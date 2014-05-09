همراهی چین با کشورهای اسلامی برای اکران نکردن فیلم «نوح»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هالیوود ریپورتر، فیلم حماسی «نوح» ساخته دارن آرونفسکی به دلایل مذهبی نتوانست در دومین بازار بزرگ فیلم جهان به نمایش درآید.

قرار بود این فیلم در اواسط ماه می و با شرایط ویژه اکران شود که به این معنی است که قرار نبود این فیلم جزو سهمیه 34 فیلم خارجی که سالانه در چین پخش می شوند قرار بگیرد. با این وجود، حتی فیلم هایی که با شرایط ویژه قرار است اکران شوند نیز باید تاییدیه اداره ممیزی را بگیرند که در مورد این فیلم این اتفاق نیفتاد. مذهب مساله‌ای بسیار حساس در چین است؛ گرچه خود این کشور سکولار محسوب می‌شود.

به همین دلیل از ابتدا هم مشخص بود که این داستان مذهبی با موشکافی دقیق روبه رو خواهد شد. از سوی دیگر شماری از کشورهای مسلمان از جمله اندونزی نیز این فیلم را به دلیل تصویر کردن چهره حضرت نوح تحریم کرده‌اند.

این فیلم با بازی راسل کرو که 125 میلیون دلار هزینه تولیدش بوده است، پردرآمدترین فیلم دارن آرونفسکی کارگردان تا به امروز بوده است. فیلم «نوح» در اواخر ماه مارس اکران شد و تا کنون در باکس آفیس جهانی از مرز 300 میلیون دلار درآمد گذشته است و بینندگان مذهبی و غیرمذهبی را جذب کرده است.

تا به امروز فیلم «نوح» در آمریکای شمالی تقریبا نزدیک 100 میلیون دلار فروش داشته است، با این حال فروش های خارج از مرزها بسیار بالاتر بوده اند. این فیلم تا کنون بیش از دو برابر این مبلغ را در باکس آفیس های خارجی به دست آورده که بیشترین آن در کشورهای روسیه (32.8 میلیون دلار فروش) و برزیل (23.4 میلیون دلار فروش) بوده است و با این رقم در برزیل رکورد پرفروش ترین فیلم ساخت کمپانی پارامونت در تاریخ را نیز شکسته است. از فروش های قابل توجه این فیلم در کشورهای دیگر می توان به مکزیک (15.5 میلیون دلار)، کره جنوبی (14.3 میلیون دلار)، بریتانیا (13.1 میلیون دلار) و استرالیا (10.7 میلیون دلار) اشاره کرد.

برای پخش نشدن فیلم نوح در چین دلایل تجاری نیز بی تاثیر نبوده‌اند. هالیوود در هفته های اخیر با نمایش فیلم‌های «اسپایدرمن شگفت انگیز2» و «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» در چین فروش بسیار خوبی داشته است. «اسپایدرمن شگفت انگیز 2» با وجود اینکه در مناطقی از چین با قطعی برق غیررسمی برای حمایت از فیلم های محلی رو به رو شد، موفق به کسب 10 میلیون دلار در روز اول اکران شد؛ «کاپیتان آمریکا» نیز تا کنون نزدیک 116 میلیون دلار در چین فروش داشته است.

علاوه بر این ها، چندین عنوان بزرگ هالیوودی دیگر نیز در راه چین هستند. بازسازی خبرساز جدید فیلم «گودزیلا» قرار است اواسط ماه ژوئن به روی پرده ها برود و «ترنسفورمرز: عصر انقراض» نیز قرار است روز بیست و هفتم ماه ژوئن و هم زمان با اکرانش در ایالات متحده در چین راهی سینماها شود.