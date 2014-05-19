موافقت شورای رقابت با افزایش قیمت خودرو کذب است/ قیمت خودرو همانند فرمول سال 92

رضا شیوا در گفتگو با مهر، هرگونه موافقت شورای رقابت با افزایش 5 تا 20 درصدی قیمت خودرو را تکذیب کرد و گفت: شورای رقابت هیچ گونه موافقتی مبنی بر افزایش قیمت خودرو نداشته است و جلسه ای که برگزار شده، تنها در حد کارشناسی بوده است و حتی بنده نیز در جلسه چهارشنبه حضور نداشتم.

رئیس شورای رقابت با بیان اینکه این شورا به جمع بندی نهایی در خصوص تغییر در قیمت خودرو نرسیده است افزود: نباید با انتشار این گونه اخبار، بازار را ملتهب کرد، چراکه هر گونه توافق برای افزایش قیمت، به طور قطع اطلاع رسانی رسمی خواهد شد.

وی تصریح کرد: قیمت خودرو همچنان با فرمول قبلی مصوب در سال 92 است و بر اساس اعلام قبلی شورای رقابت پابرجا است و البته خودروسازان مدارک خود را به صورت مرتب به شورا ارایه می دهند ولی این به منزله افزایش قیمت خودرو نیست.