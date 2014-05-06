به گزارش خبرنگار مهر، سازمان میراث فرهنگی تا پیش از انتقال پژوهشگاه و معاونت های میراث و صنایع دستی آن به شیراز و اصفهان که در سال 89 انجام شد، یکی از بهترین آزمایشگاههای میراثی را در خاورمیانه داشت. آوازه این آزمایشگاه مدتها نقل محافل باستانی بود حتی مهدی حجت، بنیانگذار سازمان میراث فرهنگی نیز از عنوان بهترین آزمایشگاه مرمت خاورمیانه استفاده کرد و در یک نشست خبری گفت که ابزار این آزمایشگاه را بردند و آن را به ساختمان اداری تبدیل کردند .با این حال درصدد هستیم تا این آزمایشگاه را دوباره راه اندازی کنیم.

مدیران سازمان میراث فرهنگی در دولت نهم و دهم با اجرای طرح انتقال کارکنان پژوهشگاه میراث فرهنگی به اصفهان و شیراز تیشه به ریشه این آزمایشگاه زدند این آزمایشگاه از سال 89 غیر فعال شد ولی سال 91 برخی از ابزار و وسایل آن به تهران برگشت هر چند در برخی از آنها عیب و ایراداتی وارد شد اما اکنون قرار است این آزمایشگاه دوباره شروع به کار کند.

در این باره، جلیل گلشن رئیس پژوهشگاه میراث فرهنگی به خبرنگار مهر گفت: برخی از دستگاههای موجود که دچار ایراد شده بودند، رفع مشکل و تعدادی از آنها مرمت شد متنها با توجه به فضایی که توانستیم ایجاد کنیم دو کارگاه پارچه و کاغذ و فلز آماده بازگشایی و فعالیت شده اند.

وی ادامه داد: به علت کمبود جا امکان راه اندازی کارگاههای دیگر مسیر نیست تا زمانی که این مشکل رفع شود.

در این مدت، آزمایشگاه طيف‌سنجي زیرقرمز تبديل فوريه (FTIR) پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی و فرهنگی فعاليت خود را آغاز کرد. بوسیله این دستگاه تاکنون طرح های تحقیقاتی متعددی مانند بررسی و شناسایی رنگینه های به کار رفته در منسوجات دوره صفویه، بررسی و شناسایی آهار در کاغذهای دوره صفویه، مطالعه و شناسایی بافته های مکشوفه از معدن نمک چهرآباد زنجان، منتسب به مردان نمکی و شناسایی اجزاء نقاشی دیواری کاخ نگارستان انجام شده است.

همچنین آزمایشگاه رادیوگرافی اشعه ایکس این پژوهشکده نیز به منظور استفاده در بررسی تکنیکی و آسیب شناسی آثار تاریخی راه اندازی شد.

دستگاه پرتونگاری اشعه ایکس بررسی آثار مختلف از جمله فلزات و آلیاژها، نقاشی، سفال و نسخ خطی را به صورت غیر تخریبی انجام می دهد و جزئیات ترکیبی و ساختاری یک شیء که با چشم غیر مسلح دیده نمی­شود، به وسیله این دستگاه مشخص می شود.

در آزمایشگاه رادیوگرافی اشعه ایکس مطالعات متعددی از جمله بررسی ساختاری به دوعدد تابلوی نقاشی روی چوب متعلق به قرن هیجده از کشور روسیه، سگک کمربند فلزی از گورستان لفورک مازندران، شش نمونه آهنی از محوطه باستانی ولیران دماوند، تعدادی سکه از قلعه تاریخی هرمز انجام شده است.

با اقدامات انجام شده در مرمت وسایل آزمایشگاهی شاید بتوان گفت که آزمایشگاههای میراثی دوباره جان بگیرند ولی سالها طول خواهد کشید تا جایگاه خود را در خاورمیانه دوباره به دست آورد. این اقدام یکی از همان آسیب های ناشی از عملکرد غیرمتخصصان بر ریاست سازمان تخصصی میراث فرهنگی بوده است که با اجرای طرح انتقال آزمایشگاه صدمات جبران ناپذیری را به بدنه مهمترین مرکز پژوهشی میراث فرهنگی زدند.