  1. استانها
  2. مرکزی
۶ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۵۲

سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر اراک معرفی شد

سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر اراک معرفی شد

اراک - خبرگزاری مهر: طی حکمی از سوی علیرضا شاه‌آبادی مشاور وزیر ارشاد، سرپرست دانشگاه علمی‌کاربردی فرهنگ و هنر اراک معرفی شد.

به گزار ش خبرگزاری مهر، در این حکم مهدی قاسمی معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به سمت «سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد اراک» منصوب شد.
 
در متن این حکم خطاب به مهدی قاسمی آمده است؛ در راستای اجرایی شدن دستورالعمل نحوه انتصاب رؤسای مراکز علمی-کاربردی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی و نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، با توجه به تکمیل شدن فرآیند دستورالعمل فوق‌الذکر و تأیید کمیته بررسی و تعیین صلاحیت رؤسای مراکز آموزشی به موجب این حکم به سمت «سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد اراک» برای مدت شش ماه منصوب می‌شوید.

 

کد مطلب 2278776

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها