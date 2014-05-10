به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری المسله، وزارت دفاع عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد:با آغاز عملیات گسترده ارتش عراق با همکاری وزارت کشور و شیوخ عشایر، مخفیگاههای داعش و القاعده در شهر فلوجه از چندین محور هدف حمله قرار گرفت.

در ادامه این بیانیه با اشاره به کشته شدن شمار زیادی از تروریستها در این عملیات آمده است: نیروهای مسلح عراق در این عملیات با بهره گیری از یگانهای دریایی، نیروی هوایی و زمینی و با پشتیبانی نیروهای وزارت کشور و شیوخ عشایر و مردم الانبار عملیات گسترده ای را علیه مخفیگاههای داعش و القاعده و گروههای همپیمان آنها در فلوجه آغاز کرده اند.

دیگر تحولات امنیتی عراق به شرح زیر است:

- یک منبع امنیتی از سیطره کامل ارتش عراق بر سد الصقلاویه در شمال شهر فلوجه خبر داد. بنابراین گزارش، پس از عملیات سنگین ارتش عراق تروریستها مجبور به فرار از این نقطه شدند و نیروهای دولتی هم اکنون بر آن به طور کامل سیطره دارند.

- ارتش عراق با به کنترل درآوردن پل استراتژیک "التفاحه" که شهر فلوجه را به منطقه "دولیبه" متصل می کند، یکی از اصلی ترین شریانهای کمک رسانی و انتقال تسلیحات به گروههای مسلح در فلوجه را مسدود کرد.

- نیروی هوایی ارتش از روز گذشته عملیات سنگینی را برای پیگرد و هدف قرار دادن تروریستها بر فراز شهر فلوجه آغاز کرده استت.

- محافل امنیتی با اشاره به موفقیتهای ارتش عراق در شهر فلوجه آزادی سازی کامل این شهر از دست تروریستها را زود هنگام توصیف می کنند.