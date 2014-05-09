40 میلیارد تومان خرید الکترونیکی در نمایشگاه کتاب تهران 

نیکنام حسین پور مدیر کمیته تسهیلات رفاهی و هماهنگی سازمانها و نهادهای همکار بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تعداد تراکنش های بانکی نسبت به دستگاههای کارتخوان در نمایشگاه گفت: در 9 روزی که از برگزاری بیست و هفتمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران می گذرد، یک میلیون و 104 هزار و 233 تراکنش بانکی انجام شده است.

وی افزود: مبلغ تراکنش مالی صورت گرفته در این 9 روز بالغ بر 393 میلیارد و 182 میلیون و386 هزار ریال است.

حسین پور ادامه داد: در 9 روز نخست نمایشگاه بین المللی کتاب تهران 49 هزار و 279 تراکنش با کارت بانک صادرات، 558 هزار و 864 تراکنش با بن کارت و و 496 هزار و 87 تراکنش با سایر کارت بانک های عضو شبکه شتاب انجام شده است.

مدیر کمیته تسهیلات رفاهی و هماهنگی سازمانها و نهادهای همچنین با مقایسه آمار تراکنش های بانکی 9 روز اول این نمایشگاه با مدت مشابه در سال گذشته اعلام کرد: در سال گذشته در 9 روز اول نمایشگاه 822 هزار و 40 تراکنش بانکی با مبلغی بالغ بر 241 میلیارد و 351 میلیون و 820 هزار ریال صورت گرفته بود که این آمار در سال جاری در مدت مشابه به یک میلیون و 104 هزار و 233 تراکنش بانکی با مبلغی بیش از 393 میلیارد و 182 میلیون و 386 هزار ریال افزایش یافته است.

اظهارات این مقام مسئول در نمایشگاه کتاب تهران در حالی است که هنوز برآوردی از میزان خریدهای نقدی کتاب به دست نیامده است. بنا بر اعلام حسین پور، مسئولان مربوطه برای این کار در حال استخراج فرمول مشخصی هستند که در صورت به نتیجه رسیدن، آمار خریدها های نقدی هم اعلام خواهد شد. با این حال معاون فرهنگی و اجرایی نمایشگاه کتاب تهران چند روز در نشست خبری نمایشگاه گفت که معمولاً میزان خریدهای نقدی حدوداً 5 برابر خریدهای الکترونیک است.