  1. اقتصاد
  2. صنعت و معدن و تجارت
۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸

موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو کذب است/ قیمت خودرو همانند فرمول سال 92

موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو کذب است/ قیمت خودرو همانند فرمول سال 92

رئیس شورای رقابت، هرگونه موافقت این شورا با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو را کذب دانست و گفت: شورای رقابت هیچ جلسه ای مبنی بر موافقت با افزایش قیمت خودرو نداشته است.

رضا شیوا در گفتگو با مهر، هرگونه موافقت شورای رقابت با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفت: شورای رقابت هیچ گونه موافقتی مبنی بر افزایش قیمت خودرو نداشته است و جلسه ای که برگزار شده، تنها در حد کارشناسی بوده است و حتی بنده نیز در جلسه چهارشنبه حضور نداشتم.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا به جمع بندی نهایی در خصوص تغییر در قیمت خودرو نرسیده است افزود: نباید با انتشار این گونه اخبار، بازار را ملتهب کرد، چراکه هر گونه توافق برای افزایش قیمت، به طور قطع اطلاع رسانی رسمی خواهد شد.

وی تصریح کرد: قیمت خودرو همچنان با فرمول قبلی مصوب در سال 92 است و بر اساس اعلام قبلی شورای رقابت پابرجا است و البته خودروسازان مدارک خود را به صورت مرتب به شورا ارایه می دهند ولی این به منزله افزایش قیمت خودرو نیست.

کد مطلب 2294332

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها