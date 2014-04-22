تولید روزانه 60 هزار تن پسماند صنعتی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب مسیحی روز سه شنبه در هم اندیشی مدیریت پسماندهای ساحلی در کشور که به مناسبت روز جهانی زمین پاک برگزار شد گفت: این استان 71 کیلومتر مربع وسعت و 5.1 میلیون نفر جمعیت دارد که 14 جزیره را در خود جای داده است و 1.4 وسعت کشور را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: حدود دو هزار و 238 کیلومتر خط ساحلی و 600 کیلومتر مساحت دور جزایر 14 گانه است که 16 منطقه حفاظت شده را در خود جای داده است.

وی گفت: استان هرمزگان به دلیل موقعیت استراتژیک استان هرمزگان صنایع بزرگی از نفت و گاز و سد را در این استان فعال هستند که باید به شرایط محیط زیستی منطقه نیز توجه کنند.

وی ادامه داد: روزانه 767 تن پسماند در شهرها و 520 تن در روستاها تولید می شود که 60 هزار تن پسماند صنعتی و سه هزار و 858 تن ویژه است، 1680 گرم نیز پسماندهای بیمارستانی است.

وی تاکید کرد: مدیریت این میزان پسماند نیازمند برنامه ریزی مدون و همکاری بخش های مختلف است.

احمد سردارزاده مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان گلستان نیز گفت: مدلی در استان گلستان برای مدیریت پسماند انجام شده که قابلیت تسری به سراسر کشور را دارد.

وی گفت: براساس این مدل استان گلستان به دو بخش تقسیم شد و تعداد ایجاد کارخانه کمپوست و محل های دفن زباله بر آنها مشخص شد.

همچنین 47 نقطه آلوده در حاشیه جنگل ها و رودخانه های استان شناسایی و برای پاکسازی به شهرداری تحویل داده شد.

وی گفت: احداث سکوهای مکانیزه جمع آوری زباله نیز از دیگر برنامه های این سازمان است که تاکنون پنج سکو احداث و به بهره برداری رسیده است. همچنین در هشت شهر زباله ها به صورت مکانیزه جمع آوری می شوند.

همچنین احمدرضا لاهیجان زاده مدیرکل محیط زیست خوزستان نیز در این نشست افزود: شعار امسال روز زمین پاک، اراده ملی برای زمین پاک است.

وی اظهار داشت: البته متاسفانه تاکنون در برخی صنایع این اراده دیده نشده است.

وی ادامه داد: حدود 30 درصد از صنایع سنگین کشور در استان خوزستان مستقر است که سالانه میلیون ها دلار درآمد دارند اما متاسفانه هیچ مبلغی برای حفاظت از محیط زیست منطقه هزینه نمی کنند.

لاهیجان زاده به برخی اقدامات زیست محیطی با نظارت سازمان حفاظت محیط زیست در منطقه اشاره کرد و گفت: بر این اساس کارخانه کمپوست پارس با ظرفیت هزار تن در روز در اهواز راه اندازی شده است اما با توجه به حجم گردشگر و میزان تولید پسماند، اینگونه اقدامات باید توسعه یابد.

وی ادامه داد: همچنین برای مراکز بهداشتی در استان خوزستان نیز یکسری وظایف تعیین شده که باید در مدت 5 سال به آن دست یابند که اگر این اهداف با برنامه ریزی پیش نرود در مدت تعیین شده تحقق نخواهد یافت.

وی گفت: شاید تا 5 سال پیش فکر می کردیم مشکل اصلی پسماندهای ویژه و خطرناک است در حالی که امروز کاملا برعکس شده و پسماندهای خانگی به معضل تبدیل شده اند.

در ادامه علی اکبر یداللهی مسوول پسماند اداره کل محیط زیست استان مازندران گفت: این استان دارای 350 کیلومتری خط ساحلی است که در فصول گرم سال پذیرای گردشگران بسیاری است که نتیجه آن باقی ماندن حجم زیادی زباله است.

وی گفت: روزانه 3 هزار تن زباله در حالت عادی در استان مازندران تولید می شود که این میزان در ایام نوروز به 15 هزار تن می رسد.

یداللهی افزود: یک پنجم زباله تولید شده در استان مازندران متعلق به افراد بومی است و بقیه توسط مسافران تولید می شود؛ برای مدیریت این مشکل نقشه راه تهیه شده که بر آن اساس ایجاد کارخانه کمپوست در شهرستان بهشهر آغاز شد و اکنون 95 درصد پیشرفت داشته است.

وی با بیان اینکه زباله سوز ساری نیز آغاز به کار کرده است گفت: پاکسازی محل های دفن زباله تکمیل کارخانه های کمپوست در تنکابن، نور و قائمشهر نیز جزو برنامه های دردست اجرای این اداره کل است.

شاپور رستمی معاون عمرانی استانداری بوشهرنیز دراین مراسم گفت: 707 کیلومتر از سواحل خلیج فارس جزو خط ساحلی استان بوشهر است که دارای جمعیتی حدود یک میلیون نفر است که از این تعداد 700 هزار نفر شهری و 300 هزار نفر روستایی هستند.

وی گفت: استان بوشهر دارای 10 شهرستان و 36 شهر است که از این تعداد 17 شهر در کنار دریا قرار دارد.

وی اظهار داشت: به علت بالا بودن دما و رطوبت در جنوب کشور مدیریت پسماند از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو برنامه هایی برای مدیریت پسماند در این استان تهیه کرده ایم.

وی تاکید کرد: ضرورت دارد با یک برنامه ریزی مدون و جامع پسماند که به عنوان طلای کثیف معروف است مدیریت شود.

رستمی ادامه داد: سرانه تولید زباله در استان بوشهر 900 گرم است که بسیار بیشتر از ظرفیت جمعیتی استان است؛ استان بوشهر در برخی از ایام سال سه برابر جمعیت بومی پذیرای مسافر است از این رو حجم تولید زباله نیز افزایش می یابد.

وی گفت: در برخی از نقاط استان در شبانه روز، سه مرتبه زباله ها جمع آوری می شوند، به همین دلیل باید برای کاهش تولید زباله نیازمند آموزش و فرهنگ سازی شود.

در ادامه باقرکرد معاون عمرانی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: باید برای مدیریت پسماند پژوهش های ملی انجام شود.

وی افزود: یک دستورالعمل کلی جوابگوی تمام نقاط کشور نیست بلکه باید دستورالعمل مدیریت پسماند در کشور باتوجه به شرایط مناطق بومی شود.