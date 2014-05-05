دانشگاه آزاد به مقام سوم لیگ برتر بسکتبال رسید

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار دوم مرحله رده‌بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور عصر امروز در سالن ملت اصفهان و میان دو تیم ذوب‌آهن و دانشگاه آزاد برگزار شد که طی آن دانشگاه آزاد موفق شد میزبان خود را با نتیجه 78 بر 59 شکست دهد.

این نتیجه در حالی برای شاگردان مهران شاهین‌طبع رقم خورد که آنها در دیدار نخست رده‌بندی نیز صاحب برتری شده بودند. در آن دیدار که پنجشنبه گذشته برگزار شد، تیم دانشگاه آزاد در تالار بسکتبال آزادی با نتیجه 76 بر 72 صاحب برتری شد.

مرحله رده‌بندی مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور به صورت 2 از 3 برگزار خواهد شد. بر این اساس و با توجه به نتیجه رقم خورده در دیدارهای اول و دوم این مرحله که با پیروزی دانشگاه آزاد همراه بوده است، این تیم عنوان سوم این فصل از مسابقات را از آن خود کرد و تیم ذوب‌آهن در رده چهارم ایستاد.