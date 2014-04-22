به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی که ظهر امروز سه شنبه در نشست خبری قبل از دیدار روز چهارشنبه تیمش برابر الریان قطر شرکت کرده بود ضمن بیان این مطلب به خبرنگاران حاضر در سالن کنفرانس سازمان لیگ برتر گفت: ما در دو بازی آخر به مشکل خوردیم. داور هم متاسفانه با ما خوب رفتار نکرد و در دو بازی که 6 امتیاز داشت 8 امتیاز از ما گرفت و به الشباب داد!

وی ادامه داد: البته ما در این رقابت ها بدشانس و کم شانس بودیم. بد گل خوردیم و گل نزدیم. من از کنفدراسیون فوتبال آسیا تعجب می کنم که می خواهد این داور را به جام جهانی بفرستد. استقلال می توانست به عنوان تیم اول راهی مرحله بعدی لیگ قهرمانان آسیا شود اما داور عرب اجازه نداد که ما به خواسته مان برسیم. بااین نتایج ما شرمنده هواداران شدیم و خودم باید پاسخگو باشم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال در ادامه خاطرنشان کرد: ما برای دیدار با الریان 9 بازیکن خود را در اختیار نداریم که شامل 4 بازیکن ملی پوش و 5 بازیکن مصدوم می شود. به همین خاطر باید به برخی از بازیکنان جوان خود میدان بدهیم. ما فصل خوبی را پشت سرنگذاشتیم و به خاطر اینکه چند بازیکن کلیدی را از دست دادیم نتوانستیم کارایی لازم را داشته باشیم. شما تیم بارسلونا را نگاه کنید که جرارد پیکه را از دست داد و در سه بازی آخر سه جام را از دست داد.

امیر قلعه نویی مطرح کردن بحث انتقام در فوتبال را رد کرد و گفت: ما می خواهیم برابر الریان نمایش جوانمردانه ای داشته باشیم. در فوتبال انتقام معنایی ندارد. هدف ما این است که بتوانیم یک بازی خوب را به نمایش بگذاریم و با کسب پیروزی از لیگ قهرمانان آسیا کنار برویم.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با انتقاد از انتشار فهرست مبالغ دریافتی کادر فنی و بازیکنان این تیم گفت: از آقای خادم می خواهم که همه قراردادها را منتشر کند نه فقط قرارداد استقلال و پرسپولیس را. اگر این آقایان دنبال شفاف سازی هستند قرارداد تیم های دیگر را هم منتشر کنند تا حق تیمی ضایع نشود. متاسفانه برخی دنبال این هستند که استقلال و پرسپولیس را تخریب کنند. آقای خادم باید در این زمینه پاسخگو باشد.

وی تاکید کرد: کل قرارداد کادر فنی استقلال 2 میلیارد و 100 میلیون تومان می شود. آیا برای بنده ای که پنج عنوان قهرمانی به دست آورده ام یک میلیارد و 300 میلیون تومان زیاد است؟ از آقای خادم خواهش می کنم هر چه سریعتر مبلغ قرارداد دیگران را هم منتشر کند. خادم نباید دنبال نابود کردن استقلال و پرسپولیس باشد. مردم باید بفهمند هستند بازیکنانی که بیشتر از بازیکنان استقلال و پرسپولیس دریافتی داشته اند.

امیر قلعه نویی در پاسخ به پرسش خبرنگاری که عنوان کرد شما از سپاهان پیشنهاد دارید و ظاهرا می خواهید به آمریکا هم بروید گفت: اگر اول یا دوم می شدیم از استقلال می رفتم. اما الان جوانمردی نیست که با این شرایط استقلال را تنها بگذارم. من می مانم تا تیم را دوباره بسازم. البته این به شرطی است که مسئولان مرا بخواهند. در مورد آمریکا هم باید بگویم که بلیتش گران است و کسانی که این صحبت ها را مطرح کرده اند برایم بلیت بگیرند!