ضرورت تاسیس دبیرخانه دائمی زیست بوم پایدار در اراک/آلودگی هوای اراک گریبانگیر مردم شده است

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس کل همایش " زیست بوم پایدار و توسعه " شامگاه چهارشنبه در حاشیه این همایش به خبرنگار مهر گفت: برنامه ریزی جهت برگزاری این همایش از نیمه ی دوم سال 92 آغاز شد و بستر لازم برای برگزاری این همایش با محوریت محیط زیست و زیست بوم پایدار در اردیبهشت ماه سال 93 فراهم شد.

محمد مصطفوی افزود: بعد از فراخوان برگزاری این همایش 270 مقاله به دبیر خانه همایش واصل که از این مجموع 146 مقاله توسط گروه علمی پذیرفته شد.

رئیس کل همایش زیست بوم پایدار و توسعه ادامه داد: از مجموع 146 مقاله واصله 134 مقاله در قالب پوستر جهت عرضه نمایشگاه جنبی همایش ارائه شد.

مصطفوی یادآور شد: ارائه 12 مقاله شفاهی ، 26 مقاله اقتصادی، 70 مقاله در حوزه محیط زیست و 38 مقاله اجتماعی از دیگر برنامه های این همایش است.

وی اظهار داشت: هدف از برگزاری همایش ملی زیست بوم پایدار و توسعه کاهش آلودگی هوای اراک و ایجاد دبیرخانه دائمی همایش به منظور پیگیری مسائل زیست محیطی می باشد.

رئیس کل همایش زیست بوم پایدار و توسعه همچنین گفت: در قطعنامه پایانی همایش موضوع شناسایی تالاب میقان و دفاع از حقوق قانونی این تالاب در کنفرانس رامسر مورد تاکید قرار می گیرد.

آلودگی هوای اراک که در چند سال اخیر گریبانگیر مردم شده است

وی با بیان اینکه توسعه عمران بدون محیط زیست امکان پذیر نیست، گفت: آلودگی هوای اراک که در چند سال اخیر گریبانگیر مردم شده است نیازمند چاره اندیشی و کار کارشناسی ویژه در این رابطه است.

براساس این گزارش در این بیانیه آمده است، با تشکیل این دبیرخانه از این پس در همایش های بعدی در این زمینه در استان مرکزی با هماهنگی وتحت نظارت این دبیرخانه صورت پذیرد و دبیرخانه نسبت به تبین مفاهیم راهبردها، سیاست ها ومدیریت زیست بومی در کشور اقدام نمایند.

در ادامه این بیانیه آمده است، دستگاه های اجرایی با فراهم نمودن حمایت های مالی، انسانی و تجهیزات آزمایشگاهی کمک نمایند تا مطالعات از محیط آزمایشگاهی وکتابخانه ای خارج شده و در سطح بوم سازگان مرتبط اجرا گردد.

در بند سوم این بیانیه بر ضرورت انعکاس بیانیه علمی همایش به ریاست سازمان محیط زیست کشور از طریق استاندار محترم استان مرکزی تاکید شده بود.

قرار گرفتن مطالعات در حوزه زیست بوم پایدار به عنوان یک الویت کاری در امور تحقیقاتی دانشگاه ها، مراکز پژوهشی ودستگاه های، ارائه برنامه جامع وگسترده برای کشور در زمینه شاخص های مهم در ایجاد اکوسیستم پایدار تنظیم وجهت اجرا به معاونت ذیربط در ریاست جمهوری، ارائه ابزارها ومکانیزم تولید اطلاعات و افزایش آگاهی در زمینه بوم شناسی و زیست بوم پایدار تعیین گردد.

پیشنهاد آن به عنوان یک اولویت کاری به کمیسیون کشاورزی، منابع طبیعی ومحیط زیست مجلس شورای اسلامی برای استان مرکزی، قرار گرفتن مبحث زیست بوم پایدار در سه فصل دروس دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات وفناوری، اقدام خانه سازمان های مردم نهاد استان مرکزی و شبکه زیست محیطی به عنوان یک سازمان غیرانتفاعی و مردمی این آمادگی را دارد که در صورت موافقت و آمادگی سازمان های مرتبط، به تشکیل ستاد دائمی زیست بوم پایدار اقدام نموده و با بهره گیری از همیاری اساتید و صاحب نظران وتوانمندیهای مختلف به پایش دائمی وضعیت زیست محیطی وتاثیر آن به سلامت جامعه و ارائه راه کارهای موجود برای آن ها، اعلام آمادگی شبکه زیست محیطی آمادگی خودرا جهت اجرای تا طرح های تحقیقاتی مرتبط با وضعیت زیست محیطی منطقه به صورت مشترک با همکاری سمن های محیط زیستی، اعضای هیات علمی ودستگاه های اجرایی از دیگر نکات این بیانیه بود.

دومین همایش ملی زیست بوم پایدار در ابعاد گسترده تر

در بخش دیگر این بیانیه باتاکید برگسترش راهبردها وسیاست های علمی در جهت ارتقاء سرمایه اجتماعی در سطح منطقه توجه امده بود:دومین همایش ملی زیست بوم پایدار در ابعاد گسترده تر، زمان بیشتر و با تاکید بیشتر بر ارتقاء جایگاه های محیط زیست برگزار گردد.

ضرورت تسریع در اجرای مصوبه شورای عالی محیط زیست مبنی بر تاسیس و تشکیل دفتر یا واحد محیط زیست وتوسعه پایدار در تمامی دستگاه های اجرایی وبنگاه های اقتصادی وتولیداز دیگر خواسته های برگزار کنندگان همایش بود.

در پایان این همایش از فعالین زیست محیطی استان مرکزی از جمله محمد وروانی فراهانی عکاس خبرگزاری مهر استان مرکزی، سید مهرداد شریفی نیا عکاس خبرگزاری فارس و مجید نوری عکاس خبرگزاری ایسنا که در عنوان داوران جشنواره عکس تالاب میقان حضور داشتند نیز با اهدا لوح تقدیری تجلیل به عمل آمد.



