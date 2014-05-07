  1. استانها
  2. کرمانشاه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۵:۲۱

همتی عنوان کرد:

یک قلاده خرس در اسلام آبادغرب مشاهده شد / تلاش روستائیان برای نجات جان خرس

یک قلاده خرس در اسلام آبادغرب مشاهده شد / تلاش روستائیان برای نجات جان خرس

کرمانشاه ـ خبرگزاری مهر: مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه گفت: یک قلاده خرس در روستاهای اطراف شهرستان اسلام آباد غرب توسط اهالی بومی مشاهده شده است.

مدیرکل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: صبح امروز محیط بانان اداره کل حفظت محیط زیست استان کرمانشاه، با اطلاع یافتن از وجود یک قلاده خرس مشکوک به بیماری، به یکی از زیستگاه های این گونه جانوری در حوالی روستاهای اسلام آباد غرب مراجعه و حیوان مذکور را پس از شناسایی جهت مداوا به دامپزشکی استان انتقال داده شد.

تورج همتی گفت: با تلاش و اطلاع رسانی به موقع مردم منطقه این حیوان از مرگ حتمی نجات یافت و هم اکنون جهت تشخیص بیماری و مداوا به دامپزشکی استان انتقال داده شده است.

وی افزود: هم اکنون بیش از 46 گونه جانوری در زیستگاه های طبیعی استان کرمانشاه زندگی می کنند که حیات بسیاری از آنها به دلیل برخی عوامل نظیر تخریب زیستگاه و شکار غیر مجاز به خطر افتاده و نیاز به حفاظت بیشتری دارد.

مدیر کل سازمان حفاظت محیط زیست استان کرمانشاه در پایان با اشاره به وسعت زیستگاه های طبیعی این جانواران از مردم خواست که ضمن پرهیز از هرگونه شکار غیر مجاز حیوانات منطقه، زمینه توسعه مشارکت های حمایتی با اداره محیط زیست استان به منظور حفظ این گونه های جانوری را فراهم آورند.

کد مطلب 2287197

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها