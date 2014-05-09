به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی شامگاه پنجشنبه پس از پیروزی تیمش مقابل تیم فوتبال ساحلی صنعت کشاورزی مبارکه در هفته نخست لیگ برتر اظهار داشت: شرایط این مسابقه بسیار دشوار بود و بازی بسیار پرفشار و پربرخورد بود و باید گفت که از نظر فنی این مسابقه در سطح بالائی قرار داشد اما ما به دلیل تمرینات پرفشار، نتوانستیم آنگونه که باید عملکرد خوبی از خود به نمایش بگذاریم.

وی افزود: این بازی برای ما یک دیدار تدارکاتی به حساب می‌آمد و با شناختی که از تیم حریف داشتیم، تلاش کردیم که از این بازی به خوبی بهره ببریم و بدون شک در بازی‌های آینده، قدرت یاران اصفهان را به خوبی متوجه می‌شوید.

سرمربی تیم فوتبال ساحلی یاران اصفهان با اشاره به نبود بازیکنان ملی‌پوش این تیم در بازی امروز بیان داشت: برخی بازیکنان ملی‌پوش ما در این بازی برای تیم به میدان نرفتند اما مشکلات آنها به زودی برطرف می‌شود و تا دو هفته دیگر، بازیکنان ملی‌پوش می‌توانند برای ما به میدان بروند.

وی با اشاره به مشکلات قابل توجه تیم‌های فوتبال ساحلی در لیگ برتر ادامه داد: تیم‌های فوتبال ساحلی از نبود اسپانسر و مشکلات مالی رنج می‌برند و همه می‌دانند که شرایط لیگ برتر فوتبال ساحلی اینگونه است اما باید برای حل مشکلات آنها کاری کرد.

صالحی با بیان اینکه گروه جنوب مسابقات لیگ برتر فوتبال ساحلی از کیفیت بیشتری برخوردار است، گفت: تیم‌های گروه جنوب همیشه تیم‌های قدرتمندی به شمار می‌رفته‌اند و شرایط بهتری داشته‌اند و تیم‌های فینالیست همواره از گروه جنوب صعود می‌کنند.