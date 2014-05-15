ورزش همگانی اولویت ورزش کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمود گودرزی ظهر پنجشنبه در جمع نمایندگان گیلان در مجلس شورای اسلامی افزود: امسال 300 میلیارد تومان برای توسعه ورزش های روستایی از سوی نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی اختصاص یافته که گامی موثر در تکمیل بخشی از پروژه های نیمه تمام ورزشی روستاها محسوب می شود.

وی با بیان اینکه برای رفع نیازهای ورزشی حضور بخش خصوصی نیازی ضروری است، اظهار داشت: سال گذشته 60 درصد یعنی 148 میلیارد تومان اعتبار برای پروژه های عمرانی طرح های ورزشی اختصاص یافته که در سال جاری نیز 40 درصد از این رقم کاهش یافته بر این اساس بخش خصوصی باید حضوری پررنگ تر داشته شد.

وریر ورزش و جوانان ادامه داد: این وزارتخانه وظیفه تیم داری را برعهده ندارد چراکه اداره یک تیم نیازمند بیش از 15 میلیارد تومان اعتبار است در حالیکه اگر این میزان اعتبار صرف ورزش یک استان شود تحولات بسیاری ایجاد می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکنون هیچ اعتباری به تیم های وابسته به دولت پرداخت نشده است، گفت: در حال حاضر بخش خصوصی بون نیاز به حمایت مالی از سوی دولت خواستار سرمایه گذاری در این بخش است.

گودرزی با تاکید بر اینکه مسئولان ورزش گیلان باید به جشنواره های ورزش های بومی - محلی و مسابقات کشتی گیله مردی توجهی ویژه داشته باشند تا به صورت کشوری برگزار شوند، افزود: در راستای توسعه ورزش استان باید مرکز استعدادیابی ورزشی در گیلان به ویژه شهر رشت راه اندازی شود تا از تیم های ملی حمایت بیشتری صورت گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این نشست تفاهمنامه همکاری درباره اتمام پروژه های دارای اولویت حوزه ورزش گیلان میان استانداری و وزارت ورزش و جوانان منعقد شد.

بر این اساس استانداری گیلان متعهد شده تا پایان سال جاری 10 میلیارد تومان از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان تامین کند و وزارت ورزش و جوانان نیز باید تا پایان سال نسبت به تامین 10 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و در اختیار شرکت توسعه و تجهیز اماکن ورزشی، برای تکمیل پروژه های مورد نظر اداره کل ورزش و جوانان گیلان اقدام کند.