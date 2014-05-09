به گزارش خبرنگار مهر، مجمع عمومی سالیانه صاحبان سهام شرکت مخابرات ایران روز گذشته با حضور حداکثری سهامداران حقیقی و حقوقی این شرکت برگزار شد و در این مجمع، سهامداران با تصویب پیگیری برای افزایش مجدد تعرفه های مخابراتی در سال جاری و هزینه کرد 6 میلیارد تومانی مخابرات برای مسئولیتهای اجتماعی و به ویژه بازسازی مناطق زلزله زده موافقت کردند.

اتصال اینترنت به 2 هزار روستا تا سه ماه دیگر

در این جلسه مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از ارتباط رسانی به هزار و 211 روستا و آبادی براساس تکالیف خدمات اجباری در مدت 6 ماه خبر داد و گفت: تا سه ماه و نیم دیگر بیش از 2 هزار روستا به اینترنت متصل می شوند و امکان ارتباطی پیدا خواهند کرد.

مظفر پوررنجبر با اشاره به رشد استفاده از پهنای باند و اینترنت در کشور در مورد عملکرد مخابرات اظهار داشت: تاکنون سه میلیون و 840 هزار پورت ADSL توسط مخابرات راه اندازی شده است و یک میلیون و 30 هزار مشترک هم اکنون خط فعال دارند. همچنین رشد مشترکان در حوزه دیتا 59 درصد است؛ در مورد وضعیت تلفن ثابت نیز هم اکنون بالغ بر 27 میلیون مشترک در حوزه تلفن ثابت وجود دارد و با توجه به رشد بازار پهنای باند اینترنت به نظر می رسد بازار آینده مخابرات از صوت به سمت دیتا حرکت کند. بر این اساس مخابرات تدوین استراتژی به سمت شبکه های IP را در دستور کار قرار داده است.

درآمد 11 هزار و 566 میلیاردی مخابرات در سال 92

مدیرعامل شرکت مخابرات ایران درآمد مخابرات در سال 92 را 11 هزار و 566 میلیارد تومان عنوان کرد که با رشد 18 درصدی همراه بوده و گفت: این درآمد مربوط به رشد 12 درصدی درآمد مخابراتهای استانی با رقمی معادل چهارهزار و 116 میلیارد تومان و رشد 19 درصدی مخابرات سیار با رقم هفت هزار و 900 میلیارد تومان بوده است.

به گفته وی درآمد مخابرات در بخش دیتا با 64 درصد رشد تا پایان سال 92 به 575 میلیارد تومان رسیده و با افزایش پهنای باند و مذاکرات برای رفع محدودیت ها در این بخش پیش بینی می شود در سال 93 درآمد مخابرات از محل دیتا به هزار و 500 میلیارد تومان برسد.

پوررنجبر سرمایه گذاری مخابرات در حوزه تلفن ثابت و سیار را از سال 88 تاکنون هفت هزار و 864 میلیارد تومان، میزان پرداخت به دولت را بدون احتساب سود سهام مبلغ سه هزار و 595 میلیارد تومان برای سال 92 و در طول چهار سال 11 هزار و 131 میلیارد تومان عنوان کرد.

مطالبات مخابرات از دولت، تالیا و کارخانجات مخابراتی

به گزارش مهر، در این جلسه براساس گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت مخابرات ایران، این شرکت از مجتمع صنعتی رفسنجان (تالیا)، کارخانجات مخابراتی ایران و کارخانجات صنایع راه دور مبلغی بالغ بر 366 میلیارد ریال مطالبه داشته که هیات مدیره این شرکت قول پیگیری و دریافت این مطالبات را ظرف 3 ماه آینده داد.

در همین حال براساس گزارش سازمان حسابرسی، شرکت مخابرات ایران مبلغ 519 میلیارد ریال در حوزه مخابرات استانی و 313 میلیارد ریال در حوزه مخابرات ایران به سازمان امور مالیاتی بدهکار عنوان شد که در این زمینه نیز معاون مخابرات با ارائه مستنداتی اعلام کرد که درآمدهای مخابرات معاف از مالیات است و مخابرات این مبالغ را قرار است پیگیری کند.

همچنین مخابرات مکلف شد حساب های دریافتی تجاری و غیرتجاری و پیش پرداختی به مبلغ 1118 میلیارد ریال و حساب های پرداختی به مبلغ 622 میلیارد ریال که مربوط به حساب های این شرکت با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، شرکت ارتباطات زیرساخت، خدمات ارتباطی ایرانسل و خدمات هوایی پیام است را تا شهریور ماه تعیین تکلیف کند.

مخابرات خواستار دریافت طلب خود از وزارت امور اقتصادی و دارایی شد

به گزارش مهر، در این مجمع با توجه به اعلام بازرس قانونی در زمینه عدم پرداخت سود سهام دولت که مبلغ 280 میلیارد تومان است، سیدمصطفی سید هاشمی رئیس هیات مدیره شرکت مخابرات ایران در دفاع از حساب های مالی مخابرات گفت: از قبل از خصوصی سازی و از 5 سال پیش وزارت امور اقتصادی و دارایی که سهامدار عمده دولت است 330 میلیارد تومان به مخابرات بدهکار است.

وی گفت: 5 سال است که به دنبال طلبمان از وزارت اقتصاد هستیم و هم اکنون خواستار دریافت این طلب از این وزارتخانه هستیم که تاکنون با آن موافقت نشده است.

در این جلسه پاداش هیات مدیره به اشخاص حقوقی 450 میلیون تومان تعیین شد و نیز حق جلسه اعضای غیرموظف به ازای هر جلسه 500 هزار تومان به تصویب رسید و صاحبان سهام با پرداخت سود 435 ریالی به ازای هر سهم برای سال 92 موافقت کردند و قرار شد ظرف مدت یک هفته سود قابل تخصیص به سهامداران پرداخت شود.