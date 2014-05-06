همه چیز درباره «مدینه»/ از گریم تازه سلطانی تا حضور متفاوت صالحی

به گزارش خبرنگار مهر، «مدینه» تازه‌ترین سریال سیروس مقدم است که بلافاصله پس از پایان سری سوم «پایتخت» وارد مرحله پیش‌تولید شد و مقدم 31 فروردین همزمان با روز مادر تصویربرداری آن را با حضور دو مادر و همسر شهید آغاز کرد.

سریالی که مقدم می‌گوید زنانه‌ترین اثر کارنامه او خواهد بود و پخش آن در ماه رمضان سال 93 از شبکه یک سیما قطعی است.

در کارنامه کاری مقدم فعالیت با تهیه‌کنندگان مختلفی به چشم می‌خورد اما در سالهای اخیر عمده سریال‌های او به تهیه‌کنندگی الهام غفوری تولید شده‌اند و پای آثاری چون سه گانه «پایتخت»، «تا ثریا»، «چک برگشتی»، «دیوار»، «زیر هشت» و «چاردیواری» نام همسر او به عنوان تهیه‌کننده آمده است.

اما «مدینه» سریال ماه رمضانی شبکه یک در سال 93 مثل «بچه‌های نسبتا بد» با تهیه‌کنندگی فرد دیگری ساخته می‌شود و او این بار با زینب تقوایی همکاری کرده است؛ تهیه‌کننده جوانی که «دودکش» محمدحسین لطیفی را نیز تهیه کرد.

در این سریال مقدم پس از سریال‌هایی چون «زیر هشت» و «دیوار» همکاری مجددی با سعید نعمت‌الله داشته است. این دو پیش از این همواره موفق ظاهر شده‌اند و این بار به تعبیر مقدم درخشان‌ترین همکاری این دو شکل می‌گیرد. همچنین امیر معقولی هم که در بسیاری آثار همراه مقدم بوده و شیوه تصویربرداری او به ویژه با پخش سریال «اغما» بحث برانگیز بود، در این کار هم حضور دارد.

کهنه‌ کارگردان تلویزیون پیش از این در آثاری چون «ریحانه»، «نرگس» و «رستگاران» زنان را قهرمان اصلی آثار خود کرده بود و این بار تصمیم گرفته یک همکاری جدید را با چهره‌ای که اعتقاد دارد برای تلویزیون تازه است تجربه کند؛ پریوش نظریه که مقدم مدت‌ها مایل به همکاری با او بوده و حالا در نقش مدینه در سریال ظاهر می‌شود.

شبنم مقدمی از دیگر زنان سریال او است که شخصیت روحی را بازی می‌کند.

مهدی سلطانی پس از تجربه موفق «دیوار» این بار باز هم مقابل دوربین مقدم قرار می‌گیرد و نقش عبدی را بازی می‌کند. فردی که به نظر نمی‌رسد شخصیت مثبتی باشد و میانه‌های قصه حذف می‌شود اما یک نکته در خصوص او علاقه و تسلطش در هنر «کاغذ و تا» است و سلطانی با گریم متفاوتی این شخصیت را بازی می‌کند.

کارگردان سریال‌هایی چون «روز حسرت» و «پیامک از دیار باقی» در گفتگو با مهر، حضور مجید صالحی در سریالش را متفاوت ارزیابی کرده و گفته بود او را متفاوت از تمام نقش‌هایش در «مدینه» خواهیم دید. اسم شخصیت او عزیز است.

مقدم علاوه بر تجدید همکاری با سلطانی پس از سریال «دیوار»، در تازه‌ترین اثر خود مهرداد صدیقیان را نیز به بازی گرفته است و او که در آن سریال نقش امیرحسین را بازی می‌کرد در این کار هم با شخصیت بهمن حضور دارد.

مریم بوبانی از جمله بازیگران بسیار خوبی است که با گذر عمر حالا بیشتر در نقش مادر و مادربزرگ ایفای نقش می‌کند. او نیز در این سریال برای ایفای نقش طاهره با مقدم همکاری کرده است.

سیدمهرداد ضیایی نیز که به تازگی اپیزود «پسر» سریال «راه شیری» را روی آنتن داشت و با ایفای نقش محمد جواد دوست فداکار اردلان تمجید با بازی سلطانی در ماراتن سریال‌های ماه رمضان سال گذشته شرکت کرده بود، این بار هم با یک ظاهر متفاوت در نقش خسرو در سریال ماه رمضان شبکه یک خواهد بود.

آتیلا پسیانی در نقش جهان، بهزاد فراهانی در نقش بلبل، رضا رویگری در نقش شهرام و آناهیتا افشار در نقش هانیه دیگر بازیگران بیست و پنجمین سریال سیروس مقدم هستند که عکاسی از صحنه‌های آن را بهرنگ دزفولی زاده برعهده دارد.