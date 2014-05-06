به گزارش خبرنگار مهر، خانه تاریخی زرگر یزدی یکی از خانه های مربوط به دوره قاجار است که سال ۱۳۸۲ با شماره ۸۵۳۷ به‌عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید. این خانه ابتدا به عنوان منزل مسکونی کاربری داشت که برای یکی از شاهزادگان آن دوران ساخته شد. گرچه این بنا در اواخر دوره صفویه ساخته شده اما در طی دوران حکومت قاجارها و پهلوی تغیراتی در آن شکل گرفت . بنابراین منزل مذکور گواه دوران تاریخی متعدد است . قدیمی ترین بخش این بنا متعلق به 250 سال پیش است که نمونه ای کامل از معماری دوران صفویه به حساب می آید

با این حال یکی از هنرمندان نقاش و گرافیست قصد دارد با همکاری مدیریت خانه زرگر یزدی روی سقف این بنای تاریخی آن هم در بخش تالار این خانه نقاشی به سبک رنگ روغن به صورت بداهه انجام دهد. علیرضا مجابی گفته است که" اثر قرار است روی سقفی که از زمین هفت متر ارتفاع دارد و در یک مساحت 80 مترمربعی و در طی چند روز نقاشی شود. سبک اثر آوانگارد و پست مدرن است و برای آن هیچ طرح از پیش تعیین شده‌ای وجود ندارد. این نقاشی کاملا بداهه و در لحظه خلق می‌شود. این نقاشی یک اثر پژوهشی و نوعی ارتباط بین هنر پیشرو و معماری دوره قاجار است. من به دنبال برقراری یک دیالوگ بین دو وضعیت تاریخ هنر هستم. وجه تمایز این کار با کارهای مشابه هنرمندان دوره رنسانس این است که آن‌ها با زبان روز و شیوه مرتبط با آن بنا کار می‌کردند، اما من با یک فاصله زمانی 250 ساله کار آوانگارد روی این بنا می‌کشم."

در این باره،محمد مهدی شرافت مدیرکل میراث فرهنگی استان یزد به خبرنگار مهر گفت: این طرح در حد مذاکره بوده است گویا می خواهد در تالار این مجموعه شروع به کار کند که من تماس گرفتم و اعلام کردم هر اقدامی باید با نظر میراث فرهنگی یزد انجام شود چرا که این بنا ثبتی و قاجاری است و هر نوع تغییری در آن باید با نظارت و مجوز کارشناسان میراث فرهنگی انجام شود.

وی گفت: تالار این ساختمان جز سازه اصلی بناست کارهای خوبی می شود انجام داد ولی اکنون نه می توان نظر مثبتی داد و نه نظر منفی. چون نحوه کار ایشان هنوز مبهم است. به هر حال روی این موضوع حساس شده ایم چون باید هر نوع تغییری که در یک بنای تاریخی ایجاد می شود، قابل برگشت به حالت اولیه باشد بنابراین باید طرح این نقاش مورد بررسی قرار گیرد.

اکنون از این بنای تاریخی در یزد به عنوان هتل تحت مدیریت گروه هتلهای پاسارگاد اداره می شود همان گروه هتلهایی که قصد داشت بین دو هتل تحت مدیریتش تونل زیر بافت تاریخی بزند و این کار توسط سازمان میراث فرهنگی متوقف شد بنابراین اجرای طرح نقاشی روی سقف این بنای قاجاری نیز از جمله نگرانی های دوستداران میراث فرهنگی است در این باره، مدیرعامل گروه هتلهای پاسارگاد پاسخگوی خبرنگار مهر نیست.