به گزارش خبرگزاری مهر، مجله ورلد ساکر در تازه‌ترین شماره خود ویژه‌نامه‌ای را برای تیم‌های حاضر در جام جهانی برزیل منتشر کرده که دو صفحه از این ویژه‌نامه هم به تیم ملی فوتبال ایران تعلق دارد. در این ویژه‌نامه جزئیات تیم ملی همراه با نقاط ضعف و قوت، اظهار نظر کارلوس کی‌روش سرمربی تیم ملی، شانس صعود و حتی شانس قهرمانی ایران هم ذکر شده است.

* بازیکنان کلیدی ایران

طبق گزارش مجله ورلد ساکر، سه بازیکن کلیدی تیم ملی ایران در جام جهانی اشکان دژآگه، رضا قوجان نژاد و جواد نکونام خواهند بود. دژآگه در تیم فولهام انگلیس بازی می‌کند. قوچان نژاد هم در حال حاضر در تیم چارلتون انگلیس است و جواد نکونام هم در تیم الکویت کویت توپ می‌زند.

* بازیکنی که باید دیده شود

یکی از آیتم‌های گزارش ویژه نامه مجله ورلد ساکر، one to watch (بازیکنی که باید دیده شود) است. این بازیکن در تیم ملی ایران استیون بیت آشور بازیکن ایرانی الاصل است که در حال حاضر در لیگ آمریکا بازی می‌کند. در این گزارش، ضمن معرفی اجمالی بیت آشور، آمده است: وقتی بیت آشور مطمئن شد که امکان بازی در تیم ملی آمریکا را ندارد، به تیم ملی ایران جواب مثبت داد".

* ارتباط با لیگ انگلیس

یکی دیگر از بخش‌های مورد توجه در مجله ورلد ساکر، Connect to English (ارتباط با لیگ انگلیس) است و مختص بازیکنانی است که به نوعی با لیگ برتر انگلستان در ارتباط بوده اندد. برای این بخش آندرانیک تیموریان معرفی شده است که سابقه بازی در تیم‌های فولهام و بولتون را دارد و فصل گذشته هم در تیم استقلال تهران بازی می‌کرد.

* نقطه قوت ایران در برزیل

خط دفاع مستحکم تیم ملی از جمله مسائلی بود که در بازی‌های تیم ملی در راه صعود به جام جهانی توجهات را به خودش جلب کرده بود. این موضوع مورد توجه مجله ورد ساکر هم قرار گرفته است و از زوج پژمان منتظری و جلال حسینی به عنوان نقطه قوت اصلی ایران یاد شده است. ورد ساکر در این خصوص نوشته است: «نظم تاکتیکی که کی‌روش به این بازیکنان دیکته کرده از یک طرف و همچنین زیر فشار بودن این خط دفاعی از سوی دیگر باعث شده تا مدافعان ایران به شرایط موجود عادت کنند و به این ترتیب آنها در برزیل زیر فشار نخواهند بود».

نقاط ضعف تیم ملی در جام جهانی

کم بودن تعداد لژیونرهای ایران یکی از نکات مورد توجه در گزارش مجله ورلد ساکر است. "انگشت شمار بودن بازیکنان ایرانی که در لیگ‌های خارجی مشغول بازی هستند" در کنار "میانگین سنی بالای تیم ملی" از نقاط ضعف ذکر شده ایران در جام جهانی است. طبق گزارش ذکر شده، میانگین سنی ایران 29/7 سال است.

شانس صعود ایران یک به 10

همچنین بنگاه شرط بندی ویلیام هیل، شانس تیم‌های مختلف برای صعود از گروه خود و قهرمانی در جام جهانی را عنوان کرده است. بر این اساس، شانس صعود ایران از گروهش یک به 10 پیش بینی شده است. برای قهرمانی ایران در جام جهانی برزیل هم شانس یک به 750 در نظر گرفته شده است.

* پیش بینی ورلد ساکر

این مجله در جمع‌بندی و ارزیابی کلی خود از تیم ملی فوتبال ایران در گروه ششم جام جهانی برزیل عنوان کرده که شاگردان کارلوس کی‌روش هیچ شانسی برای صعود به مرحله بعدی مسابقات ندارند و کار تیم ملی در مرحله گروهی تمام خواهد شد.

* کی‌روش: ایران یک کشور تقلبی در فوتبال نیست

در ادامه این گزارش، صحبت‌های کارلوس کی‌روش هم در خصوص فوتبال در ایران نوشته شده است. سرمربی تیم ملی با تاکید بر اینکه ایران یک کشور تقلبی در فوتبال نیست، گفته است: « ایران کشوری است که فوتبال در خون و DNA مردمش وجود دارد، مثل مردم برزیل، آرژانتین و پرتغال. در ایران مردم با فوتبال زندگی می‌کنند. ایران یکی از چند کشور جهان است که مسابقات فوتبالش 100 هزار تماشاگر را به ورزشگاه می‌کشاند. شبی که تیم ملی به جام جهانی صعود کرد، 65 میلیون ایرانی در خیابان‌ها صعودمان را جشن گرفتند».

فردوسی‌پور: فقدان خلاقیت در هافبک میانی باعث نگرانی است

علاوه بر کی‌روش، عادل فردوسی‌پور تهیه کننده و مجری برنامه تلویزیونی نود به عنوان یک کارشناس فوتبال به اظهار نظر درباره تیم ملی در جام جهانی پرداخته است. وی درباره تیم ملی گفته است: « 16 سال بعد از پیروزی ایران برابر استرالیا و صعود به جام جهانی، تاریخ دوباره در مقدماتی جام جهانی برای ایران تکرار شد ... تیم ایران آنقدر ظرافت دارد که بعد از رفتن علی کریمی از تیم ملی و ناهماهنگی مسعود شجاعی با سایر بازیکنان، فقدان خلاقیت در هافبک میانی باعث نگرانی شده است».

* ترکیب احتمالی ایران در جام جهانی

بخش پایانی این گزارش هم به ترکیب احتمالی ایران در مسابقات جام جهانی اختصاص دارد. طبق گزارش ورلد ساکر، ایران در برزیل با سیستم 1-3-2-4 بازی می‌کند که در این سیستم دنیل داوری، پژمان منتظری، سید جلال حسینی، هاشم بیک زاده، خسرو حیدری، جواد نکونام، آندرانیک تیموریان، اشکان دژآگه، مسعود شجاعی، علیرضا جهانبخش و رضا قوچان نژاد برای ایران بازی خواهند کرد.