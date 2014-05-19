«گودزیلا» نرسیده پرفروش شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسکرین دلی، «گودزیلا» ساخته گرت ادواردز با اولین اکرانش در 3952 سالن سینما در آمریکای شمالی، موفق شد تا 93.2 میلیون دلار فروش کند.

به این ترتیب این فیلم تاکنون دومین فیلم پرفروش سال 2014 در روزهای اولیه اکرانش در آمریکا شناخته شد.

این فیلم که برای ساختش 160 میلیون دلار هزینه شده، با نمایش در 64 کشور جهان در همین زمان 103 میلیون دلار فروش کرد تا یک موفقیت بزرگ برای کمپانی برادران وارنر را با کسب رقم 196.2 میلیون دلار ثبت کند.

استقبال از «گودزیلا» در روز جمعه در آمریکا چنان بالا بود که تصور می رفت به مرز 100 میلیون دلار هم دست پیدا کند. این فیلم بیش از همه با استقبال مردان جوان روبه رو شد که 58 درصد تماشاگران آن را تشکیل دادند. در مجموع بیش از 40 درصد افرادی که به تماشای این فیلم نشستند کمتر از 40 سال سن داشتند.

پرفروش ترین فیلم سال تاکنون «کاپیتان آمریکا: سرباز زمستان» بود که با فروش 95 میلیون دلار در اولین آخر هفته نمایشش ، تاکنون جایگاه اول را به خود اختصاص داده است. «اسپایدر من شگفت انگیز-2» نیز که دو هفته پیش اکران شد با فروش 91.6 میلیون دلاری‌اش در اولین آخر هفته‌ای که اکران شد، سومین فیلم سال تاکنون است.

از فروش «گودزیلا» رقم 13.5 میلیون دلار از مجموع فروش آن از نمایش این فیلم در سینماهای آی-مکس به دست آمده که در 352 سینما ممکن شد.

در سرمایه گذاری برای ساخت این فیلم کمپانی لگندری متعلق به توماس تال سرمایه 75 درصدی فیلم را مهیا کرد و بقیه‌اش توسط کمپانی برادران وانر تامین شد.

چالش دیگر در فیلم های امسال با نمایش «مردان ایکس: روزهای آینده گذشته» شروع می شود که آخر هفته آینده، برای اولین بار راهی سینماها خواهد شد.

«گودزیلا» 16 سال پس از فیلمی که سونی به کارگردانی رولاند امریش با بازی متیو برودریک ساخت و موفقیت چندانی کسب نکرد، راهی سینماها شده است.

این فیلم با الهام از داستان «گودزیلا» که داستانی ژاپنی است ساخته شده و در آن ایرون تیلور-جانسون، برایان کرانستون، کن واتاناب، الیزابت اولسن، ژولیت بینوش ، سالی هاوکینز و دیوید استراترن نقش آفرینی کرده‌اند.

در بازار جهانی بریتانیا با فروش 10.4 میلیون دلاری در مکان اول فروش فیلم قرار دارد و پس از آن روسیه با 9.1 میلیون دلار، مکزیک با 8.9 میلیون دلار، استرالیا با 6.6 میلیون دلار و فرانسه با 4.8 میلیون دلار جای گرفته‌اند.

فیلم «بازوی میلیون دلاری» با بازی جان هام در نقش یک کارگزار ورزشی که به هند سفر می کند تا نیروهای جدیدی برای بیسبال استخدام کند، با فروش 10.5 میلیون دلار در مکان چهارم و پس از «گودزیلا»، «همسایه‌ها» و «اسپایدرمن شگفت‌انگیز 2» قرار دارد. این فیلم با هزینه 25 میلیون دلار ساخته شده است.

«بازوی میلیون دلاری» به کارگردانی تام مک کارتی بر مبنای یک داستان واقعی ساخته شده و بیل پکستون، سراج شارما، مدهور میتال، آلن آرکین و لیک بل در آن بازی کرده اند.

کمدی «همسایه‌ها» از کمپانی یونیورسال ، در دومین هفته نمایشش در مجموع از بازار داخلی و خارجی 146.3 میلیون کسب کرده است.

«اسپایدر من شگفت‌انگیز 2» نیز در سومین هفته نمایشش، در مجموع در آمریکا 172.1 میلیون دلار و در بازار جهانی 461 میلیون دلار و سرجمع 633.1 میلیون دلار فروش کرده است.