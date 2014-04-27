سفر غیررسمی رئیس سازمان انرژی اتمی به بوشهر/ صالحی با استاندار و نماینده ولی فقیه در استان دیدار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علی اکبر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی روز شنبه به استان بوشهر سفر کرد و نماز ظهر و ناهار را همراه استاندار بوشهر بود و نماز مغرب و عشا را نیز به امامت ایت‌الله صفایی بوشهری خواند و سپس با بدرقه مسئولان استان بوشهر، به تهران بازگشت.

استاندار بوشهر در صفحه فیسبوک خود در ارتباط با سفر دکتر صالحی به بوشهر گفت: روز شنبه دکتر صالحی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی، بوشهر بود که حضورشان در بوشهر غیر رسمی بود؛ نماز، ناهار و جلسه محدود مدیریتی در خدمتشان بودیم.

مصطفی سالاری اضافه کرد: برای افزایش سهم اشتغال استان در نیروگاه مذکرات خوبی با وی داشتیم و همچنین برای توانمند سازی نیروی انسانی مقرر شد در تاسیس دانشکده مهندسی هسته‌ای در دانشگاه خلیج فارس و توسعه پزشکی هسته‌ای در دانشگاه علوم پزشکی کمک و اقدام کنند.

وی ادامه داد: بر روی اجرای کمربند سبز حد فاصل نیروگاه و بوشهر نیز توافق شد و مهمتر از همه اینکه پیشنهاد بنده برای تشکیل کمیته مشترک امور عمومی نیروگاه اتمی بوشهر شامل یکی از معاونین ایشان، دو نفر مدیران عامل شرکت‌های نیروگاه اتمی بوشهر، سه نفر معاونین استانداری با مسئولیت بنده برای رسیدگی به همه امور مشترک استان و نیروگاه اتمی، مورد موافقت کتبی ایشان قرار گرفت.

دیدار رئیس سازمان انرژی اتمی کشور با امام جمعه بوشهر

همچنین بر اساس گزارش دفتر نماينده ولي فقيه در استان و امام جمعه بوشهر، دکتر علی اکبر صالحی ریاست سازمان انرژی اتمی ایران در سفر خود به بوشهر، عصر شنبه در نشستی خصوصی با آیت الله صفایی بوشهری نماینده مقام معظم رهبری در استان و امام جمعه بوشهر دیدار کرد.

در این دیدار خصوصی، دو طرف پیرامون نیروگاه اتمی بوشهر، توسعه آن و مسائل فرهنگی مرتبط با آن بحث و تبادل نظر کردند.

در پایان این نشست، حاضرین به همراه دکتر صالحی، نماز مغرب و عشاء خود را به امامت حضرت آیت الله صفایی بوشهری اقامه کردند.