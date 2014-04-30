به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا معصوم زادگان مدیر سیمافیلم با حضور در محل تصویربرداری سریال «جاده قدیم» در بلوار ارتش که عصر سه شنبه نهم اردیبهشت ماه انجام شد از این پروژه بازدید کرد و سپس در جمع خبرنگاران گفت: «جاده قدیم» به کارگردانی بهرام بهرامیان و نویسندگی امید سهرابی و با مشارکت شرکت پالایش و پخش فراورده های نفتی در شهرک قائمیه در حال تصویربرداری است و امیدواریم این سریال در موعد مقرر به تولید برسد تا بتوانیم ماه رمضان از آن بهره برداری کنیم.

وی درباره شبکه پخش این سریال گفت: برنامه‌های شبکه‌ها امسال با جام جهانی تقارن پیدا کرده‌اند و ما امیدواریم در معاونت سیما برنامه ریزی خوبی انجام شود و بتوانیم این مجموعه را در یکی از شبکه های سراسری سیما به پخش برسانیم.

استراتژی ساخت آثار نمایشی با محتوای طنز

معصوم‌زادگان درباره حمایت از این سریال عنوان کرد: سیمافیلم قبلاً هم حمایت از سریال های نمایشی را در ماموریت های خود داشته و اقدام به تولید چنین آثاری کرده است. در معاونت سیما استراتژی ساخت آثار نمایشی با محتوای طنز از استراتژی های اصلی بوده است و بر این اساس این طرح به ما ارایه شد و پس از بررسی ها و توجه به محتوای اثر یعنی صرفه جویی و شناخت منابع حیاتی و در نظر گرفتن ظرفیت محتوایی و طنز به این نتیجه رسیدیم که کار خوبی می تواند باشد.

معصوم زادگان درباره اولویت‌های سیمافیلم با توجه به نامگذاری امسال در حوزه فرهنگ عنوان کرد: اصولاً ساخت برنامه‌های مقطعی در مورد چنین مناسبت‌هایی بیشتر در شبکه‌ها پرداخته می شود اما سیمافیلم هم برای تولید آثار فاخر، ماندگار و اثرگذار یک بازه زمانی چند ساله را در نظر می گیرد که در کنار آنها به فرهنگ هم توجه می کند. به طور مثال امسال گسترش فرهنگ در حوزه دفاع مقدس را در اولویت کار خود داریم. طرح هایی هم در حوزه انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و بیداری اسلامی در ساختارهای مستند، داستانی و محتوایی پیگیری می شود. فرهنگ شهادت، ایثار، مقاومت و دفاع مقدس هم در برنامه های ما وجود دارد.

«شهید باکری»، جاوید الاثر «حاج احمد متوسلیان» و «شهید چمران» در حوزه دفاع مقدس

وی گفت: سیما فیلم با توجه به ماموریت هایی که دارد کاری را قبل از اینکه تمام نشود به تولید نمی رساند یعنی کاری وجود ندارد که قبل از این که فیلمنامه اش تمام شود ما تولید آن را شروع کنیم. هم اکنون طرح هایی چون «شهید باکری»، جاوید الاثر «حاج احمد متوسلیان» و «شهید چمران» طرح هایی بزرگ در حوزه دفاع مقدس هستند که بعد از گذشت یک سال هنوز در مورد آنها تحقیق و نگارش می شود و ما هنوز وارد تولید نشده ایم.

وی همچنین درباره تولید اثر درباره مواردی چون صرفه جویی و مصرف انرژی بیان کرد: ما سعی می‌کنیم در آثار تولیدی خود این پیام ها را جانمایی کنیم.

معصوم زادگان درباره تاخیر در تولید سریال «جاده قدیم» و این که مشکلات مالی باعث این تاخیر شده بود، عنوان کرد: برنامه ریزی های ما این بود که این سریال برای نوروز پخش شود اما چون برنامه‌ریزی‌های شبکه سیما کامل بود و سریال‌های نوروزی کامل بودند تصمیم گرفته شد که امسال روی فیلمنامه بیشتر کار شود. چون فیلمنامه این ظرفیت را داشت که تبدیل به 26 قسمت شود بنابراین ما مشکل مالی نداشتیم بلکه تاخیر به خاطر کنداکتور شبکه ها بود.

«پوریای ولی» آماده‌ترین سریال سیمافیلم است

مدیر سیمافیلم در ادامه سخنان خود در مورد دیگر پروژه ها عنوان کرد: در حوزه سریال های الف ویژه درباره مشاهیر و شخصیت های تاریخ معاصر اثر «سلمان» به نویسندگی و کارگردانی داود میرباقری و «خواجه نصیرالدین طوسی» به کارگردانی محمد حسین لطیفی در حوزه تحقیق و نگارش هستند. در حال حاضر «پوریای ولی» آماده ترین سریال ما است که نگارش آن تمام شده و ما جلساتی را برای بررسی نکات ریزتری با جعفری جوزانی کارگردان سریال داریم. این کار به یک سری زیرساخت هایی نیاز دارد که آنها برای سینمای کل کشور هم می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. بنای ما بر این است که دکورهایی که در این سریال استفاده می شود به نوعی استودیوی مجازی باشد.

معصوم‌زادگان اضافه کرد: میرفخرایی طراح صحنه سریال «پوریای ولی» سفرهایی هم به خارج از کشور داشته و همان طور که گفتم این کار هزینه های زیرساختی دارد که باید انجام شود و در حال حاضر کارها به صورت موازی پیش می رود و امیدواریم در حوزه سریال های الف ویژه «پوریای ولی» را به پیش‌تولید و تولید برسانیم. بخشی از این زیرساخت ها خرید وسایل و تجهیزات کامپیوتری هستند، بخشی هم در حوزه آموزش قرار دارد که آقای جوزانی جوانان را برای این سریال آموزش می دهد. درنهایت ممکن است خرید این تجهیزات چند میلیارد هزینه دربر بگیرد چون برای اولین بار است که تهیه می‌شود.

وی در پایان خاطرنشان کرد: «پوریای ولی» کاری تاثیرگذار، نو و فاخر است و با استقبال مخاطبان همراه خواهد شد. بسیاری فکر می‌کنند پوریای ولی تنها شخصی است که در امامزاده‌ای مادری را می‌بیند که گریه می‌کند و بعد می‌خواهد به او کمک کند اما پوریای ولی شخصی است که ابعاد زیادی را در برمی‌گیرد.