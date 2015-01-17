سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه علمی کاربردی منصوب شد

به گزاری خبرگزاری مهر، علیرضا جمالزاده از سوی محمد اخباری رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی به عنوان سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی این دانشگاه منصوب شد.

در حکم انتصاب سرپرست دفتر نظارت و ارزیابی دانشگاه جامع علمی کاربردی آمده است:

"با عنایت به تعهد، تخصص و سوابق اجرایی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان «سرپرست دفتر نظارت وارزیابی دانشگاه» منصوب می‌شوید.

از جنابعالی انتظار دارد برای تحقق اهداف کلان نظام آموزش عالی مهارتی با مدیریت جهادی ضمن انجام وظایف محوله آن دفتر در انجام اقداماتی برای ارزیابی و نظارت بر حسن اجرای دوره‌های علمی کاربردی و اصلاح فرایندها و هماهنگی با کارگروه مربوطه، تهیه­ ضوابط و استانداردهای نظارت و ارزیابی کلان و بخشی در همه حوزه‌ها با هدف ارتقاء کیفیت فعالیت‌ها، راه اندازی سامانه جامع الکترونیکی نظارت وارزیابی دانشگاه و تهیه بانک اطلاعات برای رتبه بندی مراکز آموزشی و گسترش بهینه آموزش‌های مهارتی علمی کاربردی و نظارت بر ارتقای کیفیت آموزش‌های عالی کوتاه مدت مهارتی و آموزش‌های خاص و حسن اجرای این آموزش‌ها تلاش کنید.

موفقیت جنابعالی را درظل توجهات حضرت ولی عصر(عج) و در راستای منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)و منشور اخلاقی دولت تدبیر و امید خواستارم. امید است با سعی و تلاش وافر و بهره گیری از نیروهای خدوم، توانمند و متعهد در راستای عدالت محوری در انجام وظایف محوله موفق و موید باشید."