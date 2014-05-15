داروهای ضد افسردگی و آنتی هیستامین پیر چشمی ایجاد می کنند

مرضیه نجاران در حاشیه همایش ملی اپتومتری در مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ابتلاء به بیماری های سیستماتیک دیابت، بیماری های ام اس و قلبی و عروقی و استفاده از داروهای آنتی هیستامین؛ ضد افسردگی ها و داروهای ضد اضظراب را از دیگر عوامل موثر در ایجاد پیرچشمی در افراد اعلام کرد.

وی با بیان اینکه پیر چشمی از عیوب انکساری است که در سنین 42 تا 44 سالگی در افراد ایجاد می شود افزود: پیر چشمی پدیده ای که با افزایش سن در فرد ایجاد می شود و فرد پیر چشم قدرت بینایی نزدیکش به تدریج کاهش می یابد.

به گفته نجاران استفاده از عینک های مناسب با توجه به سن فرد پیر چشم در بازیابی بینای افراد پیرچشم موثر است.

نجاریان افزود: ناتوانى در مطالعه کتاب، روزنامه، تلفن همراه از فاصله نزدیک و احساس سردرد یا خستگى چشم در حین انجام کارهایى مانند نوشتن و خیاطى از علائم اولیه و نشانه های پیر چشمی است.

این کارشناس ارشد اپتومتری ایران اعلام کرد: عوامل مختلفی چون عیوب انکساری، افزایش سن، پرداختن به مشاغلی که نیازمند دید از نزدیک هستند و بیماری های چشمی و ضربه های وارده بر چشم به ابتلای زودهنگام افراد به پیر چشمی کمک می کند.

به گفته نجاران این پدیده طبیعی قابل پیشگیری نیست و به ناچار باید با استفاده از عینک، لنزهای تماسی و در صورت تمایل با عمل های جراحی خاص برای اصلاح آن اقدام کرد.

او از جراحی" کمرا انیلی "به عنوان یکی از روش های نوین اصلاح پیر چشمی یاد کرد و افزود: علی رغم اینکه فقط یک دهه از ظهور این روش می گذرد اما اکنون برخی از بیمارستان های کشورمان از این روش برای درمان پیر چشمی استفاده می کنند.

نجاران افزود: در این روش وسیله یاد شده در درون بافت قرنیه قرار می گیرد و دید نزدیک فرد پیر چشم را افزایش می دهد.