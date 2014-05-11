بهرام افشارزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص مطرح شدن نام وی به عنوان مدیرعامل بعدی باشگاه استقلال بیان کرد: من هنوز این پیشنهاد را قبول نکرده‌ام. فکر می‌کنم که پذیرش این مسئولیت برای من تا حدی سخت است. البته خودم فکر می‌کنم که کار من است و می‌توانم آن را انجام دهم ولی مسایل زیادی را باید در نظر گرفت.

وی در پاسخ به این سوال که آخرین مذاکرات شما چه زمانی بوده است، گفت: من با خیلی‌ها در این باره صحبت کردم و همانطور که گفتم خیلی چیزها را مد نظر قرار داده‌ام. بدهکاری باشگاه یک موضوع اساسی است که باید آن را در نظر گرفت. موارد دیگری مثل امکانات خوب، بازیکن، مربی و حتی اردوها و اعزام ها وجود دارد که باید آن را در نظر گرفت.

دبیرکل پیشین کمیته ملی المپیک در خصوص اینکه گفته می‌شود تجربه بالای وی در مدیریت ورزش می‌تواند شرایط استقلال را تغییر دهد، عنوان کرد: من که یک شبه نمی‌توانم معجزه کنم. البته از این حرف‌های خوب زیاد به من گفته‌اند ولی مانده‌ام چه تصمیمی بگیرم.

افشارزاده همچنین افزود: از وزارت ورزش با من صحبت کرده‌اند ولی باید بگویم که کسان دیگری هستند که به خوبی می‌توانند این باشگاه را اداره کنند. من این روزها دارم از دست دوستانم فرار می‌کنم ولی آنها دنبالم هستند که این مسئولیت را بر عهده بگیرم.

وی در خصوص اینکه وزیر ورزش عنوان کرده که بهتر است افشارزاده این مسئولیت را بر عهده بگیرد، توضیح داد: بله روز گذشته بار دیگر وزیر ورزش عنوان کرد که من این مسئولیت را بر عهده بگیرم ولی نمی‌شود فعلا تصمیم گرفت. باید وضعیت اسپانسر مشخص شود تا بودجه فصل بعد را تعیین کنند. ما اگر قولی می‌دهیم باید به فول خودمان عمل کنیم و برای همین است که تصمیمی نگرفته‌ام.