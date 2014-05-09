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۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۷:۲۱

ادامه عملیات ارتش عراق در فلوجه/هلاکت دهها نفر از اعضای داعش

ادامه عملیات ارتش عراق در فلوجه/هلاکت دهها نفر از اعضای داعش

همزمان با ادامه عملیات ارتش در فلوجه و هلاکت دهها نفر از اعضای داعش، نیروی هوایی ارتش عراق اعلام کرد که این عملیات ادامه خواهد داشت و لحظه سرنوشت ساز در فلوجه فرا رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سومریه نیوز، همزمان با آغاز عملیات گسترده ارتش در استان الانبار برای پاکسازی شهر فلوجه از وجود گروههای تروریستی از صبح امروز، منابع عربی از هلاکت دهها نفر از افراد گروه تروریستی دولت اسلامی عراق و شام موسوم به داعش توسط نیروهای ویژه مبارزه با تروریسم در این شهر خبر دادند.

همچنین ارتش  با انتشار بیانیه ای از انهدام تعدادی از پایگاهها و تاسیسات مربوط به این گروه تروریستی و آزاد سازی پل "التفاحه" در جنوب فلوجه خبر داد.

از سوی دیگر یکی از خلبانان نیروی هوایی ارتش عراق لحظاتی پیش با تأکید بر ادامه عملیات نظامی ارتش از طریق محورهای مختلف در فلوجه و موفقیتهای محسوس ارتش در این عملیات در قلع و قمع تروریستها اعلام کرد که لحظه سرنوشت ساز  در الفلوجه نزدیک است.

وی همچنین از اجرای چند طرح نظامی دیگر طی ساعات آتی در فلوجه خبر داد.

کد مطلب 2288271

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