازی در بخش‌های مختلف رسانه ملی است.

رییس پلیس راهور کشور گفت: حوزه معاونت سیما همانند دیگر حوزه‌های رسانه ملی در سطح مدیران و برنامه سازان با عزمی‌ بسیار بزرگ و ستودنی، متعهدانه و هوشمندانه نقش بسیار برجسته خود را ایفا کردند. اطلاع رسانی از وضع جاده‌ها و تقویت نشاط مردم که حاصل تلاش رسانه ملی بود در کاهش تخلفات و نحوه رانندگی بسیار تاثیرگذار بود.

وی تأکید کرد: موضوع ترافیک دغدغه همگان است و برای حل این دغدغه همگانی همه باید پای کار بیاییم. موضوع ترافیک هم به صورت دستوری و شعاری حل نمی‌شود و گاهی چند ثانیه پیام ترافیکی در یک مجموعه تلویزیونی بسیار موثرتر از دیگر اشکال پیام رسانی در این خصوص است.

اهدای جوایز به بخش‌های مختلف برنامه‌سازی و معرفی برترین‌های نوروزی از دیگر قسمت‌های این مراسم بود.