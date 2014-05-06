جزئیات دیدار خالد مشعل و ابومازن در دوحه/ تشدید تدابیر امنیتی در اطراف مسجدالاقصی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه المیادین، جنبش حماس امروز در راستای توافق آشتی ملی که با گروه فتح امضا کرده است، شش زندانی وابسته به این گروه را آزاد کرده است.

جنبش حماس در حالی پایبندی خود را به توافق آشتی با آزادی بازداشت شدگان فتح نشان داده است که تشکیلات خودگردان فلسطین همچنان به پیگرد اعضای جنبش جهاد اسلامی و حماس پایان نداده است.

بنابر اعلام منابع موثق فلسطینی، مقامات رژیم صهیونیستی از عدم توقف پیگرد اعضای جهاد و حماس توسط تشکیلات خودگردان خرسند هستند.

دیگر تحولات فلسطین به شرح زیر است:

- منابع موثق فلسطینی با اشاره به دیدار دو ساعته "ابومازن" رئیس تشکیلات خودگردان و "خالد مشعل" رئیس دفتر سیاسی حماس در دوحه قطر ، جزئیات این دیدار را منتشر کردند. بنابراین گزارش، دو طرف در این دیدار دوستانه به طور جدی درباره جزئیات اجرای توافق آشتی ملی توافق کرده اند.

- منابع امنیتی در فلسطین از تشدید تدابیر امنیتی در مسجد الاقصی و حضور گسترده نظامیان صهیونیست در اطراف این مسجد شریف خبر می دهند. نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی از ورود نمازگزاران به مسجد الاقصی نیز جلوگیری می کنند.

- پایگاه فلسطین الیوم در خبری فوری از حمله یک شهرک نشین صهیونیست به یک فلسطینی در شهر قدس اشغالی با استفاده از سلاح سرد خبر داد. جزئیات بیشتری از این خبر منتشر نشده است.

- نیروهای امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین جسد یک مرد جوان را در غرب رام الله در حالی که آثار شکنجه روی بدن وی کاملا مشهود بوده است، کشف کردند.

- نتایج یک نظرسنجی که از مردم فلسطین به دست آمده نشان می دهد پیوستن فلسطین به معاهدات بین المللی مذاکرات سازش را به شکست کامل می کشاند.

- منابع فلسطینی از زخمی شدن چندین فلسطینی در درگیری با نیروهای امنیتی رژیم صهیونیستی در اطراف مسجد الاقصی خبر می دهند.

- جنبش فلسطینی الاسیره با صدور بیانیه ای اعلام کرد: اسرای فلسطینی از روز پنج شنبه آینده اعتصاب غذای سراسری خود را آغاز خواهند کرد.