همدان بهشت سرمایه گذاران داخلی و خارجی/ مدیران همدانی تدارکات چی تولید باشند

به گزارش خبرنگار مهر، سالهاست که مسئولان استان همدان از لزوم ایجاد زیر ساخت های توسعه و ایجاد زمینه سرمایه گذاری سخن می رانند که تحقق نیافتن این امر در مقابل همسایگان شمالی و غربی استان،باعث فرصت سوزی در همدان شده است.

در حالی که همه شاخصه های طبیعی، تاریخی، گردشگری، معدنی و کشاورزی در استان همدان نشان از ظرفیت های مناسبی برای این امر دارد اما عدم توجه به بهره برداری از آن با مدیریت منسجم و برنامه ریزی بلند مدت نتوانسته است همدان را لااقل در بخش صنعت ارتقا دهد و این استان از نظر صنعتی در مقابل استانها ذکر شده فقیر به حساب می آید.

در حالی که همدان یک و هفت دهم درصد از خاک ایران را به خود اختصاص داده و دو و دو دهم درصد از جمعیت کشور را نیز دارد میزان جی دی پی این استان براساس آخرین آمار اعلام شده در سال 90 تنها هشت هزار و 800 میلیارد تومان بوده است.

اما آمار 12 ساله در آمدی استان همدان نشان از تغییرات دارد به طوری که سهم کشاورزی در همدان رو به کاهش و صنعت نیز ناچیز است.

براین اساس در این مدت کشاورزی 23 و دو دهم درصد، صنعت 12 درصد و بخش خدمات نیز تنها هشت درصد از سهم ارزش افزوده استان را به خود اختصاص داده اند واین در حالی است که این میزان در کشور حداقل در بخش صنعت 61 درصد است.

به هر روی با روی کار آمدن دولت جدید انتخاب استانداری کار بلد در امور اقتصادی، وی وعده شکوفایی اقتصادی استان را داد و در اولین قدم در اواخر سال گذشته دستور شناسایی واحدهای تولیدی که بدهی معوقه به بانک ها دارند را صادر نمود تا با کمک به این واحدها بار دیگر آغاز به کار کنند.

شناسایی 90 درصد از واحدهای تولیدی معوقه دار بانکی استان

وی در اولین جلسه شورای برنامه ریزی استان در سالجاری از شناسایی 90 درصد واحدهایی که بیش از 100 میلیون معوقه بانکی دارند خبرداد واذعان داشت: باید همه واحدهای مشکل دار معین شوند تا دوباره کاری برای حل مشکلات آنان انجام نشود.

محمدناصر نیکبخت اظهار داشت: تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تعطیل در استان به معنی پایان مشکلات آنان نیست بلکه مشکلات جانبی نیز دارند و در آمدزایی و سود آور بودن محصول تولیدی از مباحث مهم آنان است.

به هر روی همدان با قرار گرفتن در شاهراه ارتباطی غرب کشور و برخورداری از ظرفیت های صنعتی و معدنی متعدد و دارا بودن امکان تجهیز شهرک های صنعتی یکی از مناطق مناسب برای سرمایه گذاری است که شهر همدان با داشتن نیمی از صنایع استان و قرار گرفتن در مجاورت آزاد راه کربلا که در مسیر قطب های اقتصادی قزوین البرز ساوه است می تواند بهشتی برای سرمایه گذاران شود.

اما نایب رئیس شهرک صنعتی بوعلی همدان از وضع موجود راضی نیست.

محمد جواد عفراتی با اشاره به اینکه این مجموعه 40 هکتار وسعت دارد و 200 واحد در آن طراحی شده است، عنوان کرد: 152 واحد مشغول به فعالیت هستند و اکثر واحدها با زیر ظرفیت خود فعالیت می کنند.

وی با اشاره به اینکه پر رونق بودن شهرک های صنعتی در استانهای همسایه همدان نتیجه خواست مسئولان آنهاست، افزود: صنعت در همدان رها شده است.

نایب رئیس شهرک صنعتی بوعلی همدان افزود: مجموعا 20 درصد از واحدهای این شهرک صنعتی فعال هستند.

عفراتی با اشاره به اینکه همه دوستار کمک کردن در راستای رفع مشکلات هستند بیان داشت: چهارسال است که شرکت برق هنوز قبول نمی کند روشنایی برق شهرک صنعتی را به عهده دارد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان در خصوص لزوم سرمایه گذاری در همدان به مهر گفت: مجموعه استان با همیاری یکدیگر حرکت های خوبی را برای سرمایه گذاری در استان شروع کرده اند و هم اکنون 12 سرمایه گذار جدی برای سرمایه گذاری در بخش صنعت ومعدن وجود دارد.

سعید سیاری با اشاره به اینکه افرادی که قصد سرمایه گذاری در بخش صنعت را دارند باید سوابق خود را ارائه دهند، بیان داشت: این سرمایه گذاران طرحهای خود را ارائه داده اند که توجیه پذیر بوده و در حال پیگیری است.

وی ادامه داد: نزدیک شدن فاصله استان به مرکز کشور با وجود آزاد راه همدان به ساوه یک اتفاق میمون است چرا که در استانهایی چون قزوین و قم شاهد سر ریز سرمایه گذاری پایتخت در آنها به علت نزدیکی بودیم.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان با اشاره به اینکه این اتفاق هم می تواند در همدان روی دهد ادامه داد: همدان دارای ویژگی های خاصی است چرا که از یک سو با استانهای غربی کشور که با همسایگان ایران در ارتباطند همسایه است و از سوی دیگر مابین راه ارتباطی شمال به جنوب کشور قرار دارد.

سیاری افزود: این عوامل باعث می شود که ظرفیت های مناسبی برای سرمایه گذاری داشته باشیم.

جواز تاسیس را در یک ساعت صادر می کنیم

وی درخصوص زمانی که برای صدور مجوز های سرمایه گذاری در استان لازم است، افزود: در بخش صنعت جواز تاسیس را در یک ساعت صادر می کنیم.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان نیز با اشاره به اینکه در مکان یابی محل های تاسیس پروژه ها نیز وارد شدیم، افزود: صنعت باید ضوابط محیط زیستی را نیز رعایت کند.

سعید سیاری ادامه داد: طرح ها و واحدهای بزرگ استان همدان برای سرمایه گذاری را به علاقمندان معرفی می کنیم و با یاری مسئولان شاهد شکوفایی صنعت در استان خواهیم بود.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان عنوان کرد: مشکل سرمایه در گردش در همه واحدهای صنعتی کشور فراگیر است و استان همدان برای حل مشکل سرمایه در گردش نمونه شده ست.

سیاری ادامه داد: همه واحدهای استان را تمام شماری کردیم و به زودی آمار واحدهای تجاری غیر فعال به رسانه ها ارائه می شود.

وی تاکید کرد: با افقی که در استان ایجاد شده در سالهای آتی همدان به قطب فولاد کشور تبدیل می شود.

سیاری افزود: یک واحد 600 هزار تنی تولید کنسانتره فولاد در اسد آباد به زودی آغاز به کار خواهد کرد و تبدیل ذوب آهن این شهرستان به گندله سازی نیز پیشرفت مناسبی دارد.

رئیس سازمان صنعت معدن و تجارت استان همدان همجنین در خصوص راه اندازی واحدهای فولادی در اسدآباد بیان داشت: مجموعه ذوب آهن اسدآباد در واقع برشکسته بود اما اکنون با کمک های انجام شده فرومنگنز تولید می کنند که بسیار مورد نیاز صنایع کشور است.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است صنعت استان می تواند از پتانسیل بالایی برخوردار باشد که این امر نیز نیازمند برنامه ریزی منسجم است.

بهروز نعمتی با اشاره به اینکه باید از صنایعی که پتانسیل آن در استان وجود دارند به نحوه مناسبی استفاده ببریم، بیان داشت: در این امر باید برنامه ریزی مدونی را نیز داشته باشیم.

وی اذعان داشت: در بخش صنایع معدنی می توانیم یکی از استانهای پر پتانسیل کشور باشیم.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ظرفیت های مناسب استان در بخش تولید شیشه و بلور اظهار داشت: مواد معدنی این نوع محصول در استان به وفور یافت می شود.

نعمتی افزود: در صنایع بالا دستی و پایین دستی پتروشیمی با توجه به عبور خط اتیلن از همدان می توانیم این بخش را در استان ایجاد کنیم.

وی با اشاره به اینکه می توان در استان در بخش تولید قطعات خودرو سرمایه گذاری لازم را داشت ادامه داد: در بخش صنایع کشاورزی و تولیدی نیز همدان ظرفیت های مناسبی دارد.

غفلت در برنامه ریزی سرمایه گذاری در استان

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی اذعان داشت: در سالهای اخیر به برنامه ریزی برای سرمایه گذاری در استان غفلت ورزیده شده در حالی که باید برنامه ریزی منسجم ومدون در این حوزه ها داشته باشیم.

نعمتی با تاکید براینکه باید امور به مردم واگذار شود، عنوان کرد: در شعار سالجاری که از سوی رهبری ابلاغ شد فرهنگ و اقتصاد باید با عزم ملی به پیش برود.

وی ادامه داد: هر جا مردم را در امور دخالت دادیم موفق شدیم و آنجا که مردم را کنار گذاشتیم به موفقیتی دست نیافتیم.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی افزود: تفکر جهادی باید به عملکرد جهادی بیانجامد و اگر به دنبال آن نباشیم، مشکلات فردا هم بر امروز افزوده خواهد شد.

نعمتی که بسیاری از مشکلات استان را ناشی از انباشته شدن از گذشته عنوان می کرد، اذعان داشت: برای حل مشکلات گذشته باید حرکت جهادی را پیش گرفت.

وی افزود: بانک ها باید حضور فعالانه در سرمایه گذاری ها داشته باشند و در جایی که طرحی اقتصادی نیست کنار بگذاریم و طرحی که واقعا اقتصادی و به صرفه است را کمک کنیم.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی در خصوص روش های جذب سرمایه گذار نیز عنوان کرد: شرایط سرمایه گذاری باید به راحتی برای علاقه مندان فراهم شود.

نعمتی با اشاره به اینکه سرمایه گذار نیازمند امنیت در سرمایه گذاری است، افزود: استان همدان از استانهایی است که در سالهای اخیر در رده خط قرمز کسب و کار بوده است.

وی اذعان داشت: هم اکنون رتبه همدان در خصوص فضای کسب کار رده 20 است و ایران خود نیز در بین 185 کشور، رتبه 145 را دارد.

نماینده مردم اسد آباد با اشاره به اینکه در کشور های اطراف ایران یک هفته نیاز است تا مجوز سرمایه گذاری برای بخشی صادر شود، ادامه داد: این پروسه در کشور ما لااقل دو ماه طول می کشد.

نعمتی که خواستار كوتاه شدن پروسه سرمايه گذاري در استان با ایجاد شوق برای سرمایه گذاران بود، افزود: همه در استان باید شرایط را برای این امر فراهم کنیم چون اشتغال و افزایش در آمد کشور از طریق مالیات در گرو سرمایه گذاری است.

وی اظهار داشت: باید جزو پنج استان برتر کشور شویم که تنها با کاهش دیوان سالاری و کاغذ بازی ها میسر می شود.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه ایجاد فضای کسب و کار تنها با دادن مجوز کسب فراهم نمی شود، افزود: باقی نیازهای کسب و کار نیز باید فراهم شود، مشکل ساختاری در کشور وجود دارد، تولید کننده نباید درگیر مسائلی غیر از کار خود باشد و مسئولان باید فضای کار را فراهم کنند.

نعمتی افزود: اگر نتوانیم سیستم بانکی را برای دادن تسهیلات و در نتیجه عدم امکان خرید مواد اولیه تولید یاری کنیم او دچار مشکل می شود.

مدیران همدانی خود را تدارکات چی تولید کنندگان بدانند

وی با اشاره به اینکه تولید کنندگان با هزاران مشکل مواجه هستند، اذعان داشت: مدیران استان خود را تدارکاتچی تولید کنندگان بدانند و در غیر این صورت فضا همین گونه باقی می ماند.

نماینده مردم اسد آباد در مجلس شورای اسلامی افزود: در قزوین شاهد پتانسیل های استان همدان نیز نیستیم اما مسئولان آن خود را موظف به رفع موانع می بینند.

نعمتی با تاکید براینکه مشکلاتی در خصوص صدور پروانه بهره برداری برای دو واحد ذوب فولاد در اسد آباد به وجود آمده، افزود: 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری در اسد آباد در این بخش رها شده است.

وی ادامه داد: شهرک های صنعتی در شهرستانهای استان با کمتر از 20 درصد از ظرفیت خود در حال کار کردن هستند.

نماینده مردم اسدآباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه این مواد خام در هند و چین به آهن تبدیل و دوباره به کشور باز می گردد، اظهار داشت: حلقه مفقوده بین بخش معدن و تولید در کشور در بخش فولاد وجود دارد.

نعمتی افزود: از این فرصت طلایی برای استان باید استفاده کرد و دو مجموعه فولادی در یک ماهه آینده در اسد آباد راه اندازی می شود.

گرچه مسئولان از لزوم سرمایه گذاری در بخش های صنعتی سخن می رانند ولی براساس آخرین تحلیل آماری مرکز آمار استانداری، همدان در تولید صنایع چوبی، کاشی و سرامیک، زارعت،دامداری،دامپزشکی و آموزشی بیشترین مزیت نسبی را برای سرمایه گذاری دارد.



تکمیل 95 درصدی آزاد راه ساوه به همدان، آماده شدن باند فرودگاه همدان برای هواپیماهای پهن پیکر، رسیدن یک خط راه آهن به استان همگی می تواند زیر ساختی مادی را برای سرمایه گذاری در همدان فراهم کند اما تا زمانی که نگرش مدیران به جدایی از سرمایه گذاری دولتی و استقبال از سرمایه گذاری بخش خصوصی نرود نمی توان به تحولی مناسب رسید.



