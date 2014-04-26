به گزار ش خبرگزاری مهر، در این حکم مهدی قاسمی معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مرکزی به سمت «سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد اراک» منصوب شد.



در متن این حکم خطاب به مهدی قاسمی آمده است؛ در راستای اجرایی شدن دستورالعمل نحوه انتصاب رؤسای مراکز علمی-کاربردی تحت نظارت دانشگاه جامع علمی-کاربردی و نظر به سوابق و تجارب ارزشمند جنابعالی، با توجه به تکمیل شدن فرآیند دستورالعمل فوق‌الذکر و تأیید کمیته بررسی و تعیین صلاحیت رؤسای مراکز آموزشی به موجب این حکم به سمت «سرپرست مرکز آموزش علمی-کاربردی فرهنگ و هنر واحد اراک» برای مدت شش ماه منصوب می‌شوید.