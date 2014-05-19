هراس تل آویو از یگان کماندویی ارتش سوریه/ تصویر سرکرده کشته شده النصره در دیرالزور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، یک کارشناس نظامی در کانال 10 تلویزیون رژیم صهیونیستی در اظهاراتی اعلام کرد: یگان کماندویی ارتش سوریه اخیرا توانسته در منطقه کسب (حومه شمالی لاذقیه) چندین افسر اطلاعاتی ترکیه ای و اردنی را بازداشت کند.

بنابراین گزارش، این افسران اطلاعاتی ترکیه و اردن در منطقه مرزی کسب (میان سوریه و ترکیه) در حال مدیریت و فرماندهی اتاق عملیات علیه ارتش سوریه بوده اند.

این تحلیلگر اسرائیلی در ادامه با اشاره به موفقیتهای جدید یگان کماندویی ارتش سوریه، اعلام کرد: عملیات اخیر ارتش سوریه، عملیاتی ویژه و جسورانه بوده که بیانگر خطرهای تهدیدکننده اسرائیل در هر گونه جنگ آینده در منطقه است.

وی با اشاره به عملیات هلی برن نیروی دریایی ارتش سوریه در منطقه مرزی السمراء، تاکید کرد: نقش عوامل موساد در نقاط مرزی سوریه در پی تشدید عملیات تعقیب و مراقبت ارتش سوریه ، کاهش پیدا کرده است.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- منابع امنیتی موثق در سوریه با اشاره به ادامه درگیریها میان گروههای تروریستی در استان دیرالزور، از هلاکت "ادریس اوغلی" ملقب به "ابوعبدو" فرمانده نظامی جبهه النصره به دست تروریستهای داعش خبر می دهند. این سرکرده جبهه النصره بااصلیت ترکمن از اهالی طرطوس بوده است که در منطقه عکیدات دیرالزور توسط داعش به هلاکت رسید. درگیریهای اخیر میان گروههای تروریستی داعش، النصره و ارتش آزاد تاکنون صدها کشته و زخمی برجا گذاشته است.

جبهه النصره پس از هلاکت این سرکرده مهم خود، با صدور بیانیه های شدید اللحن علیه داعش، آنها را "گروهکی وحشی و خوارج عصر کنونی" خطاب کرد. داعش و النصره اخیرا وارد روند انتقامجویی شدیدی علیه یکدیگر شده و کشته شدن سرکردگان خود را با ترور سرکردگان گروه مقابل پاسخ می دهند.



ابوعبدو سرکرده کشته شده جبهه النصره

- روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در گزارشی اعلام کرد: ارتش اردن به تازگی عملیات امنیتی جدیدی را در نزدیکی مرز سوریه آغاز کرده است. در این عملیات نیروهای جدید ارتش اردن در مرزهای 350 کیلومتری اردن با سوریه مستقر می شوند و به طور جزئی تمام تحرکات مرزی را زیر نظر می گیرند.

- روزنامه صهیونیستی هاآرتض در گزارشی اعلام کرد: باز پس گیری شهر حمص از گروههای مسلح توسط ارتش سوریه، بیانگر آغاز روند بازپس گیری شهرهای بزرگ توسط ارتش این کشور است.

- گروههای مسلح مخالف در منطقه "جاسم" در استان درعا به کشته شدن 100 نفر از نیروهایشان در پی عملیات سنگین ارتش سوریه طی چهار روز گذشته اعتراف کردند.