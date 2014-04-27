ماموستا مجتهدي محور اصلي وحدت و همدلي در كردستان بود

امين مرادي ظهر امروز یکشنبه در حاشيه تشييع و خاكسپاري پيكر ماموستا مجتهدي امام جمعه فقيد سنندج در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شناخت عمیق حاج ماموستا مجتهدی از فلسفه و اهمیت تقریب مذاهب اسلامی در همه اعصار ، اظهار کرد: حاج ماموستا مجتهدی، مجتهدی وحدت شناس ومحور اصلی وحدت مسلمانان در استان کردستان بود.

وي با اشاره به جایگاه والای این عالم جلیل القدر افزود: تربیت بسیاری از عالمان دینی و توصیه به حفظ وحدت و توجه دادن مردم به نقشه های شوم دشمنان اسلام از ایجاد تفرقه در بین فرق اسلامی از مهمترین امور دوران با برکت زندگانی ایشان محسوب می گردد.

رئيس حوزه هنري استان كردستان در بخش ديگري از سخنان خود افزود: عشق و ارادت راستین به پیامبر اعظم (ص) و اهل بیت و صحابه بزرگوار آن حضرت از ویژگی های بارز این عالم ربانی بود.

وي يادآور شد: عشق و علاقه وافر به انقلاب اسلامی و بنیانگذار کبیر انقلاب (ره) و مقام معظم رهبری در نزد ماموستا مجتهدی از دیگر ویژگی های بارز این عالم دینی بود.

وی با عرض تسلیت درگذشت این عالم فرزانه که علاوه بر این خصوصیات از لحاظ تقوی، اخلاق، ساده زیستی، تواضع و فروتنی و مردم داری نیز سرآمد بودند به آحاد مردم استان کردستان بویژه شهر سنندج يادآور شد: بطور قطع رحلت امام جمعه سنندج و نماینده مردم استان کردستان در مجلس خبرگان رهبری ضایعه ای جبران ناپذیر برای وناگوار برای کردستان و علاقه مندان تقریب مذاهب خواهد بود.

مرادی با اشاره به اعلام یک روز عزای عمومی در استان کردستان در روز یکشنبه 7 اردیبهشت ماه 93 به مناسبت عروج ملکوتی این استاد فرزانه گفت : به منظور اعلام همدردی با مردم استان و شرکت در مراسم تشییع و خاکسپاری و همچنین مراسم ختم آن مرحوم پردیس سینمایی بهمن سنندج نیز در این روز تعطیل خواهد بود.