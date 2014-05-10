موج جديد ريزگردها آسمان كردستان را فرا گرفت/ احتمال بارش هاي پراكنده و خفيف در استان

به گزارش خبرنگار مهر، موج جديد ريزگردهاي عربي از بعد از ظهر جمعه 19 ارديبهشت ماه سال جاري آسمان استان كردستان را فراگرفته است و مدير كل هواشناسي اعلام كرد كه اين وضعيت تا پايان هفته جاري در اين استان ادامه دارد.

در حالي كه چندي قبل مدير ملي مقابله با پديده گرد و غبار سازمان محيط زيست اعلام كرده بود كه در سال جاري از شدت ورود گرد و غبار به كشور كاسته مي شود ولي متاسفانه از ابتداي سال جاري وضعيت استان كردستان به هيچ عنوان مناسب نبوده و اين روند ورود گرد و غبار ادامه داشته است.

ضياء الدين شعاعي با بیان اینکه بر اساس اطلاعات سازمان هواشناسی در سال 93 شدت ریزگردها کمتر از سال گذشته خواهد بود افزود: بارش‌ها در عراق 70 درصد افزایش یافته است و برنامه‌های مدونی برای مقابله با گرد و غبار در این کشور پیش بینی شده است، بنابراین می‌توانیم پیش بینی کنیم که شدت ریزگردها امسال کمتر از سال گذشته خواهد بود.

در حالي اين مدير ملي مقابله با ريزگردهاي عربي، پيش بيني كاهش آلودگي كرده بود كه گزارش هاي اداره كل هواشناسي استان كردستان نشان مي دهد كه در سال جاري به هيچ عنوان كاهشي در زمينه ورود اين پديده خطرناك به استان كردستان صورت نگرفته است و در بعضي از موارد نيز ميزان آلودگي ها افزايش و شدت پيدا كرده است.

مدير كل هواشناسي استان كردستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شرايط و وضعيت اين استان بيان كرد: متاسفانه پديده گرد و غبار و يا همان ريزگردهاي عربي دست بردار استان كردستان نيست و در سال جاري نيز تاكنون چندين نوبت اين پديده آسمان استان را تحت تاثير خود قرار داده است.

محمد طالب حيدري با بيان اينكه چشمه هاي توليد اين گرد و غبار در كشور عراق همچنان فعال است، بيان كرد: تا زماني كه اين چشمه هاي توليد گرد و غبار در عراق فعال باشند نمي توان پيش بيني كرد كه از شدت آلودگي ها در كردستان و ساير مناطق جنوب و غرب كشور كاسته شود و به همين دليل مطرح كردن كاهش ورود گرد و غبار به كشور هم مستندات علمي ندارد.

وي ادامه داد: هر زمان كه موج بارشي شرق به غرب داشته باشيم، اين موج باعث ورود پديده گرد و غبار به داخل استان كردستان و ديگر استانهاي غربي مي شود و به همين دليل نيز در حال حاضر آسمان سراسر استان كردستان تحت تاثير اين پديده گرد و غبار قرار گرفته است.

مدير كل هواشناسي استان كردستان بيان كرد: بر اساس بررسي هاي صورت گرفته پيش بيني مي شود كه پديده گرد و غبار فعلي در كردستان تا پايان هفته ادامه داشته باشد ولي با توجه به وزش باد از شدت اين پديده خطرناك تا حدودي كاسته شده است.

وي با اشاره به كاهش سه هزار متري ميزان ديد در شهرستان سنندج به دليل ورود پديده گرد و غبار يادآور شد: همچنين گزارش هاي رسيده از تمامي شهرستان هاي استان كردستان حاكي است كه ميزان ديد كاهش پيدا كرده است و پديده گرد و غبار نيز در اين شهرستان ها با شدت كم و زياد همچنان وجود دارد.

حيدري در بخش ديگري از سخنان خود به وضعيت و شرايط جوي استان كردستان در شرايط فعلي اشاره كرد و افزود: از روز گذشته تاكنون سيستم بارشي خفيف در استان كردستان حاكم شده است و بررسي نقشه هاي هواشناسي نشان مي دهد كه اين روند تا روز سه شنبه هفته جاري ادامه دارد.

مدير كل هواشناسي استان كردستان به اشاره به اينكه آسمان اين استان طي هفته جاري ابري همراه با بارش هاي پراكنده خواهد بود، اظهار داشت: در حال حاضر آسمان استان ابري و نيمه ابري است و همزمان با آن نيز پديده گرد و غبار در اين استان وجود دارد.

وي به وضعيت دماي هوا در استان كردستان اشاره كرد و گفت: بيشترين ميزان دماي هوا طي 24 ساعت گذشته 32 درجه بالاي صفر بوده است و احتمال دارد طي هفته جاري نيز اين وضعيت ادامه داشته باشد.

حيدري عنوان كرد: در حال حاضر ميزان دماي هوا در سنندج مركز استان كردستان 18 درجه بالاي صفر است كه نسبت به روز گذشته وضعيت دماي هوا در اين شهر تا حدودي خنك تر شده است.

پديده گرد و غبار در استان كردستان همچنان ادامه دارد و اين در حالي است كه به دليل عادي شدن اين پديده بايد گفت مديران و مسئولان نيز نسبت به آن بي تفاوت شده و مردم نيز از كنار موضوع به سادگي عبور مي كنند.