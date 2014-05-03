به گزارش خبرنگار مهر، شادمهر راستین دبیر چهارمین «شب فیلمنامه‌ ایران» در نشست رسانه‌ای که با حضور مهران کاشانی دبیر کارگروه آموزشی، سعید رحمانی کارگروه فرهنگی، علی اکبر قاضی نظام دبیر کارگروه رفاهی کانون فیلمنامه‌نویسان خانه سینما برگزار شد، گفت: شب کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران در دو دوره پیاپی تا سال 89 برگزار شد اما متاسفانه به دلایلی که همه ما می دانیم، این جشن در سال های 90 و 91 برگزار نشد و حال چهارمین دوره آن در تاریخ 19 اردیبهشت در موزه سینما برپا خواهد شد.

وی در ادامه افزود: البته ناگفته نماند که روز فیلمنامه‌نویسی در دوره مدیریت احمد مسجدجامعی در وزارت ارشاد در روز فردوسی که مصادف با 25 اردیبهشت ماه است، برگزار می شد اما امسال به دلیل تقارن این تاریخ با وفات حضرت زینب (س) جشن کانون فیلمنامه‌نویسان سینمای ایران را یک هفته جلوتر برگزار می کنیم.

بزرگداشت سیف الله داد و هوشنگ طاهری

راستین با اشاره به بخش‌های مختلف این جشن گفت: این جشن بخش‌های مختلفی چون بزرگداشت سیف الله داد فیلمنامه‌نویس، کارگردان و کسی که ریاست اولین دوره آموزشی فیلمنامه‌نویسی را در موزه سینما به عهده داشت، برگزار می‌کنیم. همچنین قرار است بزرگداشت هوشنگ طاهری به عنوان مترجمی که برای اولین بار با ترجمه کتاب هایی در زمینه فیلمنامه‌نویسی این حرفه را به سینمای ایران به طور تخصصی معرفی کرد، برپا کنیم.

دبیر چهارمین جشن کانون فیلمنامه‌نویسان با اشاره به تقدیرهایی که در این جشن انجام خواهد شد، گفت: طبق برنامه ریزی انجام شده قرار است مراسم تقدیر از افرادی که همواره کنار فیلمنامه و فیلمنامه‌نویس بوده اند نیز برگزار شود. در این جشن از منتقد، همکار فیلمنامه‌نویس، فیلمنامه‌نویس پیشگام تقدیر می شود و قرار است مراسم ویژه ای با عنوان خیر مقدم به فیلمنامه‌نویس جوان که در سال 1392 بهترین فیلمنامه سینمایی را نوشته نیز برگزار شود.

شادمهر راستین در پاسخ به خبرنگار مهر که آیا بهترین فیلمنامه‌های سال 90 و 91 که مورد داوری قرار نگرفته‌اند در این دوره از جشن فیلمنامه نویسان مورد ارزیابی قرار می گیرند؟ گفت: به نکته خوبی اشاره شد. به اعتقاد من لازم است به فیلمنامه هایی که در سال 90 و 91 مورد ارزیابی قرار نگرفت یک جایزه ویژه اهدا شود.

فعالیت‌های صنفی مانند گذشته در حال انجام است

وی با اشاره به عضوگیری در کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما گفت: مجموع فعالیت های صنفی این کانون مانند گذشته در حال انجام است که یکی از آنها عضو گیری از فیلمنامه نویسان است و همه فیلمنامه نویسان خانه سینما که از گذشته تا امروز بوده اند همچنان در این کانون عضو هستند و طبق اخباری که در آینده اعلام خواهد شد شرایط عضویت جدید هم به زودی اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران درباره بحث بیمه و مالیات اعضای عضو در این صنف سینمایی بیان کرد: بیمه و بحث مالیات بر تالیف از جمله فعالیت های در دست اقدام کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما است. همچنین پرداخت حق تالیف به فیلمنامه نویسان از دیگر موارد مورد بحث بوده است و خوشبختانه در جلساتی که با حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی و محمدمهدی عسگرپور مدیر عامل خانه سینما و همچنین دوستان در بنیاد سینمایی فارابی داشتیم بحث اختصاص حق تالیف در جهت تشخص بخشیدن به فیلمنامه نویسان مورد بررسی قرار گرفت و امیدوارم به زودی نتایج آن اعلام شود.

مهران کاشانی دبیر کارگروه آموزشی کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما نیز در این نشست گفت: از جمله وظایف این کارگروه پرداختن به نقد حرفه ای در حوزه فیلمنامه نویسی است که این بحث می‌تواند به صورت کارگاه شفاهی و یا ارائه مقاله مطرح شود.

وی در ادامه افزود: احساس کردیم که به بحث نقد در حوزه فیلمنامه نویسی هیچگاه به طور دقیق و هسته ای پرداخته نشده و تنها در جلساتی به صورت پراکنده مطرح شده است. به همین دلیل تصمیم گرفتیم فیلمنامه را به صورت تخصصی مورد بحث و بررسی قرار دهیم. بحث دیگر ارائه بخشی به عنوان کلینیک فیلمنامه نویسی است که این کلینیک توسط جمعی متخصص در حوزه فیلمنامه نویس مورد بررسی قرار می گیرد.

وزارت علوم به حوزه فیلمنامه نویسی می آید

کاشانی در پایان صحبت های خود افزود: یکی از اقدامات کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما و همچنین کارگروه آموزشی این کانون همکاری با وزارت علوم است به این معنی که بحث فیلمنامه نویسی را با ارائه مقاله های تخصصی در این حوزه اختصاص داده ایم و قرار است با همکاری وزارت علوم و بنیاد فارابی نشست های تخصصی در جهت ارائه مقاله های فنی در محل خانه سینما و دانشگاه هنر با حضور کارشناسان سینما، فیلمنامه نویسان و اهالی رسانه برگزار کنیم از همین رو فراخوان این همکاری به زودی اعلام خواهد شد.

در ادامه این نشست سعید رحمانی دبیر کارگروه فرهنگی کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما با اشاره به این مطلب که این کارگروه به باشگاه فیلمنامه نویسان تغییر نام پیدا کرده است، گفت: مدیریت این کارگروه با همکاری محمدرضا گوهری انجام می شود. در واقع بعد از تشکیل دوره جدید شورای مرکزی در جلساتی که داشتیم تصمیم بر این شد تا کارگروه ها به شکل مشخص تعریف شود که یکی از این کارگروه ها، کارگروه فرهنگی کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما است که به باشگاه فیلمنامه نویسان تغییر نام پیدا کرد.

رحمانی در پاسخ به این پرسش که چه ضرورتی باعث تغییر نام کارگروه فرهنگی به باشگاه فیلمنامه نویسان خانه سینما شد؟ گفت: ضرورت گسترش و تبادل دیدگاه و جذب نیروهای متخصص یکی از ضرورت های این تغییر عنوان بود. در واقع از جمله اهداف این باشگاه ایجاد ارتباطی موثر با علاقمندان غیر عضو است. همچنین شناسایی افراد مستعد و هدایت آنها در مسیر نگارش درست فیلمنامه، ایجاد فضای علمی و حرفه ای با موضوع تمرکز بر فیلمنامه، بسط فضای فکری برای تربیت فیلمنامه نویس و ... از دیگر اهداف این باشگاه است.

رونمایی غرفه فیلمنامه نویسان در موزه سینما

در ادامه این نشست علی اکبر قاضی نظام دبیر کارگروه رفاهی فیلمنامه نویسان خانه سینما ضمن معرفی این کارگروه گفت: کارگروه رفاهی کانون فیلمنامه نویسان خانه سینما در جهت ارائه خدمات رفاهی به فیلمنامه نویسان تشکیل شده است. بر همین اساس با هماهنگی های به عمل آمده با محمد‌حسن پزشک مدیر عامل موزه سینما در تلاش هستیم تا غرفه ای را به نام فیلمنامه نویسان در این موزه به ثبت رسانده غرفه فیلمنامه نویسان در موزه سینما را رونمایی کنیم.

این فیلمنامه نویس در پایان گفت: در بخش رفاهی فعالیت‌هایی را نیز به انجام رسانده‌ایم که نخستین فعالیت هماهنگی به عمل آمده با پزشک مدیر موزه سینما و علیرضا سعیدی‌پور مدیر سینما آزادی است و قرار شده کارت هایی را برای استفاده رایگان فیلمنامه نویسان از سینما به آنها ارائه دهیم.

جشن کانون فیلمنامه نویسان سینمای ایران در تاریخ جمعه 19 اردیبهشت ماه بعد از سه سال تعطیلی در موزه سینما برگزار می شود.